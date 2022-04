Gómez Arroyo defiende que la puesta en marcha del Plan de Empleo “fue el mejor paracaídas contra la crisis en Talavera”

El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, considera que “por mucho que el PP intente despejar el balón, la única realidad es que el anterior Gobierno municipal gestionaba los planes de empleo con desgana, desidia y sin diálogo social; sin negociar con los sindicatos y alejándose de las indicaciones que la Junta de comunidades le requería para gestionar este programa”.

Gómez Arroyo ha señalado que el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento talaverano, con la alcaldesa, Tita García Élez, ha tenido que solucionar “el tsunami de nueve millones de euros que ha tenido que pagar la Corporación talaverana por la mala gestión del anterior alcalde” y ha asegurado que “es muy importante poder dar soluciones a estas personas que han sido víctimas de una mala gestión”.

Talavera de la Reina (Toledo) 27 de abril 2022.– El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, ha puesto en valor el Plan de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha, destacando que “esta fue la primera actuación del Gobierno de Emiliano García–Page, que supuso una inversión de más de seis millones de euros, para hacer frente a la crisis económica” y ha asegurado que “entonces fue el mejor paracaídas contra la crisis económica en Talavera, pues a otros no les importaba que la gente se encontrara en caída libre y que se batiesen récords de paro en la ciudad”.



Gómez Arroyo, que ha hecho estas afirmaciones en respuesta a las declaraciones efectuadas por el portavoz municipal del PP, Santiago Serrano, ha recordado que el Plan de Empleo ha permitido contar con “un contrato de trabajo digno” a más de 1.500 talaveranos y talaveranas desde 2015 y en los sectores que más sufren las crisis.



El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, considera que “por mucho que el PP intente despejar el balón, la única realidad es que el anterior Gobierno municipal gestionaba los planes de empleo con desgana, desidia y sin diálogo social; sin negociar con los sindicatos y alejándose de las indicaciones que la Junta de comunidades le requería para gestionar este programa” y ha subrayado que “la denuncia contra el gobierno municipal de Jaime Ramos fue el colofón a otras muchas más por falta de seguridad de los trabajadores o por usarlos fuera de sus funciones o de su jornada de trabajo”.



“Hay que hacer responsable al anterior Gobierno municipal que presidía Jaime Ramos, primero, del tsunami de nueve millones de euros que le toca pagar al Ayuntamiento talaverano por su mala gestión y, luego, de generar una onda expansiva que ha llevado a modificar unas políticas de empleo que llevan funcionando muchos años en Talavera y en todos los ayuntamientos de Talavera”, ha aseverado Gómez Arroyo.



Asimismo, el delegado de la Junta ha indicado que “el portavoz municipal popular debería considerar que los trabajadores del Plan de Empleo quieren el sueldo para comer y pagar la casa, no para gastárselo en yates o relojes, por lo que le pido mayor sensibilidad para las personas que se encuentran en una situación socialmente más vulnerables” y ha señalado que “la eficacia de los más de veinte años de políticas de planes de empleo radica en que para muchas familias ha supuesto, en muchas ocasiones, la única posibilidad para poner un plato de comida en la mesa”.



En opinión de Gómez Arroyo, “lo que ha quedado demostrado es que con el PP en el gobierno no hubo planes de empleo y se batió el récord de paro en Talavera, con más de 15.000 desempleados” y que cuando se vieron obligados a gestionar planes de empleo “lo hicieron mal”, lo que ha supuesto un coste de 9 millones para el Ayuntamiento.



“Eso demuestra que el problema no son los planes de empleo, sino la gestión económica y política del PP”, ha subrayado Gómez Arroyo, que ha añadido que “lo que, al menos sí hay que reconocerle a Serrano es el valor para salir a dar la cara, mientras los auténticos responsables de esta situación se esconden y están de perfil”.



Finalmente, Gómez Arroyo ha indicado que el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento talaverano, con la alcaldesa, Tita García Élez, ha tenido que solucionar el “enorme problema” generado por la mala gestión del anterior alcalde” y ha asegurado que es “muy importante” poder dar soluciones a estas personas que han sido víctimas de una “mala gestión”.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.