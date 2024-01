El Presidente ATA en Castilla-La Mancha pide la Tarifa Plana Plus inmediata

Miguel Ángel Rivero es presidente de la Asociación de Empresarios Autónomos de Castilla La Mancha (ATA). Hoy ha pasado por los micrófonos de COPE para hablar de varios asuntos.

Salario Mínimo Interprofesional

La subida del salario mínimo interprofesional ha subido un 5 % y se ha ratificado con 54 euros más al mes. Un salario que pasa de 1080 euros a 1134 euros al mes en 14 pagas. Esta subida se ha consensuado con los sindicatos, pero no con los empresarios. Ante esto, Miguel Ángel dice: “En un principio, con lo que no estamos de acuerdo desde ATA es con las formas. Además, no son 50 euros más al mes, el caso es que el SMI ha subido en estos cuatro años más de un 50%”. Rivero hace una comparación para entender esta situación. “No creo que ninguna empresa haya subido sus beneficios en un 50% en cuatro años... En este tiempo, las pensiones, por ejemplo, han subido tan solo un 3,5%”.

Miguel Ángel Rivero se muestra descontento: “Si es algo que han acordado el señor Secretario de Estado y la Ministra, es cosa suya, pero las cosas que se hacen con calzador y por presión política no se corresponden con la situación escénica real. Nosotros queremos que el empleado cobre el doble del SMI, pero no se pueden hacer así las cosas”.

Balance de 2023

Miguel Ángel Rivero ha hecho un balance en COPE sobre este año que acabamos de cerrar: “No es un balance muy bueno, porque hay una leve bajada de autónomos de más de 800. Aquí influye la bajada de población de Castilla-La Mancha y, además, seguimos observando que el sector que más ha bajado ha sido el sector del comercio. Que, por cierto, es el que más autónomos aglutina en nuestra región”. Rivero asegura que “a lo mejor hay que darle un cariño especial a este sector para solucionar este problema”.

Los empresarios de la región no quieren esperar a que se constituya la Mesa del Trabajo Autónomo para llevar a cabo esta medida





MESA DEL TRABAJO AUTÓNOMO

Para el 2024, se espera un buen año en Castilla-La Mancha con la formación de la Mesa el Trabajo Autónomo. Se ha empezado el año con esperanza, ya que esto es algo que lleva pidiendo ATA mucho tiempo con tarifas tan importantes como la Tarifa Plana Plus: “Lo llevamos reclamando desde hace mucho tiempo. El jueves pasado tuve reunión con el presidente de la región, Emiliano García-Page y entre otras cosas hablamos de esto, de la Tarifa Plana Plus. Que, además, es una medida estrella que llevaba Page en las elecciones, pero primero nos dijo que para llevar esto a cabo, habría que hacer primero la Mesa del Trabajo Autónomo”. Algo que desde ATA no ven que sea fundamental para llevar a cabo la tarifa plana: “Para la mesa del trabajo autónomo, ya estamos convocadas las organizaciones representativas de los empresarios de la región, pero yo desearía que se haga antes esta Tarifa Plana Plus, que adelante esta medida, no hace falta ninguna mesa de trabajo para aplicarla”.