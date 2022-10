El Hospital de Villarrobledo incorporará en los próximos meses cirugía pediátrica, plástica y maxilofacial a su cartera de prestaciones

En un desayuno informativo, el director general de Asistencia Sanitaria, José Antonio Ballesteros, ha avanzado además que, el próximo mes de enero, este centro hospitalario contará con un nuevo laboratorio que permitirá incrementar de manera exponencial la cartera de servicios.



Por su parte, el director general de Recursos Humanos, Iñigo Cortázar, ha explicado que, desde el año 2015, la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo ha incrementado en un 14,7 por ciento el número de profesionales, lo que supone más de 100 nuevos efectivos, de los que más de la mitad se han consolidado en plantilla.



Villarrobledo (Albacete), 26 de octubre de 2022.– El Hospital General de Villarrobledo incorporará en los próximos meses Cirugía Pediátrica, Plástica y Maxilofacial a su cartera de prestaciones gracias al trabajo en red que se viene promoviendo desde el Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM) y que, en este caso, se ha plasmado en un acuerdo entre las Gerencias de Atención Integrada de Villarrobledo y de Albacete.



Así lo ha adelantado hoy el director general de Asistencia Sanitaria del SESCAM, José Antonio Ballesteros, en el transcurso de un desayuno informativo junto al director general de Recursos Humanos, Iñigo Cortázar, y la directora gerente del Área Integrada de Villarrobledo, Caridad Ballesteros, al que han asistido representantes de la sociedad civil, del movimiento asociativo, además de profesionales sanitarios del área de referencia de esta Gerencia.



Ballesteros ha anunciado también que se está trabajando para que, al igual que se viene haciendo en el Hospital General del Almansa, los neurocirujanos del Complejo Hospitalario de Albacete se desplacen a Villarrobledo para realizar intervenciones quirúrgicas de esta especialidad.



Para ello, ha dicho, ha sido fundamental el acuerdo de colaboración entre los servicios de Medicina Intensiva de Albacete y de Anestesia de Villarrobledo, para que la Unidad de Cuidados Especiales de Enfermería de este último hospital pueda asumir más pacientes y de mayor complejidad, tanto urgentes como programados.



“Estamos volcándonos en el trabajo en red en toda la Comunidad Autónoma y, específicamente, en Villarrobledo para mejorar la calidad asistencial, el volumen de actividad y con ello la equidad en el acceso a las prestaciones”, ha indicado Ballesteros, quien ha remarcado que el acuerdo entre los servicios mencionados anteriormente permite liberar tiempo a los anestesistas para dedicarlo a conseguir mayores niveles de actividad quirúrgica.



A este respecto, ha apuntado que en lo que va del mes de octubre se están consiguiendo incrementos por encima del diez por ciento en actividad con respecto a años previos. Según las cifras que ha aportado, en los nueve primeros meses de este año se han realizado 2.589 horas quirúrgicas, 300 más que en todo el ejercicio 2012.



Este incremento de actividad se está viendo reflejado igualmente en otras áreas, como las pruebas diagnósticas, con crecimientos como el registrado en mamografías, con más de 2.500 en este periodo frente a las 690 de todo el año 2012; los 3.912 TCs o las más de 4.400 resonancias magnéticas, una nueva prestación incorporada por el Gobierno de Emiliano García–Page, gracias al Plan de Renovación de Alta Tecnología, que ha permitido realizar inversiones en este hospital por importe superior a los 3,1 millones de euros renovando todos los equipos.



“El Hospital de Villarrobledo está realizando todas las resonancias magnéticas que se solicitan para pacientes de esta área y no sólo eso, la inmensa mayoría de las que se solicitan, que son las musculoesqueléticas, se realizan en menos de un mes, una demora absolutamente ejemplar para esta prueba”, ha remarcado Ballesteros.



Ballesteros ha destacado igualmente que este hospital viene funcionando sistemáticamente desde 2018 con 103 camas, frente a las 77 que estaban operativas en 2013. En total, “26 camas más operativas de forma diaria permiten absorber todos los ingresos urgentes solicitados, sin ningún tipo de demora ni de espera, y además más ingresos programados, en concreto 639 en los nueve primeros meses de este año frente a los 564 que se realizaron en todo el año 2012”, ha afirmado.



Nuevo laboratorio



Finalmente, ha anunciado que el próximo mes de enero el Hospital General de Villarrobledo contará con un nuevo laboratorio que vendrá a sustituir al actual y que permitirá incrementar de manera exponencial la cartera de servicios, como el cribado neonatal, determinaciones cardiológicas, inmunotipaje, alergias, test gestacional, autoinmunidad, cribado de drogas en orina, hematimetrías, entre otras.



Ballesteros ha explicado que el SESCAM está trabajando para que, dentro de este nuevo concurso centralizado de Laboratorio, cada uno de los hospitales de la Comunidad Autónoma, incluido el de Villarrobledo, sean referencia regional para alguna prestación que actualmente se está derivando a laboratorios concertados.



Más profesionales



Por su parte, el director general de Recursos Humanos ha explicado que desde el año 2015, la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo ha incrementado en un 14,7 por ciento el número de profesionales, lo que supone más de 100 nuevos efectivos, habiendo pasado de 696 a 798.



Un incremento que ha sido especialmente significativo en algunas categorías, como Medicina Familiar y Comunitaria, con un 20 por ciento, y en especialidades hospitalarias como Pediatría o Traumatología, que han incrementado sus efectivos en un 50 por ciento. “En un contexto general y nacional de dificultad para captar especialistas médicos estos datos dan cuenta de que la apuesta del Gobierno regional por mejorar las condiciones laborales de sus profesionales, funciona”, ha asegurado.



A este respecto, ha indicado que este incremento no sólo ha beneficiado al colectivo de facultativos, sino que se ha hecho extensivo a otras categorías profesionales, como Enfermería, con 24 efectivos más; Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería, con 21 más; o Técnicos Superiores en Radiodiagnóstico, que ha experimentado un “crecimiento espectacular” del 66 por ciento.



El director general de Recursos Humanos ha explicado que este incremento en el número de efectivos ha venido acompañado de un proceso de consolidación que ha permitido que más de la mitad de esos efectivos se hayan incorporado a la plantilla, concretamente 57, el 7,6 por ciento, haciendo que la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo alcance la mayor cifra de plantilla de su historia.



Asimismo, ha explicado que adicionalmente esos puestos están siendo ocupados por personal fijo debido a la resolución de las Ofertas de Empleo Público. Así, en los últimos 15 meses han sido ofertadas treinta plazas de Villarrobledo para especialistas médicos, entre otros, Pediatría, Medicina de Familia, Urgencias, Psiquiatría, Ginecología, Urología, etcétera.



“A día de hoy, en Villarrobledo tenemos una situación respecto a los profesionales que es mucho muchísimo mejor que la existente en 2015”, ha asegurado, al tiempo que ha añadido que “estamos llegando al mayor blindaje posible para evitar o al menos dificultar que alguien quiera privatizar este hospital o sus centros de salud. Porque esta privatización pasaba por precarizar condiciones y reducir personal”.



El compromiso de incrementar el número de profesionales y de plazas va a continuar y ha garantizado que dentro del desarrollo de la Oferta Pública de Empleo 2017–18, al menos otras quince plazas fijas más de especialistas médicos irán destinadas a la Gerencia de Villarrobledo, al igual que de enfermería, matronas, fisioterapeutas y técnicos especialistas.



Finalmente, ha recordado que esta Gerencia ha empezado a formar residentes de Medicina de Familia, cuya primera promoción finalizará en 2026. “No somos cortoplacistas, actuamos pensando en el futuro e independientemente de quién esté la década que viene, queremos, por un lado, blindar las condiciones para la no privatización y, por otro, sembrar para formar profesionales que conozcan Villarrobledo y se queden aquí con su proyecto profesional y personal”, ha finalizado.





