Sánchez visita este jueves Guadalajara "para certificar un importante dato en vacunación"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, va a visitar este jueves el Servicio de Vacunación Centralizado (SVC) de Guadalajara, ubicado en el Polideportivo San José, según han confirmado fuentes oficiales a Europa Press.

Fue en esta ciudad cuando a finales de diciembre de 2020 se inició la campaña de vacunación nacional contra el COVID-19. La protagonista del hito fue Araceli Hidalgo, de 96 años, usuaria de la residencia de mayores 'Los Olmos' de Guadalajara.

Castilla-La Mancha espera alcanzar este mes de septiembre o a comienzos de octubre el cien por cien de la vacunación frente a la covid-19 de su población que quiera vacunarse, según ha adelantado este primer día de septiembre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.



Las declaraciones las ha realizado en el Cigarral del Ángel de Toledo, durante el acto de entrega de chaquetillas Michelín a los 33 chefs de Castilla-La Mancha que cuentan con alguna distinción de esta guía francesa (Estrella Michelin, Plato Michelin o Bib Gourmand).



García-Page ha resaltado que la región ya ha superado el 70 % de su población vacunada y aspira a llegar al 100 % de "la población que quiera vacunarse" este mes o "como muy tarde" a principios de octubre.



"Esto nos garantiza que al dolor de tanto fallecimiento y tanto sufrimiento y de tanta crisis y de tanto negocio que se ha maltrecho le tiene que seguir el orgullo de un país que ha cogido al toro por cuernos y supera el miedo, aunque no podamos prescindir de la prudencia", ha dicho.



García-Page también ha añadido que no quiere hablar de "éxito" frente al coronavirus porque "con la cantidad de gente que se nos ha ido no se puede presumir".