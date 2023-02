La Junta de Comunidades se personará en todos los recursos que se interpongan desde Murcia y Valencia contra el Plan Hidrológico del Tajo

El presidente regional ha lamentado los insultos recibidos, no ya de los regantes murcianos, sino de personas de Castilla–La Mancha, en lo relativo a la política hídrica de la región. “Me han llegado a llamar cateto por defender el agua para mi tierra”, ha recordado.



“Por cada hectárea de regadío que tenemos aquí, y el regadío produce tres veces más que el secano, en los sitios donde mandamos el agua hay cuatro. Han podido desarrollarse muchos regadíos en otras zonas secas de España, porque no hemos podido hacerlo aquí”, ha defendido.



Caracuel de Calatrava (Ciudad Real), 1 de febrero de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha avanzado hoy que el Gobierno regional se va a personar en todos y cada uno de los recursos que se interpongan desde Murcia y Valencia contra el nuevo Plan Hidrológico del Tajo, aprobado el pasado 24 de enero por el Consejo de Ministros.



Así lo ha señalado este miércoles, en Caracuel de Calatrava, tras la firma de los convenios de adhesión de los municipios del Campo de Calatrava a la Tubería de la Llanura Manchega. En total, serán doce los ayuntamientos de esta comarca que se abastecerán de agua para consumo humano a través de esta infraestructura, de la que se verán beneficiadas unas 40.000 personas.



“Ese acuerdo conseguido nos lo van a intentar tumbar en los tribunales; hay esa intención”, ha advertido el presidente, quien ha reiterado su disposición a seguir defendiendo, así, el acuerdo alcanzado. “Lo que se consigue hay que consolidarlo, porque luego pueden venir malos tiempos”, ha subrayado.



En esta misma línea, ha rechazado que siga existiendo “la tentación de enfrentarnos una parte de la España seca contra otra, si las dos somos España seca” y ha confesado que le “duele” que “haya quien crea que queremos quitarle el agua al Levante. Lejos de ello, ha proseguido, la intención es poder generar las condiciones necesarias para que también Castilla–La Mancha se vea beneficiada del desarrollo que permite el acceso el agua.



Así, ha valorado que “por cada hectárea de regadío que tenemos aquí, y el regadío produce tres veces más que el secano, en los sitios donde mandamos el agua hay cuatro. Han podido desarrollarse muchos regadíos en otras zonas secas de España porque no hemos podido hacerlo aquí”, ha defendido, al tiempo que ha recordado que, por ejemplo, “nadie le niega el agua a Madrid ni se la discute”.



“Por qué a algunos no se les pone pegas y aquí tenemos que estar peleando cada gota de agua para beber. El agua es de todos, pero digo yo que un poco más del lugar por donde pasa”, ha añadido.



Durante su intervención, el presidente regional ha lamentado los insultos recibidos, no ya de los regantes murcianos, sino de personas de Castilla–La Mancha. “Me han llegado a llamar cateto por defender el agua para mi tierra. Y ha sido desde mi tierra, responsables políticos diciendo que de esto no había que hablar y que era de catetos. ¿Se puede tener más complejos de inferioridad?”, se ha preguntado.



Finalmente, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha garantizado que “no nos faltará agua ni energía para nuestras expectativas de desarrollo” y que el agua “no será objeto de discusión, porque hemos conseguido un acuerdo bueno para la región y de ese acuerdo depende todo”.



Mejoras para el Campo de Calatrava



El presidente de Castilla–La Mancha también ha puesto en valor la firma de los convenios de adhesión de los municipios del Campo de Calatrava a la Tubería de la Llanura Manchega. “Aquí hemos llegado a un acuerdo que permitirá que tengáis los derechos que no se han discutido en ningún punto de España. No podemos permitirnos que por falta de agua no os podáis ni plantear que vengan industrias”, ha incidido.



A su juicio, esta firma significará que muchos municipios tendrán garantizado el acceso el agua gracias a una inversión que empezó presupuestada en 35 millones y va a acabar costando 98 millones”. Se trata de una operación que será muy beneficiosa para esta comarca y que no ha estado exenta de multitud de problemas y discrepancias en su desarrollo, ha recordado.



El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha estado acompañado por el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; el presidente de la Diputación de Ciudad José Manuel Caballero; el director de la Agencia del Agua, José Manuel Martín Aparicio; la directora–gerente de la empresa pública Infraestructuras del Agua de Castilla–La Mancha, Silvia Díaz del Fresno, y el presidente del Consorcio del Campo de Calatrava y alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, entre otras autoridades locales.







