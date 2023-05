Más de 500 escolares de 20 centros educativos de Guadalajara participan este año en la XXVI edición del certamen de ‘El Teatro viene de la Escuela’

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha destacado que “esta es una iniciativa preciosa y digna de ser imitada”, y ha insistido en que este tipo de actividades sirven “para fomentar entre nuestro alumnado la imaginación, la creatividad, la expresividad y las habilidades lingüísticas, además de fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo”.



La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha subrayado la importancia de que ésta sea una actividad “completamente inclusiva que elimina barreras” y una iniciativa en la que se da cabida a la participación de personas con discapacidad ya que el teatro les ofrece la posibilidad de “trabajar la comunicación verbal y gestual, trabajando y potenciando la imaginación, la memoria, la concentración y, sobre todo, el trabajo en equipo”.



Guadalajara, 3 de mayo de 2023.– La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, y la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, han asistido a la inauguración hoy la XXVI edición de la muestra de teatro escolar ‘El Teatro viene de la Escuela’, en la que van a participar más de 500 alumnos y alumnas de Infantil, Primaria y Secundaria de un total de 20 centros educativos públicos como concertados, además de algunos centros ocupacionales de la provincia de Guadalajara.



Desde hoy y hasta el próximo 30 de mayo van a representar sus obras tanto en castellano como en inglés en el Teatro Moderno, espacio que, como en ediciones anteriores, ha sido cedido por el Ayuntamiento de Guadalajara.



A esta inauguración, además de las dos consejeras, han asistido, entre otros, el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo; los delegados de la Junta de Castilla–La Mancha y de Educación en esta provincia, Eusebio Robles y Ángel Fernández–Montes; y el presidente del Centro Ocupacional ‘Las Encinas’, Santiago Domenech.



Antes de dar paso a la primera representación teatral, se ha procedido a la entrega de los premios del concurso de carteles que se ha organizado para anunciar este certamen y al que se han presentado un total de 77 propuestas. La ganadora ha sido la alumna del CEIP ‘Las Lomas’ de Guadalajara, Rocío Valle Ortega; mientras que las menciones especiales han correspondido, en la categoría de Educación Primaria, a la alumna del CEIP ‘Las Lomas’, Eiza Mediano Carpintero; y en la categoría de Educación Especial, a la alumna del CEE ‘Virgen del Amparo’, Miriam Tomico García; ambos centros de Guadalajara capital.



Precisamente hoy, que se celebra el Día Nacional de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la primera representación teatral ha corrido a cargo del alumnado del Centro Ocupacional ‘Las Encinas’ con ‘Una historia de ángeles y demonios’, un relato tratado con humor que pretende ser una parábola contra las guerras y a favor de la amistad.



A este centro, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, asisten 60 personas de entre 18 y 50 años con un grado leve y moderado de discapacidad.



Rodríguez: “Fomenta la imaginación, la creatividad o el trabajo en equipo del alumnado”



La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha agradecido a los responsables de la Delegación provincial de Guadalajara la organización de esta muestra de teatro que ya se ha convertido en una cita obligada y que se ha venido celebrando cada año exceptuando en 2020 y 2021 por la pandemia, haciendo mención especial al trabajo del funcionario de la Oficina de Información y Registro de la Delegación de Hacienda, Juan Aylagas, verdadero alma de este proyecto, que ayuda a profesores y técnicos a poner en marcha las diferentes obras teatrales.



También, ha agradecido a los centros su participación, que en cada edición es mayor, y la implicación no solo del alumnado y del profesorado sino también de las familias, “que no solo disfrutan de los espectáculos que realizan sus propios hijos o hijas, sino que también participan activamente en ellos”.



Rodríguez ha señalado que esta iniciativa “es un ejemplo a seguir porque sirve para utilizar el teatro como herramienta para favorecer la capacidad de expresión, la creación y la comunicación”. Sirve, además, ha añadido, “para lograr espacios de reflexión y de vida conjunta y de por supuesto interacción; y para que no haya diferencias entre unos y otros y se puedan solventar y salvar las barreras”.



García Torijano: “El teatro es una gran herramienta para derribar barreras”



Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha felicitado a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por poner en marcha un año más este programa “que es un referente y lleva 26 años acercando a miles de estudiantes al mundo del teatro” y ha subrayado el trabajo coordinado de ambas consejerías, junto con la de Sanidad, “para dar una respuesta integral a la infancia y la juventud de la región”.



En este sentido, García Torijano ha destacado la importancia de que ésta sea una actividad “completamente inclusiva que elimina barreras” y una iniciativa en la que se da cabida a la participación de personas con discapacidad ya que el teatro les ofrece la posibilidad de “trabajar la comunicación verbal y gestual, trabajando y potenciando la imaginación, la memoria, la concentración y, sobre todo, el trabajo en equipo”. De igual forma, ha añadido, “se promueve la igualdad de oportunidades y poder hacer una vida normalizada en la sociedad”.



Programación



Además de la obra que ha inaugurado este certamen, se podrán en escena ‘Historias de adolescentes’, de Alba Quiñones, del IES ‘San Isidro’ de Azuqueca de Henares; ‘Caperucita Blanca’ del CEIP ‘Río Henares’ de Guadalajara; ‘Pedro, el pastor mentiroso’ del CEIP ‘Alvar Fáñez de Minaya’ de Guadalajara; ‘Somos especiales’ del CEE ‘Virgen del Amparo’ de Guadalajara; y ‘R y J, J y R’ del IES ‘José Luis Sampedro’ de Guadalajara.



Por su parte, el CEIP ‘Los Olivos’ de Cabanillas del Campo representará en el mismo día tres obras cortas: ‘La cebra Camila’, ‘Las tres princesas pálidas’ y ‘El aula de tócame Roque’. Lo mismo hará el alumnado del CEIP ‘Badiel’ de Guadalajara que pondrá en escena ‘Enjoy yourself’, y ‘Dustbin Planet; mientras que el CEIP ‘Ocejón’ representará ‘The message’, todas ellas en inglés.



Las obras ‘Donde viven los monstruos’ y ‘El bosque desanimado’ serán representadas por alumnos y alumnas del CEIP ‘Sagrado Corazón de Jesús’ de Tórtola; mientras que los del CRA ‘Serranía de Atienza’ de Atienza pondrán en escena ‘El mago de Oz’.



La obra ‘La foto de los 10.000 me gusta de Nando López y Performance en francés’ la representará el alumnado del IESO ‘Harevolar’ de Alovera; ‘¿Qué ocurre en el fondo del mar?’ los del colegio ‘Santa Cruz’; mientras que las obras ‘Un, dos, tres, estamos en la tierra’ y ‘Tangram’ correrá a cargo de los alumnos y alumnas del CEIP ‘Isidro Almazán’ de Guadalajara.



Por último, el CEIP ‘Parque de la Muñeca’ de Guadalajara llevará al escenario la obra ‘El pequeño Quijotín’; el alumnado del CEIP ‘Las Lomas’ de Guadalajara representará ‘Esta fiesta es lo más’. Las obras ‘Te pillé Caperucita’ y ‘Vamos a contar mentiras’ las representarán alumnos y alumnas del CEIP ‘Rufino Blanco’ de Guadalajara; mientras que ‘La bella y la bestia’ y ‘Un, dos, tres, estamos en la tierra’ correrá a cargo del alumnado del Colegio Agustino ‘Sagrado Corazón’ de Guadalajara.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando