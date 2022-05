El Gobierno regional ultima la convocatoria del Bono Social de Conectividad para garantizar el acceso a internet a unas 6.000 familias

El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado que “es imprescindible la conexión para garantizar una correcta educación de los más jóvenes. No queremos que ningún niño en Castilla–La Mancha tenga dificultades para cursar sus estudios porque no pueda tener conectividad por las condiciones sociales o económicas de su familia”.

Martínez Guijarro ha detallado que el Diario Oficial de Castilla–La Mancha publica, precisamente hoy, la convocatoria de ayudas a empresas operadoras para el despliegue de fibra óptica de 1GB en zonas empresariales y pequeña industria de la región, “fundamentalmente en zonas afectadas por la despoblación”.



Tarancón (Cuenca), 18 de mayo de 2022.– El vicepresidente de Castilla–La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que el Ejecutivo regional está ultimando la convocatoria del Bono Social de Conectividad de tal manera que ninguna familia se quede fuera de la conectividad.



“Es imprescindible la conexión para garantizar una correcta educación de los más jóvenes. No queremos que ningún niño en Castilla–La Mancha tenga dificultades para cursar sus estudios porque no pueda tener conectividad por las condiciones sociales o económicas de su familia”, ha dicho el vicepresidente quien ha señalado que serán cerca de 6.000 familias las que se beneficiarán de esta convocatoria que saldrá en el mes de julio.



Martínez Guijarro, que ha inaugurado hoy en Tarancón el II Foro de Telecomunicaciones organizado por la Consejería de Desarrollo Sostenible, donde ha estado acompañado por el consejero de este departamento regional, José Luis Escudero; el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, y el alcalde de la localidad, José Manuel López Carrizo, y al que ha asistido un nutrido grupo de representantes del sector de las telecomunicaciones que tiene vinculación con la región, ha explicado que el Gobierno regional va a destinar para este Bono Social de Conectividad un total de 1,3 millones de euros de los fondos Next Generation, que tienen entre sus pilares la transición digital en todos los ámbitos.



Durante su intervención, el vicepresidente ha apuntado que el Diario Oficial de Castilla–La Mancha publica, precisamente hoy, la convocatoria de ayudas a empresas operadoras para el despliegue de redes de nueva generación en zonas empresariales y pequeña industria de la región, “fundamentalmente en zonas afectadas por la despoblación”.



El objetivo es que dispongan de hasta 1 GB para garantizar la actividad económica en igualdad de condiciones que las empresas que están ubicadas en las ciudades. La convocatoria tiene una dotación presupuestaria de casi 8 millones de euros y se espera llegar a 122.



Con la puesta en marcha de estas subvenciones, Castilla–La Mancha se convierte en la primera Comunidad Autónoma en convocar ayudas a la conectividad con los fondos Next Generation transferidos por el Estado hace seis meses a todas las regiones.



Además, el vicepresidente ha avanzado que próximamente el Ejecutivo de Emiliano García–Page va a sacar una convocatoria para que las empresas que están en esos polígonos industriales puedan establecer sus propias redes internas para garantizar que todas las instalaciones de las empresas están conectadas a la fibra óptica.



En este punto, Martínez Guijarro ha augurado que “nuestra Comunidad Autónoma va a continuar siendo una región de oportunidades para el sector de las telecomunicaciones, por la oportunidad de negocio, por las facilidades para operar y la garantía de éxito en los proyectos”. Y es que, tal y como ha señalado, el 98 por ciento de los proyectos de despliegue planteados por las empresas operadoras se ejecutan con éxito, tanto en los despliegues de fibra como de tecnologías 4G y 5G.



Finalmente, el vicepresidente ha aludido a la apuesta del Gobierno regional por la extensión de las redes de telecomunicaciones en toda la región y, especialmente, en las zonas rurales. De esta forma ha detallado que, desde 2015, se ha hecho un despliegue de redes de telecomunicación convirtiendo a Castilla–La Mancha en la Comunidad Autónoma donde más crece la cobertura de fibra óptica. Además, a día de hoy, casi todos los núcleos de población o localidades de más de 300 habitantes de la región disponen de una conexión de fibra óptica de al menos 300Mb de velocidad.







