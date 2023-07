La ONCE en CLM alcanzó máximos históricos en 2022 en empleo, inversión social y pago de premios

El Grupo Social ONCE alcanzó en 2022 sus máximos históricos en generación de empleo para personas con discapacidad, 13.230 nuevos puestos, 1.121 en Castilla - La Mancha. También realizaron una inversión destinada a estas personas de más de 230 millones de euros, 4,5 millones en nuestra comunidad. Ademá, se repartieron 1.372 millones en pago de premios por todos los rincones de España, de los que 42 se repartieron en nuestra comunidad.

Así lo contaba José Martínez, presidente del Consejo Territorial en Castilla La Mancha, esta mañana en la presentación de los datos del Grupo Social Once durante 2022 tanto a nivel estatal, como en Castilla - La Mancha.

El presidente se ha mostrado muy satisfecho por los datos del pasado año que dejan atrás los momentos de crisis. Ha aprovechado además para reivindicar la labor social tan importante que realizan. ayudando a personas como Javier Salazar, sacerdote que ha estado presente en la presentación, contando su testimonio, siendo una de las muchas personas a las que la ONCE ayuda e integra cada año.

"Hay una palabra que no dejo de repetir desde ese 25 de abril desde 2022, gracias, gracias también a Dios por permitir que tuviera ese ICTUS, que hizo que estuviera más de 24 horas tumbado en el suelo. En la ONCE todos los días deberíamos repetir esta palabra a todas las personas que colaboran comprando el boleto de la ONCE, y que gracias a ese gesto consiguen que muchas personas puedan vivir mejor".