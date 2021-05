El próximo 23 de mayo se cumplirán 5 meses desde que el catedrático de Producción Animal, José Julián Garde fuera nombrado rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, era la víspera de nochebuena, tres meses después el 26 de marzo se celebraba el solemne acto de investidura.5 meses que intensos en los que han tenido que superar la 3ª y 4ª ola de la pandemia del coronavirus, la borrasca Filomena y por último un ciberataque, el pasado 18 de abril,que obligó a cortar la conectividad externa y del que todavía se están recuperando “los módulos más importantes están recuperados desde hace tiempo y para la semana que viene estarán todos los módulos recuperados. Sin embargo todavía no tenemos los teléfonos operativos y es un problema para la comunicación externa”.

Declaraciones de Julián Garde en el magazine “Herrera en COPE Castilla-La Mancha”.

A pesar del poco tiempo transcurrido ya han puesto en marcha algunas iniciativas que llevaban en el programa electoral como la creación de un Comité de Ética en Investigación de Ciencias Sociales “que era una carencia histórica que tenía esta universidad” y la puesta en marcha del programa UCLM Rural “en breve sacaremos la convocatoria para que nuestros estudiantes puedan acudir a los pueblos a hacer unas prácticas remuneradas con el objetivo de luchar contra la despoblación”.





Prácticas que también podrán hacer los alumnos de Ciencias de la Salud de Talavera en Atención Primaria“ Ya llevaban haciendo prácticas muchos años en el Hospital de Talavera. La novedad que hemos incluido es que los estudiantes de Farmacia y de Medicina puedan realizar también esas prácticas este verano”.

Por cierto este mes comienzan las obras en el Instituto de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina para albergar las aulas de Ciencias de la Salud“eso nos va a dar un desahogo importante para la actividad docente en la sede de Talavera”.





“Ampliaremos las becas de emergencia para que nadie se quede fuera por problemas económicos”

Uno de los empeños del actual rector es conseguir que ningún estudiante se quede fuera porque no pueda afrontar el coste de la matrícula “en estos tiempos que vivimos y en los que vendrán pensamos que los problemas económicos de las familias por la situación económica y social de la pandemia van a hacer todo esto más complicado y lo que vamos a hacer en lo que queda de curso y sobre todo en el nuevo curso es ampliar con nuevos fondos propios y con fondos que el gobierno se ha comprometido a transferirnos nuestras becas para situaciones de emergencia”.

En estos días se está negociando el contrato-programa con la Junta de Castilla-La Mancha para cerrar el presupuesto para los próximos 4 años, a partir del 2022. Julian Garde lo afronta con buenas expectativas “ De momento, las expectativas son buenas, pero si no lo fueran, lo diríamos y lo lucharíamos como llevamos haciendo desde 2011”. Hay reuniones programadas a lo largo de este mes y del mes de junio “intentaremos llegar a una primera cifra antes del verano para intentar firmar este convenio antes del verano o a la vuelta de vacaciones”.

"La UCLM tiene capacidad logística para acoger el primer curso del Centro Penitenciario de Cuenca"

La UCLM va a ofrecer un apoyo logístico al nuevo Centro de Estudios Penitenciarios en Cuenca para acoger en sus aulas, de forma temporal el primer curso, hasta que se adecue el Colegio de San Julián “Para la primera formación de funcionarios prevista para abril de 2022 pondremos a su disposición nuestras instalaciones. Hoy mismo se está manteniendo una reunión para coordinarlo todo, aunque no necesitamos hacer obras tenemos capacidad y aulas porque no van a estar los 1.200 alumnos al mismo tiempo”.

Pero la colaboración más importante de la UCLM a este Centro será la creación de una estructura de investigación “yo lo denominé como Observatorio de la Realidad Penitenciaria, y será nuestra gran apuesta convertirnos en un referente europeo en materia de investigación en derecho penitenciario”.

Otro de los aspectos más importantes que Julián Garde quiere potenciar es la labor de investigación “ es la esencia de la universidad. Las grandes universidades modernas, innovadoras y punteras marcan su diferencia y se caracterizan por su actividad investigadora. Desde 2011 lo viene defendiendo como vicerrector de Investigación y PolíticaCientífica “en esto queremos crecer mucho mas. Ya estamos poniendo en marcha convocatorios propias. Ayer mismo se puso en marcha una convocatoria para incorporar a la universidad 30 doctores jóvenes y hemos puesto en marcha convocatorias para hacer mas eficientes nuestras propuestas a los programas de la Unión Europea y en esto vamos a hacer un gran esfuerzo con fondos propios, pero también reclamando a los gobiernos sus fondos porque la inversión de I+D en España es muy baja y nos estamos alejando mucho de la media europea”.

"No entiendo como no nos han vacunado. Al menos tenemos los mismos riesgos que nuestros compañeros de educación no universitaria"

Los profesores universitarios todavía no han sido vacunados. En este punto, Julian Garde se pone bastante serio “Esta es una reclamación que llevamos haciendo desde enero porque sinceramente no lo entiendo ni yo ni la CRUE que se lo ha manifestado al Ministro de Universidades infinidad de veces. No entendemos como esta reclamación que nos parece justa no se atiende porque al menos tenemos los mismos riesgos que nuestros compañeros de la educación no universitaria. Lo vamos a seguir pidiendo para que el gobierno autonómico lo pida en el Consejo Interterritorial de Política de Salud”. A pesar de esto, no ha habido ningún brote y tienen 10 rastreadores propios que actúan en todos los campos.

Le pedimos al rector, para terminar nuestra entrevista que deje volar su imaginación y nos cuente sus deseos a conseguir en estos próximos cuatro años, a pesar de su dificultad “a mi me gustaría después de esta legislatura que se reconociera que hemos cambiado algunos hábitos ,hay inercias que nos hacen ser muy lentos. Y el segundo gran objetivo con el que sueño es conseguir que nuestra institución sea más relevante para CLM y que todo el mundo quiera venir a la UCLM”.