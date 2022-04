El presidente García-Page avanza la firma de un gran acuerdo con la UCLM que conlleva “inversiones, crecimiento y nuevas titulaciones”

Para el presidente de Castilla–La Mancha, esta región es la mejor muestra, “el prototipo de lo que pensaron los constitucionalistas respecto a un Estado de las Autonomías".

Toledo, 25 de abril de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado esta tarde que el Gobierno autonómico está ultimando la rúbrica de un gran acuerdo con la Universidad de Castilla–La Mancha (UCLM) que conllevará “inversiones, crecimiento y nuevas titulaciones”. Una firma que, según ha avanzado, se espera poder suscribir este mismo mes de abril.



El jefe del Ejecutivo regional ha hecho estas declaraciones esta tarde, en la Biblioteca Regional, lugar elegido para la presentación del libro ‘Historia Vivida. Historia construida’, escrito por el ex presidente de la Junta, José María Barreda. En este contexto, el jefe del Ejecutivo regional ha destacado la “inquietud intelectual” del propio Barreda al tiempo que ha reconocido en el lugar de la presentación del libro “el mejor ejemplo del éxito colectivo de esta autonomía”.



En opinión de Emiliano García–Page, este libro era necesario porque a pesar de que “José María Barreda es de natural discreto”, era necesario para evidenciar el “intento descarado, programado y sistemático que hubo de machacarlo; hubo una operación de aniquilación que fue una de las cosas más ofensivas que me han dicho en mi vida”, ha aseverado García–Page, que ha explicado que le plantearon, “especulando con nuestra relación”, que pidiera disculpas por la herencia recibida “a condición de respeto, cosa que me pareció inmoral”, ha rubricado.



Para el presidente de Castilla–La Mancha, esta región es la mejor muestra, “el prototipo de lo que pensaron los constitucionalistas respecto a un Estado de las Autonomías”, a lo que ha añadido que mientras “algunas han perdido habitantes, ésta ha ganado 400.000" nuevos vecinos y vecinas. Asimismo, ha defendido que las autonomías “han legitimado el Estado del Bienestar”.



García–Page ha aplaudido la decisión de José María Barreda a la hora de escribir este libro. “Siempre nos hemos sentido orgulloso de todo el trabajo”, ha dicho, y ha reconocido que tanto al ex presidente José Bono, al propio Barreda, y en estos momentos a él mismo, les mueve “un sentimiento legítimo de superación e incluyente, que nos movilizó”.



“Me conformo con ser un digno sucesor de ellos dos”, ha concluido el presidente de la Junta, en un evento que también ha contado, entre otros dirigentes políticos, con la presencia del vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón.





