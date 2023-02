El presidente de Castilla-La Mancha blinda las condiciones laborales pactadas del personal funcionario docente no universitario

“La educación es lo único realmente importante que cambia a las sociedades”, ha dicho García–Page, subrayando que, en este país, la educación es "una obligación" además de un derecho.



Castilla–La Mancha es la región con mayor porcentaje de educación pública del país, ha apuntado el presidente regional, que ha argumentado lo “poco rentable” que resulta para una empresa privada gestionar centros educativos en una población repartida en 80.000 kilómetros cuadrados.

Toledo, 13 de febrero de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, se ha comprometido a blindar las condiciones laborales del personal funcionario docente no universitario pactadas hoy, en el Palacio de Fuensalida en Toledo, tras la rúbrica del Acuerdo de Mejora del sistema educativo regional y de las condiciones laborales del personal citado, entre el Ejecutivo regional y el sector de la Enseñanza de UGT y ANPE en Castilla–La Mancha.



“Si vienen mal dadas, en los próximos años nosotros esto lo vamos a cumplir, lo vamos a blindar. Si vienen mal dadas, lo pactado sería de lo último a ajustar. Esto es de sentido común”, ha dicho el jefe del Ejecutivo regional en presencia del secretario del Sector de la Enseñanza de UGT, Manuel Amigo y del presidente de ANPE en Castilla–La Mancha, Martín Navarro.



Secundando las palabras de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Rosa Ana Rodríguez, el presidente regional ha reconocido que “la educación es lo único realmente importante que cambia sociedades”. Así, ha recordado que, en la Constitución Española, la educación “es un derecho y una obligación”, por lo que ha reivindicado la protección del sistema público educativo.



A este respecto, ha apuntado que Castilla–La Mancha es la Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de educación pública del país. Y es así debido a que, por su gran dispersión geográfica, “no resulta rentable para las empresas privadas educativas”, ha explicado García–Page, al tiempo que ha garantizado que el Ejecutivo que preside no tiene “nada en contra de las empresas privadas”.



En este sentido, ha destacado que en esta legislatura se han abierto centros educativos con tres y cuatro alumnos. Frente a ello, ha lamentado que cuando llegó al Gobierno se había despedido a casi 6.000 docentes no universitarios, “justificándolo con lo necesidad de los recortes”. “Hoy hemos retornado esa situación y los hemos contratado y estabilizado a base de ofertas públicas de empleo. Mi compromiso es estar cinco años más consolidando y blindado el sistema educativo. Todo lo contrario que nos encontramos antes de tomar posesión”, ha garantizado.



El presidente García–Page, que ha aprovechado la situación para anunciar que el acuerdo firmado hoy no va a ser el único porque “estamos cerrando otros importantes”, ha agradecido a los representantes sindicales su “seriedad” a la hora de llegar a consenso porque, sin dejar las reivindicaciones, “os habéis puesto en el lugar del otro con la única voluntad de mejorar en un contexto de responsabilidad”, ha reconocido.







