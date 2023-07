Josele Caballero: “Me ocuparé de las relaciones institucionales y la oficina europea de Castilla – La Mancha”

(PINCHA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA ENTREVISTA)

“No conozco el oficio de vicepresidente porque no lo he ejercido hasta ahora, pero me aproximaré con respeto, con empatía y capacidad de escucha para la gente que me plantee sus problemas, esperanzas e ilusiones.”

El ciudadrrealeño Caballero, recién nombrado vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla – La Mancha, ha afirmado que ve muy potente el nuevo gobierno que ha presentado Page, ya que “es un gobierno de personas muy consolidadas que tenían competencias en gobiernos anteriores, y gente nueva que nos incorporamos con experiencia política en diferentes ámbitos, pero con ilusión renovada y nueva energía.”

Ha recalcado además que la complejidad política de los muchos cambios que ha habido en los ayuntamientos no debe influir en las relaciones institucionales: “hay necesidad de diálogo y encuentro con todos los representantes de las instituciones.”

También ha declarado que tiene muy claro su cometido, que consistirá principalmente en ocuparse del tema de las relaciones institucionales con las Cortes y la oficina que tiene Castilla – La Mancha en Europa, además de todo lo que el presidente decida encargarle y trabajar codo a codo con el vicepresidente 1º, con quien comparte una buena amistad.

"Blanca Férnandez lo hará muy bien en Ciudad Real"

Y mirando a su tierra, Ciudad Real, ha valorado el nombramiento de Blanca Férnandez, exconsejera portavoz y de igualdad, como nueva delegada de la Junta en Ciudad Real, resaltando que cree que es la persona ideal para estar al frente en este cargo, incidiendo en que “será una legislatura complicada, pero depende de todos saber que por encima de los intereses partidarios e ideologías está el interés general.”