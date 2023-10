Paco Núñez: "La censura ha llegado a las Cortes de Castilla la Mancha de la mano del PSOE"

Francisco Núñez, presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, ha querido charlar en los micrófonos de COPE Castilla La Mancha sobre asuntos de interés regional y nacional en estos momentos.

Ayer el Partido Socialista de Castilla-La Mancha se oponía a la tramitación de una declaración institucional en las Cortes regionales para rechazar la posibilidad de una amnistía de los condenados por la consulta ilegal del 1 de octubre.

Núñez asegura que se formalizó una "declaración institucional en la que se defiende la igualdad de los españoles y se rechaza la amnistía, pero que al final no fue posible". Añadía que “es increíble lo que está sucediendo, la censura ha llegado a las Cortes de la mano del PSOE, porque de manera unilateral, ha decidido que interesa y que no interesa a los castellanomanchegos, y sobre qué se puede no se puede debatir".

Hace tan solo unas semanas “cuando juramos la Constitución, juramos defenderla y juramos defender los principios del 1978 y parece que es un contrasentido, que hace unas semanas jurásemos nuestro cargo, defendiendo la Constitución y ahora el PSOE de Page no quiera que en el parlamento de Castilla-La Mancha se hable sobre asuntos que nos afectan a todos”, añadía el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha.

Paco Núñez: "Page no quiere tener que votar en el pleno de Castilla-La Mancha en contra de la amnistía".





Recurso ante el Tribunal Constitucional

El Partido Popular ya trabaja para recurrir ante el Tribunal Constitucional la propuesta para inadmitir debates nacionales en las Cortes de Castilla La Mancha.

Núñez explicaba que "los servicios jurídicos del grupo popular en las Cortes y en el Senado, están trabajando intensamente en formalizar el recurso y en los próximos días, 50 senadores; los 16 de Castilla-La Mancha y otros 34 compañeros del Senado y de conjunto del país, firmarán ese recurso y podremos presentarlo y desde luego vamos a recurrir a lo que es un atropello sobre esa censura que ha planteado el PSOE".

Su continuidad

El foco mediático estaba puesto ayer mismo sobre el popular Paco Núñez porque Génova confía en él para seguir al frente del PP de Castilla-La Mancha en la nueva etapa tras las últimas elecciones autonómicas

Él mismo dice sentirse “arropado por el Partido Popular de Castilla-La Mancha, por la cantidad de alcaldes y alcaldesas que tiene nuestro partido a lo largo de la región, por miles de afiliados que me muestran su apoyo diario y por grandes compañeros como Alberto Núñez Feijóo”.

Núñez: “Estoy trabajando para ganar las elecciones de 2027, pero en este momento, créame, que cuando se está jugando con la unidad de España, con la soberanía nacional, lo último que le preocupa a Paco Núñez es si se habla de este tipo de noticias".