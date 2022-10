Gómez Arroyo: “La alianza entre García-Page, García Élez y la sociedad talaverana ha traído el mayor período de impulso y desarrollo a la ciudad”

El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, ha subrayado que esta coalición entre la Administración regional, la Administración local y la sociedad talaverana están suponiendo avances tan importantes como son las obras de la variante sureste; la puesta en marcha, con la finalización de los trámites urbanísticos en 2023, de las obras de META, o la llegada de la Colección Carranza a Talavera.

Gómez Arroyo ha asegurado que “sí algo ha dejado claro el Debate del Estado de la Región es que ahora hay iniciativa, compromiso y realidades para la ciudad” y, entre ellas, ha detallado “una reivindicación histórica como es el principio del fin del trasvase Tajo–Segura, con un caudal ecológico en Talavera y un recorte de envíos de agua del 30%, la puesta en marcha de la primera fase del ASTRA Talavera, con Mejorada, Segurilla y Cazalegas o el inicio de la primera fase de obras del desdoblamiento con casi 3 millones de euros sobre un total de casi 17 millones”.

El delegado de la Junta en Talavera ha asegurado que “lo que se vio el pasado martes son dos modelos muy diferentes: el de los nostálgicos, anclados en Cospedal sin nombrarla, el de la mayor subida de impuestos de la historia de Castilla–La Mancha, el del récord de paro y el de la parálisis de Talavera durante ocho años y enfrente, el modelo del presidente García–Page basado en el rigor, el trabajo y la solvencia, el modelo del movimiento y el de las propuestas, el de abrir no de cerrar y el de ampliar derechos y no recortarlos”.

Talavera de la Reina (Toledo), 6 de octubre de 2022.– El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, ha subrayado que el Debate sobre el Estado de la Región del pasado martes ha demostrado que en Talavera y la comarca, la coalición García–page, García Élez y la sociedad talaverana están trayendo el mayor período de impulso y desarrollo a la ciudad, con obras como la variante sureste; la puesta en marcha, con la finalización de los trámites urbanísticos en 2023, de las obras de META, o la llegada de la Colección Carranza a Talavera.



Gómez Arroyo, que ha hecho esta afirmación durante su encuentro con los medios de comunicación para valorar el Debate del Estado de la Región y las propuestas realizadas por el presidente de Castilla–la Mancha para Talavera y su comarca, ha enfatizado que “sí algo ha dejado claro este debate es que ahora hay iniciativa, compromiso y realidades para la ciudad”.



Entre estas realidades, el responsable del Gobierno regional en Talavera ha detallado “una reivindicación histórica como es el principio del fin del trasvase Tajo–Segura, con un caudal ecológico en Talavera y un recorte de envíos de agua del 30%, la puesta en marcha de la primera fase del ASTRA Talavera, con Mejorada, Segurilla y Cazalegas o el inicio de la primera fase de obras del desdoblamiento con casi 3 millones de euros sobre un total de casi 17 millones”.



En opinión de Gómez Arroyo, “lo que se vio el pasado martes son dos modelos muy diferentes: el de los nostálgicos, anclados en Cospedal sin nombrarla, el de la mayor subida de impuestos de la historia de Castilla–La Mancha, el del récord de paro y el de la parálisis de Talavera durante ocho años y enfrente, el modelo del presidente García–Page basado en el rigor, el trabajo y la solvencia, el modelo del movimiento y el de las propuestas, el de abrir no de cerrar y el de ampliar derechos y no recortarlos”.



“El modelo de García–Page en Talavera significa el gobierno del trabajo y de la lealtad institucional, que junto con la sociedad de la ciudad y de la comarca se traduce en progreso y desarrollo”, ha puntualizado el delegado de la Junta, que ha añadido que “y una muestra es una noticia de hoy mismo en la que Talavera ha ganado mil habitantes en un año, después de ocho años en los que el modelo de Núñez se traducía en que la gente dejaba de vivir en Talavera”.



Según ha explicado el delegado de la Junta en Talavera, la colaboración entre los gobiernos regional, local y también provincial se caracteriza por la credibilidad, “ahora se cumple y se materializan las propuestas, como la variante sureste que ya tiene asfalto después de ocho años paralizada por la incapacidad para resolver una modificación puntual”; la estabilidad y la certidumbre, la certeza que permite sacar adelante los proyectos que necesita la ciudad y que han hecho posible que Meta venga a Talavera porque los empresarios saben que aquí pueden venir, que se les escucha y se les ayuda a resolver problemas”.



Medidas de impacto para la ciudadanía, las empresas y el empleo



Entre las medidas que desgranó el presidente García–Page el pasado martes que benefician a Talavera y la comarca y a nivel general pues son medidas para toda Castilla–La Mancha, pero que tienen un fuerte impacto para la ciudadanía de Talavera, Gómez Arroyo ha destacado que se mantiene la presión fiscal congelada y “no sólo se consolida el paquete de desgravaciones fiscales de 2021 con carácter progresivo y solidarios, sino que se han ampliado las deducciones fiscales para compensar los efectos de la inflación para aquellos que más lo necesitan, tanto para las familias como para favorecer el emprendimiento de autónomos y pymes”.



“En la próxima declaración de la renta y para paliar los efectos negativos de la inflación en los hogares más vulnerables, vamos a incluir una deducción extraordinaria con un coste estimado de 75 millones de euros. Los contribuyentes podrán deducirse entre 100 y 200 euros, en función de su renta, que se incrementará por cada hijo a cargo”, ha subrayado el delegado.



Castilla–La Mancha duplicará la deducción por custodia de hijos/as menores de 3 años en centros de educación infantil, pasando del 15% al 30%, y aumentando los límites máximos de deducción de 250 a 500 euros. Se van a invertir 3,5 millones de euros en duplicar la deducción por llevar a los niños a la guardería. Asimismo, se aumentará la deducción a todos los conceptos que estén relacionados con el aprendizaje del alumnado fuera de los centros educativos y aumentado el ámbito de aplicación a todos los niveles educativos.



También para compensar el incremento del tipo de interés de los préstamos hipotecarios relacionados con la adquisición de la primera vivienda habitual, “vamos a aprobar una deducción para menores de 40 años de entre 100 y 150 euros”.



Por otra parte, el delegado provincial ha hecho hincapié en la ampliación del Plan Adelante Empresas hasta 40 millones de euros, el nuevo programa de Apoyo Activo para el Empleo de Castilla–La Mancha, que contará con un presupuesto de 100 millones de euros y pretende mejorar la empleabilidad de más de 11.000 personas en la región, el programa de captación de talento para que las personas con titulación universitaria, ciclos formativos y certificados de profesionalidad se trasladen a zonas rurales en riesgo de despoblación o escasamente pobladas, la marca “Legado Artesano” y el master en artesanía.



Anuncios específicos para Talavera y comarca



Asimismo, y además de los anuncios ya citados anteriormente por el delegado para la ciudad de Talavera, como META, la variante sureste, el desdoblamiento de la N–V o el ASTRA a Talavera, el delegado ha recordado otros anuncios “muy importantes para la ciudad y la comarca”.



En materia de Bienestar Social, el delegado de la Junta ha señalado que el mes que viene se licitarán las obras del centro de atención especializada en Alzheimer en Talavera de la Reina y en materia de movilidad y transporte y carreteras, ha destacado la puesta en marcha de la ampliación de servicios de la línea Talavera de la Reina–Toledo por valor de 552.883 euros al año o la inversión de 1,8 millones de euros en la CM–4100, entre Oropesa y Puente del Arzobispo.



Finalmente y, tras recordar que el Gobierno de Castilla–La Mancha ha sido pionero en la lucha contra el despoblamiento, primero con las ITI y después con la Ley de Medidas contra la Despoblación, el delegado ha recordado que en el primer trimestre de 2023 se van a presentar tres nuevos proyectos pilotos de transporte sensible a la demanda en la región, uno de ellos en la comarca talaverana de La Jara o que se va a garantizar el acceso universal a los recursos públicos de información y protección de las personas consumidoras en el medio rural mediante dispositivos de atención telepresencial y ha indicado que “tenemos dos experiencias piloto en la provincia de Toledo, concretamente en Belvís de la Jara y en Alcaudete de la Jara”.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando