El presidente García-Page valora la intención del ministro Escrivá de aprobar una “ley anti especulación” para el suelo público

Ciudad Real, 16 de septiembre de 2022.– El jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García–Page, ha valorado, esta mañana en Ciudad Real, el anuncio del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de sacar adelante una “ley de anti especulación con suelo”, tal y como la ha bautizado el presidente regional. De este modo, García–Page ha reseñado que “si es suelo público y lo van a utilizar otras administraciones para uso público, no tiene por qué haber negocio”, ha concluido.



En estos términos se ha pronunciado el presidente García–Page tras la firma del protocolo que permitirá reordenar el entorno del antiguo Hospital de Nuestra Señora de Alarcos. La rúbrica, en la que también han participado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; y la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, hará posible la ejecución de uno de los proyectos incluidos en el ?Plan de Modernización Ciudad Real 2025?.



“Estoy contento de que ese anuncio lo hayas hecho precisamente aquí, en tu tierra”, ha proseguido Emiliano García–Page, en alusión al anuncio del ministro Escrivá, ante quien ha lamentado que, en el pasado, haya habido “administraciones públicas que han especulado con el suelo” y “a veces al por mayor”, ha rematado.



En este contexto, el presidente castellano–manchego ha considerado la relevancia de alcanzar un “acuerdo entre instituciones” para desbloquear el desarrollo urbanístico del espacio del Hospital de Alarcos, al tiempo que ha subrayado que “las cosas tienen que tener un uso, una utilización, una consolidación”. A este respecto, ha señalado que “el concepto es muy sencillo, renovarse o morir”, en relación con el futuro de estas parcelas de la capital ciudadrealeña.



Por una política alejada del “frentismo”



“El plan 2025 significa tener proyecto, no todas las ciudades en España tienen previsto qué va a pasar o qué quieren hacer”, ha insistido García–Page, quien ha agradecido la labor continuista y alejada del “frentismo” de la política local de Ciudad Real.



En este sentido, el presidente regional ha destacado la relevancia del “acuerdo institucional” que permite sacar adelante diversos proyectos, pero también el “preacuerdo preinstitucional único en España” relativo al “acuerdo entre lo que representa el PSOE y Ciudadanos” en esta capital.



“Pusimos en marcha una excepción que ha funcionado, que no se ha visto perjudicada por la deslealtad que muchas veces se produce con el sectarismo político, nos hemos seguido entendiendo, hemos seguido hablando y gestionando los intereses generales y eso, para mí, es más noticia que todo lo demás”, ha reflexionado.



En este caso, gracias a esa colaboración entre instituciones, el protocolo suscrito esta mañana permitirá la recuperación de este espacio para la ciudadanía a través de la creación de una zona verde y de uso deportivo y, al mismo tiempo, contempla la construcción de un nuevo centro de salud. “Eso es hacer ciudad”, ha concluido el presidente castellano–manchego.



En este acto de firma, que se ha celebrado en el Museo de la Merced, han estado presentes, además, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; y la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, entre otras autoridades.







