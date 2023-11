El peligro de los móviles en manos de niños: la preocupación de docentes y padres por igual

Es un tema que ocupa varias portadas e informativos nacionales. Es una preocupación para la sociedad y solo pocos chicos logran entenderlo. El uso de los teléfonos móviles fuera y dentro del aula trae en jaque a padres, docentes y expertos.

En Italia

Desde hoy martes, 21 de noviembre, los italianos menores de edad no podrán navegar a sus anchas por internet desde sus teléfonos móviles.

Con la entrada en vigor de esta nueva normativa, los operadores de telefonía están obligados a bloquear el acceso desde las tarjetas SIM de usuarios que no hayan cumplido los 18 años a ocho categorías de páginas web consideradas inapropiadas, como venta de armas, juegos de azar y las apuestas, pornografía, sectas religiosas, violencia, drogas, anorexia o y la instigación suicidio.

Fuera de clase

Se propuso por primera vez que el uso del móvil en las aulas se limitara. En 2014, la Consejería de Educación emitió una recomendación, que se ha mantenido hasta la fecha: el uso del móvil en centros educativos tendrá únicamente fines pedagógicos. A nuestra comunidad se sumó Galicia y Madrid.

En COPE Castilla la Mancha abordamos este tema. ¿Sigue estando patente el uso de los móviles en clase? ¿Ven los chicos su smartphone como una herramienta educativa o es una distracción?





Hemos querido hablar con los más pequeños. Hay niños que todavía no tienen edad para tener un móvil, pero que ya desearían tenerlo, Izan de seis años nos contaba “yo quiero un móvil para jugar a los juegos que quiero, con Roblox y los juegos que tiene dentro”.

Hay adolescentes como Iris, para la cual, su móvil es todo: “estoy conectada con mis amigas y también lo utilizo para aprender muchas cosas y entretenerme. No sé qué haría sin mi móvil”. Nos cuenta que una vez su padre, la castigó quitándole el smartphone unos días y “lo pasé fatal, porque no puedo estar sin mi móvil”.

Este otro chico nos comentaba que "fuera del colegio, en la calle, el móvil es lo mejor: te diviertes con él, pero dentro del colegio, te distraes y te metes en cosas que no debes y no tienes el suficiente interés en el colegio para estar pendiente del teléfono".





Afecta a las aulas

La preocupación llega cuando los chicos y chicas no dejan sus móviles fuera de las aulas. Estar conectado todo el día supone que no cesen de entrar en redes sociales, enlaces, vídeos que no deberían ver...

Cada vez son más las preocupaciones por la viralidad que llega a tener ciertas noticias o publicaciones.

Tanto padres como docentes andan con 'pies de plomo'. Una docente de un colegio nos comentaba que “el móvil es una herramienta muy útil, siempre y cuando le llevemos con uso adecuado, por ello siempre considero que es necesaria la supervisión de un adulto para que entren en páginas muy útiles y no en las que los niños no deben entrar”.

O este padre, que cree que “el uso de teléfonos móviles en menores de 14 años, es un peligro, ya que tener un teléfono móvil conduce a tener una serie de aplicaciones o redes sociales, que para empezar no están permitidas en su edad y que conlleva muchos peligros. No saben con quién pueden estar hablando, teniendo otra relación es a través de esa red social”.