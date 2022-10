Sandra Sánchez, primera embajadora del Deporte en Castilla-La Mancha, promocionará la igualdad de género y los valores deportivos

Las dos consejeras han destacado que la karateka talaverana es la persona idónea para representar al deporte de la Comunidad Autónoma no solo por su trayectoria deportiva sino, sobre todo, por su forma de ser y de actuar y por los valores que representa y transmite.



La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha señalado que en los últimos años se han hecho importantes esfuerzos por acortar la brecha de género en el deporte. “El camino ya se ha iniciado, pero está claro que no ha concluido y no vamos a parar en las políticas activas en el ámbito del deporte y la igualdad porque ese es el compromiso que nos ha encomendado el presidente Emiliano García–Page”, ha indicado.



Por su parte, la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha mostrado su satisfacción porque sea una mujer la embajadora del deporte en la región, “porque para nosotros eres un instrumento en manos de quien quiere que en el deporte haya también igualdad”. En ese sentido, se ha mostrado segura de que el ejemplo de la talaverana “va a ser muy importante para muchas niñas”.

Toledo, 24 de octubre de 2022.– El Gobierno regional ha llegado a un acuerdo con la karateka Sandra Sánchez para que ésta ejerza de embajadora del Deporte en Castilla–La Mancha, colaborando y participando en algunas de las acciones que el Ejecutivo autonómico programe para promocionar tanto la actividad deportiva en general como la igualdad de género en el deporte en particular. Así lo han explicado hoy las consejeras de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, y de Igualdad y portavoz del Gobierno, Blanca Fernández, durante una charla–coloquio en la que también ha participado la deportista.



Al acto, que ha sido presentado por el periodista de la Cadena Ser, Rubén Delgado, también han asistido la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado; el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste; la alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García; y una representación de federaciones y clubes deportivos de la Comunidad Autónoma, así como integrantes de la Universidad de Castilla–La Mancha y de la Mesa regional por la Igualdad en el Deporte.



Las dos consejeras han coincidido en señalar que Sandra Sánchez es la persona idónea para ser la embajadora del deporte castellanomanchego, no solo por su trayectoria deportiva sino, sobre todo, por su forma de ser y de actuar y por los valores que representa y transmite.



Esta colaboración entre la Junta de Comunidades y Sandra Sánchez se traducirá en que la deportista participe en algunas actividades relacionadas con la promoción y mejora de la igualdad de género en el deporte y la mejora en la participación de las mujeres en los niveles de práctica deportiva.



También será embajadora de los valores olímpicos entre los alumnos y alumnas y del programa de deporte escolar ‘Somos Deporte 3–18’ que se desarrolla en la Comunidad Autónoma.



Rosa Ana Rodríguez: “No vamos a parar por conseguir la igualdad en el Deporte"



La consejera de Educación, Cultura y Deportes ha indicado que hoy es un día muy especial no solo para el Gobierno de Castilla–La Mancha sino también para la sociedad en general de la región, “ya que nos va a representar una persona no solo que destaca por sus cualidades deportivas que son indudables sino, sobre todo, por defender principios y valores que son universales, por su humildad, por ser una mujer luchadora, por su saber estar permanente, por estar con los que más lo necesitan y por llevar el sello de Castilla–La Mancha grabado en el corazón”.



Por otra parte, la consejera ha querido destacar que durante los últimos años, desde el Gobierno regional se ha realizado un esfuerzo considerable en acortar la brecha de género en el deporte en la región y prueba de ello es que cada vez es mayor el número de deportistas femeninas federadas. “Desde 2015 a 2021 ha subido en cinco puntos la participación de las mujeres en el deporte; hay una mayor presencia femenina en disciplinas consideradas tradicionalmente masculinas y ha aumentado el número de presidentas al frente de las federaciones deportivas, contando actualmente con cinco”, ha asegurado.



El camino ya se ha iniciado, pero está claro que no ha concluido, ha añadido Rodríguez, pero “no vamos a parar en las políticas activas en el ámbito del deporte y la igualdad porque ese es el compromiso que nos ha encomendado el presidente Emiliano García–Page. Vamos a seguir trabajando por acortar los plazos para que la igualdad real en el deporte llegue lo más pronto posible”.



Blanca Fernández: “el ejemplo de Sánchez “va a ser muy importante para muchas niñas”



Por su parte, la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha calificado de “lujazo” que Sandra Sánchez haya querido ser la embajadora del deporte de Castilla–La Mancha y ha añadido que “es indiscutible que no hay ninguna figura deportiva que haya roto tantas barreras” incluso en un deporte que, como el kárate, tiene dificultades en estos momentos porque no se sabe si se mantendrá como deporte olímpico, “lo que sería muy injusto”; en cualquier caso, Sánchez ha conseguido poner el kárate de moda “y que niñas y niños por igual estén atraídos por esta disciplina”.



La consejera de Igualdad ha destacado los méritos deportivos de Sandra Sánchez, definiéndola como la “karateca perfecta,” y ha mostrado su satisfacción porque sea una mujer la embajadora del deporte en la región, “porque para nosotros eres un instrumento en manos de quien quiere que en el deporte haya también igualdad”. En ese sentido, se ha mostrado segura de que el ejemplo de la talaverana “va a ser muy importante para muchas niñas” y les ha animado a “que se sumen el deporte que más les guste y lo disfruten”. Al respecto, Blanca Fernández ha reflexionado sobre la importancia de la colaboración entre las diferentes administraciones y a los operadores del ámbito deportivo para evitar que las niñas abandonen el deporte a edades tempranas.



La consejera de Igualdad ha valorado que en los últimos años ha habido un salto cuantitativo con un incremento de hasta un 36 por ciento de chicas que participan en el deporte base y, en términos generales, ha destacado los avances del deporte femenino afirmando que “estamos en un buen momento, aunque tenemos que ser conscientes que el deporte femenino aún es minoritario”. Por otro lado, aunque las mujeres sean aún minoría cuantitativamente hablando desde el punto de vista cualitativo sobresalen sus resultados, tal como ha destacado Blanca Fernández.



Para finalizar, la consejera ha ensalzado la figura de Sandra Sánchez no solo como embajadora del deporte sino de Castilla–La Mancha y se ha mostrado segura de que el deporte femenino “nos va a traer muchos éxitos en los próximos años”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando