La inversión del proyecto empresarial Hydnum Steel en Puertollano (Ciudad Real) multiplica por diez la del nuevo hospital de la ciudad

Emiliano García–Page ha señalado hoy que desde el año 2015, Castilla–La Mancha es la región del país que más ha crecido en inversión extranjera, inversión foránea a la comunidad autónoma, y en reinversión empresarial. El jefe del Ejecutivo regional ha cifrado en 168 los proyectos llevados a cabo desde 2015 y “van a caer dos más de manera inmediata”, ha apuntado.

Puertollano (Ciudad Real), 21 de febrero de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha indicado hoy que la inversión del proyecto empresarial Hydnum Steel en Puertollano (Ciudad Real) multiplica por diez la realizada por el Gobierno regional en las obras del nuevo hospital de esta ciudad. El jefe del Ejecutivo regional hacía estas declaraciones, esta mañana, tras una reunión con los responsables de esta industria de acero, que tiene previsto sacar el primer rollo de acero verde dentro de tres años, en 2026, y para la que se tramitará el expediente de ‘Proyecto Prioritario’.



Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, el presidente García–Page ha agradecido a la empresa su apuesta por la ciudad industrial, reconociendo en su manufactura una producción estratégica. “El proceso de reconversión también va a obligar al acero a cambiar su modelo de producción”, ha apuntado García–Page, recordando que la peculiaridad de esta empresa es que va a producir acero verde, con una siderurgia de nueva generación preparada tecnológicamente para utilizar energías no fósiles en el proceso productivo.



“Este pueblo madrugador, hoy está madrugando”, ha reconocido el presidente de la región, convencido de que se trata de “un proyecto serio, importante y con garantía de permanencia”. Así, ha aprovechado para recordar que esta Comunidad Autónoma no dice que “no a ningún proyecto” y que el Ejecutivo de Castilla–La Mancha “trata de facilitar el mercado económico y hacer compatible el desarrollo”.



400 empleos directos



Hydnum Steel ocupará una superficie de 1,3 millones de metros cuadrados. En su primera fase, requerirá una inversión inicial de 600 millones de euros y supondrá la creación de unos 400 puestos de trabajo directos, si bien la inversión total prevista supera los 1.000 millones de euros.



Esta industria supondrá la primera siderurgia ‘greenfield’ de la Península Ibérica, y una de las primeras de Europa, diseñada desde cero para emplear energía no fósil en todo el proceso de fabricación, que incorporará de forma progresiva hidrógeno verde en el proceso productivo con el objetivo de reducir sustancialmente las emisiones de CO2.



El presidente de Castilla–La Mancha ha aprovechado la ocasión para señalar, que desde el año 2015, en Castilla–La Mancha se han puesto en marcha 168 proyectos de inversión extranjera, inversión foránea a Castilla–La Mancha o de reinversión, y “van a caer dos más de manera inmediata”, ha apuntado.



Cinco referencias multinacionales en las cinco provincias



“La de hoy es probablemente una de las decisiones más importantes de la Legislatura”, ha dicho García–Page. En este sentido, ha destacado los cinco grandes proyectos empresariales que están en proyecto en Castilla–La Mancha y junto al presentado hoy en Puertollano, ha hecho alusión a Eurocopter II en Albacete, Mahle en Motilla del Palancar (Cuenca), Cummis en Guadalajara y Meta en Talavera de la Reina (Cuenca).



El alcalde de Puertollano, Adolfo Muñiz, ha recibido, además, otra buena noticia por parte del presidente de Castilla–La Mancha y es la ampliación de dos millones de metros cuadrados de suelo industrial más para la ciudad. “Me comprometí con un millón y se van a quedar en tres millones”, le ha dicho el presidente de la región.



El acto de hoy también ha contado con la presencia de los consejeros de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, y de Fomento, Nacho Hernando, así como con la participación del presidente de la Diputación Provincial de Ciudad real, José Manuel Caballero.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando