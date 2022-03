Más de un centenar de profesionales actualizarán conocimientos sobre ventilación mecánica no invasiva en los servicios de Urgencias

Organizadas por el Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y facultativos del área de Urgencias del Hospital General de Villarrobledo, las II Jornadas Manchegas de Ventilación Mecánica no Invasiva persiguen afianzar los conocimientos adquiridos por los profesionales durante la pandemia de Covid–19 en el uso de estos soportes respiratorios.

Albacete, 22 de marzo de 2022.– Un centenar de profesionales sanitarios, principalmente de las Área de Medicina y Enfermería, así como residentes, de servicios de urgencias, unidades de críticos o plantas de hospitalización, van a participar en las II Jornadas Manchegas de Ventilación Mecánica no Invasiva, organizadas por profesionales de Urgencias de Albacete.



Durante dos días, 31 de marzo y 1 de abril, la Facultad de Medicina de Albacete acogerá este curso con el que, tal y como explican los facultativos Encarna Cuesta Vizcaíno y Juan Luis Sánchez Rocamora, miembros del comité organizador de las jornadas, se persigue afianzar los conocimientos adquiridos por los profesionales sanitarios durante la pandemia de Covid–19 en el uso de estos soportes respiratorios.



En las primeras jornadas regionales que se celebraron en octubre de 2019 en el Hospital General de Villarrobledo, pocos meses antes de la súbita irrupción de la pandemia, se destacaba que la ventilación mecánica no invasiva en los servicios de Urgencias era una de las herramientas más importantes de la práctica clínica diaria de sus profesionales puesto que se trata de terapias que dan el soporte necesario a los pacientes con dificultad respiratoria.



La llegada de la Covid–19 afianzó es afirmación pues en la primera ola se puso de manifiesto la necesidad de utilizar estas terapias respiratorias no invasivas, demostrando que su uso reducía la necesidad de intubación y, por ende, el ingreso en Unidades de Críticos, con el riesgo que ello supone. Actualmente tiene indicación en todas las guías de práctica clínica de soporte respiratorio en Covid–19 a nivel nacional e internacional.



Las terapias respiratorias no invasivas son técnicas que ha experimentado un gran avance desde finales del siglo XX y han conseguido ser el principal apoyo para el enfermo crítico respiratorio y una forma de evitar en muchos casos la necesidad de intubación endotraqueal del paciente, salvaguardando los casos donde se contraindique, reduciendo la tasa de morbimortalidad y la estancia hospitalaria.



Las jornadas son de contenido teórico y práctico, y cuentan con la participación como docentes de expertos a nivel nacional e internacional en la materia como el doctor José Manuel Carratalá Perales o Salvador Díaz Lobato.



Organizadas por el Servicio de Urgencias de Albacete y facultativos de Urgencias del Hospital de Villarrobledo, cuentan con la colaboración de entidades como la Universidad de Castilla–La Mancha, la Fundación Biotyc y el Colegio de Médicos de Albacete.







