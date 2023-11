Javier García Page, el hermano gemelo del presidente, deja la militancia del PSOE

Javier García-Page, hermano gemelo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha bajado del PSOE. Lo ha hecho a través de una carta a la secretaria general de la Agrupación Socialista de Toledo, Milagros Tolón.

La carta está fechada el pasado 4 de noviembre. Este día fue el mismo en el que terminó la consulta a la militancia del partido sobre los pactos de gobierno del Partido Socialista Obrero Español con otras formaciones políticas.

La carta

En el primer párrafo la carta empieza así: “Estimada Milagros, mediante este escrito pongo en tu conocimiento mi decisión de causar baja en el Partido de manera inmediata y sin posibilidad de cambio de opinión, por lo que te ruego des traslado a quien corresponda de este escrito a los efectos estatuarios oportunos”.

Javier García-Page asegura que debido a la deriva del partido en los últimos años y, especialmente, lo que está sucediendo en estos momentos, hacen “incompatible” su militancia en este “nuevo PSOE”.

El hermano gemelo del presidente señala que su decisión es “inmediata y sin posibilidad de cambio de opinión”. También le ha dicho a la presidenta del PSOE toledano que tanto ella como el resto del partido entiendan que “la deriva del partido en estos últimos años y especialmente lo que en este momento está pasando, y lo que sin duda va a pasar, hace que mis valores y principios socialistas resulten incompatibles con la militancia en este 'nuevo PSOE' y que mis convicciones solo puedan expresarse fuera de él". Y despide su carta: “Yo seguiré siendo socialista”.

Sergio Gutiérrez

El eurodiputado castellano-manchego y secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, ha querido tratar este tema en los micrófonos de COPE, Gutiérrez afirmaba que "las decisiones personales de los militantes las respetamos profundamente y obviamente, no las valoramos. Esto es noticia por qué coyunturalmente es un familiar de un cargo político y por supuesto, solamente tenemos que respetar y agradecer los años que ha estado militando en organización política como la nuestra".





Tita García Elez

Presidenta del PSOE de Talavera y exalcaldesa de la ciudad de la Cerámica durante los años comprendidos entre 2019 al 2023. En una comparecencia y preguntada por este tema, aseguraba que "el partido socialista no valora cuando un militante decide coger una ficha de afiliación y rellenarla, es más, está protegido por ley. No podemos dar datos, estamos hablando de la Ley de Protección de Datos, donde las afiliaciones no se pueden o no se deben conocer, a no ser que la parte en este caso implicado lo manifieste abiertamente".





¿Quién es Javier García-Page?

Javier, el hermano gemelo del Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, siempre ha sido un activo político en la región de Castilla-La Mancha.

Desde los 14 años, ha militado en el Partido Socialista Obrero Español. Primero en las juventudes socialistas y posteriormente en el partido. Su hermano, Emiliano, siempre ha reconocido que Javier es y será un importante respaldo tanto en lo personal como en lo político, de hecho, el presidente alguna vez ha comentado que “nunca hago nada sin el 'Sí' de mi hermano, y si mi hermano dice 'no', pues yo digo 'no'”.

Su parecido es tan similar que hasta el mismo Pedro Sánchez, les confundió durante un mitin en Puertollano, en la provincia de Ciudad Real.

Es importante recordar que Emiliano García-Page es uno de los varones del PSOE más críticos con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente manchego es uno de los pocos socialistas que logró volver a gobernar en una región las pasadas elecciones autonómicas, el 28 de mayo. Si por algo se le conoce a Page en estas últimas semanas, es por su opinión en contra de la amnistía y el perdón a los líderes del procés.

Ha sido en numerosas ocasiones en las que el presidente de la región ha criticado a este “nuevo PSOE”, como lo tilda Javier, su hermano.