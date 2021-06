Luis Miguel García-Marquina a un paso de los juegos Paralímpicos de Tokio

Esta tarde se presenta en Albacete, con la presencia del presidente de CLM a los deportistas paralímpicos de nuestra región preseleccionados para las olimpiadas de Tokio (del 24 de agosto al 5 de septiembre). Son 250 deportistas de los que finalmente se seleccionarán a unos 115. La lista oficial se conocerá en la primera quincena de julio.

En el patio del Centro Cultural la Asunción habrá una representación de estos deportistas y entre ellos estará el conquense Luis Miguel García Marquina, que competirá en ciclismo con la modalidad de handbike. En "Herrera en COPE CLM" le hemos entrevistado.

Todavía no es seguro que el taranconero forme parte de la selección española que irá a Tokio, pero sin duda tiene muchas papeletas al ser el tercero del mundo " La selección española de ciclimos adaptado es la primera potencia del mundo y tiene a su disposición un elenco de deportistas con un palmarés envidiable y eso hace que la competencia entre nosotros sea feroz. Competimos para conseguir puntos en los mundiales y Copas del Mundo y después es el seleccionador el que tiene que tomar esa difícil decisión para determinar quiénes son los componentes de la selección que representa a nuestro país".

"Descubrí el baloncesto y el handbike en el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo"

Es un auténtico apasionado del deporte. Desde los 5 años empezó a correr en moto, pero con 23 años tuvo un accidente que le dejó en una silla de ruedas "Descubrí el baloncesto en silla de ruedas cuando estuve ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo", llegó a ser subcampeón de Europa y de España en el Equipo La Peraleda.

Luis Miguel pasó a formar parte de la selección española en 2018 y lleva ganados 9 Campeonatos de España. Fue condecorado por la Casa Real con la Cruz al Mérito Civil, "el 9º campeonato ha caído hace escasamente una semana". Asegura que su secreto es el trabajo y la constancia " No me conformo en la vida con hacer algo bien, con ser un buen profesional, sino que en todos los aspectos de mi vida intento dar lo mejor de mí y hasta ahora me ha ido bien. Es algo que descubrí en Parapléjicos".

Recuerda los momentos duros que vivió en el Hospital de Parapléjicos " No fue fácil, tenía 23 años, con la carrera de Derecho recién terminada ya llevaba ejerciendo casi un año y entre las paredes de la que ha sido mi casa durante meses me dí cuenta de que si quería conseguir algo en la vida y autonomía tenía que dar el 100% y me sentí bien haciéndolo y lo llevo aplicando en todos los aspectos de mi vida. Quizá por eso la Casa Real en 2015 reconoció a un chaval con 35 años con la Gran Cruz al Mérito Civil".

"Las carreteras de Cuenca son un auténtico paraíso para practicar el handbike"

Combina su profesión de abogado con los duros entrenamientos que realiza en las carreteras de su zona, entre Tarancón y Cuenca y que considera un paraíso "Hace poco ha estado entrenando un compañero mallorquín de la selección, hemos tenido concentraciones de la selección de ciclismo adaptado. Tenemos un paraíso manchego en las carreteras de Cuenca que son increibles. Aquí entreno con una calidad y una alegría que no existen en ningún lugar de España. Es un referente a nivel mundial".

Para Luis Miguel serían sus primeros juegos paralímpicos "Sería un sueño y no sé si serán los primeros, pero tengo claro que no serán los últimos. Si finalmente voy, lo voy a disfrutar al máximo y si no, seguiré entrenando con la misma alegría, tesón y sacrificio porque es algo que me gusta, independientemente de donde me lleve y estoy disfrutando el camino".