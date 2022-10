Ruiz Santos: “La sociedad albaceteña pudo comprobar el modelo del presidente García-Page con la región en la cabeza, aportando medidas prioritarias y soluciones para el futuro de nuestra tierra”

El delegado de la Junta ha explicado que con las nuevas deducciones extraordinarias propuestas por el presidente de Castilla–La Mancha, vinculadas al tramo autonómico del IRPF y que afectan a las personas con rentas inferiores a 30.000 euros, “beneficiarán a 9 de cada 10 albaceteños”. Además, ha cifrado en cerca de 5.000 las contrataciones que se realizarán en la provincia de Albacete con el actual Plan de Empleo y el próximo 2023–2024, y en 200 millones de euros “en cartera de inversión empresarial en Albacete, esperando nuevas ayudas del Plan Adelante”.



Pedro Antonio Ruiz Santos ha confirmado que el Centro de Investigación Neurológica “es proyecto prioritario, generará 150 plazas y una inversión de 40 millones de euros”; espera que el Centro de Alzheimer de Albacete de 4,9 millones de euros “entre en fase de licitación”; y ha detallado que Alcaraz contará con dos viviendas con apoyo para 16 personas y un centro de día para personas con discapacidad para 40 plazas, con 2,7 millones de inversión para ambas infraestructuras; Munera tendrá un Centro de Atención Temprana con 52.500 euros gracias a un nuevo acuerdo con ASPRONA y Villamalea un Servicio de Capacitación para 13 plazas y con 104.000 euros.



El representante del Gobierno regional ha subrayado el Centro de la Mujer de Higueruela, “significa recuperar lo que Cospedal recortó” y espera que el Centro 24 horas de Atención a las Víctimas de Violencia de Género pueda tener la obra terminada, en el primer semestre de 2023. La Nuez de Nerpio contará con Denominación de Origen (DO) y la Cebolla de La Mancha con Indicación Geográfica Protegida (IGP), y ha anunciado un acuerdo entre la Viceconsejería de Cultura, el Ayuntamiento de Albacete y la comunidad de propietarios del Pasaje Lodares para una actuación de “modernización” de este Bien de Interés Cultural (BIC).



Albacete, 5 de octubre de 2022.– El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos ha valorado el Debate sobre el Estado de la Región 2022, afirmando que “nuestro presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page con la región en la cabeza y en el corazón, desgranó no sólo lo que ha sido la Legislatura y la anterior, sino pensando en el futuro, y en cómo resolver los problemas de nuestra tierra ante la nueva crisis surgida en el contexto internacional a consecuencia de la guerra de Ucrania”.



Ruiz Santos ha asegurado que “los castellano–manchegos y por lo tanto los albaceteños, pudieron comprobar dos modelos muy distintos, el de nuestro presidente Emiliano García–Page, que tiene claro sus convicciones y las medidas que hay que acometer en el tiempo, especialmente las prioritarias, frente al modelo del señor Núñez, que quiso hacerse trampas al solitario con una foto de Sevilla, para intentar condicionar el debate e incluso desviar la atención y no lo consiguió”.



En su intervención, el delegado provincial de la Junta de Comunidades ha afirmado que “¡más vale que el señor Núñez hubiera dedicado esa tarde anterior a prepararse el Debate que hacer una foto que no le ha beneficiado, trayéndose una foto distinta a la que necesita esta tierra!”, ha aseverado Ruiz Santos.



Deducciones Fiscales



Con respecto a las propuestas fiscales y deducciones, el delegado de las Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos ha explicado que el presidente García–Page “no huyendo del debate fiscal ante las circunstancias actuales, estableciendo nuevas deducciones fiscales atendiendo a nivel de renta”.



Estas deducciones extraordinarias están vinculados al tramo autonómico del IRPF que afectan a las personas con rentas inferiores a 30.000 euros, “lo que significa que beneficiarán a 9 de cada 10 albaceteños”, ha apuntado, con 200 euros para renta inferior a 12.000 euros, 150 euros si es inferior a 21.000 euros y 100 euros si es inferior a 30.000 euros”, ha explicado.



En concreto son nuevas deducciones fiscales, dos de ellas relacionadas con la actividad económica, cuya suma asciende a unos 85 millones de euros. Dichas deducciones podrá incrementarse en 50, 37,5 o 25 euros respectivamente, por cada hijo a cargo del contribuyente.



Por otro lado, Ruiz Santos ha explicado la segunda deducción relacionada con los centros de Educación Infantil, pasando estas deducciones del 15 al 30 por ciento y aumentando también el doble los límites máximos de deducción de 250 euros a 500 euros.



La tercera medida será por gastos en educación, incrementando la deducción ya existente de adquisición de libros de texto y enseñanza de idiomas por dos vías: aumentándola a todos los conceptos que estén relacionados con el aprendizaje del alumno fuera de los centros educativos (clases de refuerzo, acceso a internet, gastos por estudios fuera del municipio de residencia…) y aumentado el ámbito de aplicación a todos los niveles educativos, incluyendo, por tanto, la enseñanza universitaria, FP de grado superior y el resto de enseñanzas artísticas, plásticas y deportivas superiores. Así mismo ha garantizado que se van a duplicar los límites máximos de deducción previstos actualmente.



Además, el delegado de la Junta ha recordado que con anterioridad, el presidente de Castilla–La Mancha ya eliminó 68 tasas, algunas como la de la vergüenza, que obligaban a determinados “pagos por acceso a servicios sociales”, como era el caso de la Dependencia o Discapacidad.

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos y la nueva Ley de Despoblación, también incorporaban deducciones en la cuota íntegra del tramo autonómico



Bloque Económico, Empresarial y por el Empleo



El Plan Extraordinario por el Empleo y el Plan Adelante para el Fortalecimiento Empresarial han sido los ejes en los que se ha centrado el delegado de las Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, a la hora de analizar las nuevas medidas de impacto económico y por la creación de empleo, expuestas por el jefe del Ejecutivo autonómico en el Debate sobre el Estado de la Región.



En este sentido, ha anunciado que a finales de este mes de octubre, “se producirá la adjudicación provisional del Plan de Empleo actual”, que para la provincia de Albacete se materializará con más de 2.400 contrataciones con 19 millones de euros de inversión.



Además, ha asegurado que el Plan de Empleo 2023–2024 “significará que en torno a otros 2.500 contratos vendrán a la provincia de Albacete”.



En relación al Plan Adelante, se convocarán 40 millones de euros, sumándose a otros decretos anteriores de 25 millones, 20 millones y 33 millones de euros, y ahora serán 40 millones, confirmando que “en cartera hay inversiones privadas empresariales en la provincia de Albacete por valor de 250 millones de euros esperando acogerse a incentivos y ayudas para ampliar sus instalaciones o generar nuevos nichos de empleo”.



En este sentido, ha recordado que en cada provincia habrá una delegación de captación de inversiones empresariales “algo muy importante porque recibimos más empresas en la región de las que se marchan, y es por la confianza en la estabilidad en Castilla–La Mancha”.



Como ejemplo de esta captación de inversión empresarial, ha puesto como ejemplo Airbus y REPETCO, recordado que Cospedal, cuando tenía responsabilidad en Madrid, “quiso llevarse la actual planta de Airbus a Getafe y ahora sin embargo, podemos celebramos su 15 aniversario en Albacete”. Sobre el HUB Logístico de Airbus, ha avanzado que en junio de 2023 “empezará a funcionar” con 500 puestos de trabajo indirectos.



Sobre REPETCO en Romica, Ruiz Santos ha avanzado que “ya ha finalizado las obras y en enero empezará a trabajar, con 75 puestos de trabajo”. “Es una empresa que desde el punto de vista medioambiental es la número 1 del mundo”, ha aseverado.



Futuras Infraestructuras Sociosanitarias



En el apartado relacionado con las propuestas sociosanitarias, aportadas por el presidente de la Junta de Comunidades, en sede parlamentaria, el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos ha detallado que Alcaraz contará con dos viviendas con apoyo para 16 personas y un centro de día para personas con discapacidad para 40 plazas, con 2,7 millones de inversión.



Además, Munera tendrá un Centro de Atención Temprana con 52.500 euros gracias a un nuevo acuerdo con ASPRONA; la localidad de Villamalea, un Servicio de Capacitación para 13 plazas y con 104.000 euros; la apertura de un Punto de Encuentro Familiar en Hellín y otra vivienda con apoyo para personas con discapacidad en Albacete.



Por otro lado, ha confirmado que está el proyecto del futuro Centro de Alzheimer de Albacete, que cuenta con 4,9 millones de euros, y a expensas que pase una tramitación para poder realizar la adjudicación definitiva de las obras.



Sobre el Centro de Investigación Neurológica de Albacete, ha recordado que “es proyecto prioritario”, que contará con 150 plazas y creará 250 puestos de trabajo, en una parcela del barrio de Medicina, en Albacete capital, y cuenta con una inversión privada superior a los 40 millones de euros y la ayuda de fondos Next Generation.



En relación a las plazas residenciales para mayores o personas con dependencia, ha trasladado que se ampliará la red de plazas en residencias, “gracias al acuerdo con una empresa que han alcanzado los ayuntamientos de Chinchilla, Munera y Elche de la Sierra para construir 3 residencias nuevas en la provincia de Albacete”.



Centro 24 horas para Víctimas de Violencia de Género y nuevo Centro de la Mujer



El delegado de las Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos ha subrayado que la recuperación del Centro de la Mujer de Higueruela, “significa ofrecer servicios a los pueblos del entorno y de esta comarca, recuperando lo que Cospedal recortó”.



En relación al Centro de Atención 24 horas para Víctimas de Violencia de Género de Albacete, ha informado que cuenta con un presupuesto de 470.000 euros de inversión de la Consejería de Igualdad.



Este recurso cuenta con un trabajo previo para la redacción de este proyecto, y “nos encontramos en fase de licitación para rehabilitar un edificio de titularidad de la Junta, adscritos a Administraciones Públicas, en un inmueble de dos plantas que se encuentra en la calle Dionisio Guardiola esquina calle Rosario, frente a Correos”.



Ruiz Santos ha explicado que este servicio complementa otros como las Casas de Acogida y los Centros de la Mujer, y ha estimado que “en el primer semestre de 2023 la obra estará culminada”.



Comunicaciones, Transporte, Patrimonio y Figuras de protección en la agroalimentación



En materia de carreteras, el delegado de las Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos ha recordado que la carretera de Nerpio con el límite de Murcia, cuenta con un presupuesto de 5,9 millones de euros, y une a dos Comunidades Autónomas “siendo su actuación y mejora imprescindible”, y ha recordado que en el primer trimestre de 2023 se presentará el Plan ASTRA para Albacete y su área de influencia.



Sobre las próximas figuras de protección en el sector agroalimentario, ha detallado que La Nuez de Nerpio contará con Denominación de Origen y la Cebolla de La Mancha con Indicación Geográfica Protegida (IGP).



Finalmente, sobre la actuación en el Pasaje Lodares, Ruiz Santos ha puesto en valor esta rehabilitación y modernización, matizando que es un inmueble privado, pero también Bien de Interés Cultural (BIC), y ha finalizado, apuntando que se ha llegado a un acuerdo con la propiedad por parte de la Viceconsejería de Cultura, Ayuntamiento de Albacete y esta comunidad de vecinos, para mejorar algunos aspectos como el suelo y su impermeabilización.





