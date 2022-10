El Gobierno regional suma tres nuevas adhesiones a la ‘Alianza por los Servicios de los Ecosistemas de Castilla-La Mancha’

Los ayuntamientos de Puertollano y El Viso de San Juan, y las empresas Bergner & Carrefour son las nuevas entidades que se incorporan a este proyecto, junto a las cinco capitales de provincia de la región, para movilizar fondos que contribuirán a cofinanciar acciones de conservación, gestión sostenible y restauración de los montes de utilidad pública con fondos gestionados por el Gobierno regional.

Más de 100 expertos participarán en el I Foro Internacional de los Servicios de los Ecosistemas que tendrá lugar en Guadalajara los días 26 y 27 de octubre. “Queremos que Castilla–La Mancha, y Guadalajara en particular, se conviertan por dos días en referente de la puesta en valor del capital natural para otras regiones de España y de Europa”, ha dicho el consejero.

Toledo, 7 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha presentado este viernes en Toledo el ‘I Foro Internacional de la Alianza por los Servicios de los Ecosistemas de Castilla–La Mancha’, un encuentro de expertos nacionales e internacionales cuyo objetivo es “dar visibilidad al compromiso que esta región, de forma pionera a nivel europeo, está realizando por la conservación de los montes para movilizar más recursos para el conjunto del medio natural y la biodiversidad”.



Así lo ha manifestado el consejero José Luis Escudero, acompañado por el director general de Medio Natural y Biodiversidad, Félix Romero, durante la presentación del foro que tendrá lugar en la ciudad de Guadalajara los días 26 y 27 de octubre. “Queremos que Castilla–La Mancha, y Guadalajara en particular, se convierta por dos días en referente para otras regiones de España y de Europa por la puesta en valor del capital natural en beneficio del conjunto de la sociedad”.



Como ha explicado, el foro es la forma de visibilizar esta importante apuesta del Gobierno regional como ha sido la creación de la Alianza por los Servicios de los Ecosistemas en el mes de marzo, junto a las capitales de provincia de Castilla–La Mancha. “Nos convertimos en la primera región en desarrollar una estructura que reconozca los servicios que los ecosistemas forestales proporcionan a la sociedad: almacenamiento de CO2, la regulación hídrica y aporte de agua, la biodiversidad, la protección de los suelos, el paisaje y el ocio asociado, entre otros”.



Esto supuso para los ayuntamientos el pago voluntario de un euro por habitante destinado al Fondo de Externalidades de los Montes de Utilidad Pública, que fue creado por la Ley 2/2021 de 7 de mayo, de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla–La Mancha.



Escudero ha manifestado que “hoy es un día importante pues sumamos dos nuevos ayuntamientos y la primera empresa a nuestra alianza”. Así ha agradecido su compromiso al alcalde de El Viso de San Juan, José Manuel Silgo, “un municipio de gran importancia para la biodiversidad en la comarca de La Sagra, en especial por la presencia de aves esteparias y rapaces como el águila imperial, cuya corporación apuesta por poner en valor su municipio de la mano del reconocimiento social y la divulgación de la biodiversidad de su término municipal”.



También ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de Puertollano, y en su nombre a la concejala de Medio Ambiente Noelia Caballero. “Un municipio que tiene claro por donde debe ir el futuro en su apuesta por el medio ambiente y ya se está posicionando a nivel nacional e internacional como motor de lo que van a suponer las energías verdes como el hidrógeno”, ha apuntado el consejero.



En total, se aportarán unos 50.000 euros por parte de ambos ayuntamientos que se suman al conjunto de aportaciones de las cinco capitales con una cantidad total de 400.000 euros que servirán para cofinanciar acciones de conservación, gestión sostenible y restauración de los montes de utilidad pública con fondos gestionados por el Gobierno regional, permitiendo una inversión conjunta de unos 2,2 millones de euros.



Y, en tercer lugar, la empresa Carrefour que materializa a través de su proveedor Bergner, y de la mano de FSC España, su política de responsabilidad corporativa, su compromiso con el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. “Se une a nuestra alianza con el primer patrocinio por la gestión forestal sostenible del Monte de Utilidad Pública ‘Los Palancares y Agregados’ del término municipal de Cuenca, reconociendo así el valor del servicio ecosistémico ‘biodiversidad’ verificado por el sistema de certificación forestal FSC. Aportará 18.000 euros al mencionado fondo de externalidades de los montes públicos por dicho concepto.



“Castilla–La Mancha es una región poco poblada, pero muy extensa. Con casi ocho millones de hectáreas de las cuales el 46 por ciento lo son de superficie forestal, sin duda, un gran productor de servicios ecosistémicos para el conjunto de la ciudadanía”, ha dicho Escudero, y con este proyecto “queremos unir lo rural y lo urbano a través de los servicios ambientales en beneficio de la gestión sostenible del patrimonio natural y de la población que habita en el territorio”.



“Es importante que poco a poco los responsables municipales, diputaciones e iniciativa privada se incorporen a esta iniciativa y que entre todos seamos conscientes de la importancia de contribuir a los servicios ambientales que generan nuestros ecosistemas naturales y que, para ello, deben estar en buen estado de conservación”, ha dicho el consejero.



Visibilizar la ‘Alianza’ y animar a la adhesión



El ‘I Foro Internacional de la Alianza por los Servicios de los Ecosistemas de Castilla–La Mancha’, reunirá a representantes de empresas e instituciones financieras, administraciones públicas y sociedad civil “para compartir y crear oportunidades de colaboración con las que impulsar las mejores prácticas para la puesta en valor de la biodiversidad y otros servicios de los ecosistemas, convirtiéndose en cita imprescindible”, ha avanzado el consejero.



Se ha estructurado a lo largo de dos días, primero una jornada de una importante calidad técnica y de intercambio de experiencias y, en segundo lugar, una visita de campo a distintos proyectos relacionados con la puesta en valor de los servicios de los ecosistemas en el Parque Natural del Alto Tajo.



En cuanto a la principal jornada, el miércoles 26 de octubre, se ha diseñado en torno a cuatro mesas de debate y una ponencia marco que girará en torno a la importancia de los servicios de los ecosistemas y será protagonizada por Sven Wunder, científico principal del Instituto Forestal Europeo, investigador del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y profesor honorario de la Universidad de Copenhague.



En la primera mesa de debate, moderada por Félix Romero, que se titula ‘Servicios ecosistémicos y el papel innovador del sector público’ cuenta entre el panel con Humberto Delgado, director de capital Natural de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea; Elena Pita, directora de la Fundación Biodiversidad, y Stephen Hart, responsable de la división de préstamos y financiación para el clima del Banco Europeo de Inversiones.



En la segunda mesa, bajo el nombre ‘Medir para dar valor’, moderada por David Álvarez, director Ejecutivo de Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, SL, se expondrán los métodos de medición y valoración de los servicios de los ecosistemas, para dar claridad sobre este asunto de manera que puedan ser conectados con el mercado. Contará con Asger Olesen, responsable de Clima y Ecosistemas de FSC Internacional; Isaac Nájera, manager global de Medio Ambiente de Repsol E&P; y Winjand Browers, responsable de programa en el PBAF (Partnership for Biodiversity Accounting Financial).



La tercera mesa, titulada ‘Compañeros de viaje’ moderada por Eduardo de Miguel, director gerente de Fundación Global Nature, tiene como objetivo construir colaboraciones de la mano de las organizaciones no gubernamentales para movilizar y atraer dinero de fondos privados y públicos a favor de los servicios ecosistemas, con especial prioridad en proyecto de Castilla–La Mancha. Contará en el panel con Enrique Segovia, director de Conservación de WWF España; Ana Isabel Carricondo, coordinadora de programas de conservación de SEO/BirdLife; y José Mª Rey, presidente del patronato Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas.



Por último, la cuarta mesa, bajo el título ‘Un mercado de tres millones de euros’, donde se tratará del capital natural en la toma de decisiones de las empresas, con ejemplos para inspirar desde el sector corporativo las políticas de Responsabilidad Social de empresas para invertir en biodiversidad y servicios ecosistémicos. Se contará como moderador con Alessandro Leonardi, director ejecutivo de Etifor; Pilar Gegúndez, directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Lafarge Holcim España; Borja Lafuente, director de sostenibilidad de Danone Iberia; y María Quintín, directora del Club Carrefour, RSC Medio Ambiente y Transición Alimentaria.





