El presidente García-Page subraya que la industria turística regional “va camino de convertirse en el 15 por ciento de nuestra riqueza”

Emiliano García–Page ha adelantado que está próximo a definirse un “macroproyecto de inversión” en el ámbito turístico que conllevaría la creación de “cientos y cientos de puestos de trabajo” en la Comunidad Autónoma.



Asimismo, ha confirmado que el Gobierno autonómico aprobará “el martes” la Ley de Reparación y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo en Castilla–La Mancha que, entre otras cosas, debe servir para “contribuir a un cierto sentido común en la política nacional”, ha concluido.



Campo de Criptana (Ciudad Real), 6 de julio de 2022.– El presidente autonómico, Emiliano García–Page, ha subrayado esta mañana, que el sector turístico regional “va camino de convertirse en el 15 por ciento de nuestra riqueza”, consolidándose como una “auténtica industria” que ya “representa el 12 por ciento, aproximadamente” de “nuestra capacidad económica”, ha enfatizado.



Así lo ha puesto de relieve el mandatario regional, en la localidad ciudadrealeña de Campo de Criptana, en el transcurso de la presentación de ETURIA CLM, la Empresa Pública de Promoción del Turismo y la Artesanía de Castilla–La Mancha, organismo que servirá “para poder hablar de tú a tú con un sector que tiene que ser 99 por cien privado”, ha señalado en alusión a esta entidad que concentrará la planificación y desarrollo de iniciativas de estos ámbitos.



En este marco, el jefe del Ejecutivo regional ha aseverado que Castilla–La Mancha es ya una potencia turística “en el ámbito del interior” en el que “estamos marcando récords absolutos” en esta primera mitad del año. Unas cifras que, a su juicio, cobran mayor dimensión teniendo en cuenta que la región “no parte de ser una potencia turística”, ha justificado.



Asimismo, se ha felicitado por el hecho de que el peso del turismo, unido al de la industria agroalimentaria y la creciente influencia del sector energético “significa que el 65 o 70 por ciento de nuestra capacidad económica va a depender de nosotros mismos”, lo cual “le da solidez a una sociedad” como la de Castilla–La Mancha.



Un “macroproyecto” a punto de cristalizar



Junto a los representantes del sector turístico y artesano regional, el presidente castellanomanchego ha avanzado que “estamos acariciando un macroproyecto de inversión” que podría convertirse en uno “de los más grandes en el ámbito turístico en todo lo que llevamos de autonomía, en cuarenta años”, ha remarcado.



En este contexto, se ha referido a esta negociación como un “bombazo económico” al que irían aparejados “cientos y cientos de puestos de trabajo y millones y millones de euros de inversión y también cientos de miles de turistas”, ha indicado.



Una Ley para “contribuir al sentido común en la política nacional”



En otro orden de asuntos, García–Page ha confirmado que el Gobierno autonómico aprobará “el martes” la Ley de Reparación y Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo en Castilla–La Mancha que, entre otras cosas, debe servir para “contribuir a un cierto sentido común en la política nacional”, ha concluido. “Creo que, personalmente, sería la única ley que no me importaría que pudieran apoyar gente que todo lo que toca lo ensucia, como es Bildu”, ha zanjado.



Castilla–La Mancha no apostará por las mascarillas “ni siquiera en interior”



También en el ámbito nacional, el presidente autonómico ha asegurado que la región no apostará por la obligatoriedad del uso de la mascarilla, “ni siquiera en interior”, porque según indican “los datos científicos”, la Comunidad Autónoma está “gestionando el COVID a una distancia enorme de cualquier síntoma de gravedad” y “no podemos volver a parar el país”, ha apuntado.



La iluminación artística de los molinos, en otoño



En el histórico edificio criptanense de El Pósito, Emiliano García–Page ha avanzado que “en otoño” podrá inaugurarse la iluminación de los molinos de Campo de Criptana, cuyo proyecto “ya está en licitación” y se llevará a cabo con una “técnica novedosa”, ha afirmado. Igualmente, el presidente regional ha aplaudido que el patrimonio regional está “cada día más iluminado”, al tiempo que ha elogiado que “tenemos estrategia, hay un apoyo económico, y hay una colaboración social e institucional con el sector que es extraordinaria”, ha rematado.



ETURIA CLM, una empresa para “empatizar” con el sector



En la presentación de ETURIA CLM, García–Page ha recordado que ya “tuvimos un Instituto de Promoción Turística, pero “se lo llevaron por delante entre los muchos recortes” de su antecesora en el Gobierno. De esta manera, ha señalado que “hoy hemos aprovechado para convertir el Instituto en algo todavía mejor” y ha ensalzado que la empresa pública será “un instrumento ágil”.



En su intervención, ha reclamado la necesidad de “empatizar con el sector, empujar y liderar cuando se necesita y ayudar a los que van por delante” y ha considerado que “es una generadora de iniciativas que nos va a llevar a mantener este ránking de récord” en el sector turístico.



Durante esta presentación, el presidente García–Page ha estado acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo; el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; y el alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro, entre otras autoridades y agentes involucrados en el desarrollo turístico y artesano de Castilla–La Mancha.







