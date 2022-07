El Gobierno regional subraya la importancia de los proyectos RECUAL para favorecer el empleo y luchar contra la despoblación en los pequeños municipios

Los delegados de la Junta en Toledo y Talavera, Javier Úbeda y David Gómez, respectivamente, y el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Julián Martín Alcántara, han visitado los ocho alumnos y alumnas que están participando en el proyecto “Puerto actúa”, donde se están formando y trabajando en la especialidad de “Fundamentos y Técnicas de rehabilitación de edificios”.

Úbeda ha destacado que “el empleo es prioritario para fijar población en los municipios más pequeños de nuestra provincia y, por ello, es fundamental que programas de formación y empleo como los RECUAL lleguen a municipios como Puerto de San Vicente, ofreciendo una oportunidad a través de la formación de mejorar la empleabilidad a personas en situación de desempleo, al tiempo que cuentan con un trabajo remunerado durante seis meses que, además, repercute en beneficio del municipio y de sus vecinas y vecinos”.

Puerto de San Vicente (Toledo), 13 de julio de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha subraya la importancia de los proyectos de Recualificación y Reciclaje Profesional (RECUAL) para favorecer el empleo y luchar contra la despoblación en el medio rural.



Así lo ha indicado el delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda, que, acompañado por el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Julián Martín Alcántara, y la alcaldesa de Puerto de San Vicente, Felicidad Oliva, ha visitado a los ocho alumnos y alumnas que están participando en el proyecto “Puerto actúa” del programa RECUAL del Gobierno de Castilla–La Mancha.



El delegado de la Junta en Toledo ha destacado que “el empleo es prioritario para fijar población en los municipios más pequeños de nuestra provincia y, por ello, es fundamental que programas de formación y empleo como los RECUAL lleguen a municipios como Puerto de San Vicente, ofreciendo una oportunidad a través de la formación de mejorar la empleabilidad a personas en situación de desempleo, al tiempo que cuentan con un trabajo remunerado durante seis meses que, además repercute en beneficio del municipio y de sus vecinas y vecinos”.



“En el Gobierno de Emiliano García–Page no nos planteamos cuánta gente vive en los pueblos, sino cómo queremos que la gente viva en los pueblos”, ha dicho Úbeda que ha puesto en valor la apuesta y el trabajo del Ejecutivo regional para “garantizar los servicios públicos, la calidad de vida y las oportunidades de los ciudadanos con independencia de dónde residan, apostando por el mundo rural”.



En este contexto, Úbeda ha recordado que “este proyecto de Puerto de San Vicente, que se inició el pasado 1 de junio, es uno de los 42 proyectos del programa RECUAL que se van a desarrollar en 38 municipios de la provincia este 2022, una mayoría en pequeñas localidades, y que van a beneficiar a un total de 336 personas” y ha añadido que “para estos 42 proyectos, el Gobierno de Emiliano García–Page ha destinado un total de 4,1 millones de euros”.



Asimismo, el delegado de la Junta ha señalado que a las 336 personas desempleadas que participarán en los RECUAL durante este año “tenemos que sumar otras 120 personas contratadas en los equipos de dirección y docencia de los proyectos, que pertenecen a 13 familias profesionales diferentes” y ha subrayado que ocho de los proyectos supondrán también un certificado de profesionalidad para el alumnado.



Úbeda ha resaltado que el éxito de los programas RECUAL en la provincia responde al compromiso que, tanto el Ejecutivo regional como la Diputación de Toledo, que promueve 33 de ellos, tienen con el empleo, así como que se están gestionando de forma muy acertada con la colaboración de los ayuntamientos donde se desarrollan.



Durante la visita, los responsables regionales han podido comprobar 'in situ? los primeros trabajos que están llevando a cabo estas ocho personas. En este RECUAL, que se inició el pasado día 1 de junio y se prolongará hasta el 30 de noviembre, el alumnado está recibiendo formación en la especialidad de Fundamentos y Técnicas en Rehabilitación de Edificios.



Entre las actuaciones que van a realizar destacan la rehabilitación de la piscina municipal, la rehabilitación del suelo y cambio de ventanas en la Casa Consistorial, la rehabilitación de las puertas en el Centro Social y la construcción de bancos de cemento en diferentes puntos del pueblo.



Junto a la formación de la especialidad, el alumnado recibirá formación complementaria con un módulo de instalación de ventanas y acristalamiento y otro de pavimentos decorativos. Asimismo, también contarán con un módulo de inserción laboral, sensibilización medioambiental y en igualdad de género, así como un curso básico en prevención de riesgos laborales. Además, también se imparte formación compensatoria para la obtención del graduado en ESO para aquellos alumnos y alumnas que no tengan dicha titulación.



Este proyecto RECUAL, para cuya ejecución se ha contratado a una coordinadora, un monitor de la especialidad, una profesora de ESO y un auxiliar administrativo, cuenta con una subvención de algo más de 97.767 euros.



Por su parte, Julián Martín Alcántara, ha indicado la experiencia y conocimientos adquiridos por el alumnado les ayudará a insertarse laboralmente, ya sea por cuenta propia o contratados por terceros y ha señalado que los alcaldes y alcaldesas, especialmente en los municipios más pequeños, valoran de forma muy positiva poder ofrecer en sus propios municipios esta oportunidad de empleo y formación a los vecinos y vecinas en situación de desempleo”.







