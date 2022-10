El Gobierno regional subraya el deporte femenino como instrumento transformador de la sociedad y de promoción del territorio

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha mostrado su orgullo porque sea en los pueblos donde hayan surgido “clubes tan importantes, que están dando tantas alegrías y que son elementos transformadores, porque sirven para romper estereotipos en todos los ámbitos y empoderar a las niñas”.

Blanca Fernández ha abogado por seguir trabajando en materia de deporte femenino porque, aunque se ha avanzado mucho, “aún queda mucho por hacer” y ha señalado que desde 2015, cuando se promulgó la Ley de la Actividad Física y el Deporte en Castilla–La Mancha, se ha reducido la brecha de género en cinco puntos en el deporte federado y se ha incrementado un 36 por ciento la participación de las niñas en el deporte base en Castilla–La Mancha.



Almagro (Ciudad Real), 27 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha subrayado que “el deporte femenino no solo contribuye con su ejemplo a transformar la sociedad, encaminándola hacia un mundo más justo e igualitario, sino que también es un elemento de promoción de los territorios en los que se ubican estos clubes”. Así lo ha manifestado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en Almagro donde ha asistido a la presentación del patrocinio de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava al Deporte Femenino para la promoción de los equipos Balonmano Bolaños, Balonmano Pozuelo, Voleibol Miguelturra y Almagro Fútbol Sala Femenino.



La consejera ha felicitado a la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava por esta “inteligente” iniciativa que aprovecha el hecho sobresaliente de contar en esta comarca con cuatro clubes femeninos que compiten a nivel nacional de los 21 que hay en Castilla–La Mancha. “Os doy la enhorabuena por saber aprovechar esa fortaleza que tenéis en el Campo de Calatrava y saber entender que también para el desarrollo, la promoción del deporte es importante”, ha enfatizado.



En este mismo sentido, ha añadido que estos clubes son un instrumento para promocionar “los productos de tanta calidad que hay en el Campo de Calatrava”. Además, la consejera ha puesto en valor que estos cuatro clubes sean femeninos, “tenéis a cuatro clubes compitiendo a nivel nacional, lo que es todo un privilegio, pero que además sea en deporte femenino es todavía una rara avis que hay que poner en valor”.



Por otro lado, Blanca Fernández se ha referido a que precisamente el deporte femenino, además de ser un elemento de unión y de alegría para estas localidades, esté siendo un excelente instrumento para transformar la realidad y que además se haga desde pequeños municipios, “por lo que no puedo evitar sentir orgullo”, ha destacado.



De esta forma, según ha dicho, “que hoy una niña vea con naturalidad que en Pozuelo de Calatrava y en los otros tres municipios iguales haya un club que mueve a todo el pueblo es muy importante, porque en su cabeza forma parte de la normalidad que las chicas triunfen y puedan ser seguidas por toda una comunidad. Y eso no solo rompe muchos estereotipos en el deporte, lo hace en todos los ámbitos, porque se ve con naturalidad cómo las mujeres pueden estar en todos los ámbitos. Por tanto, sois un elemento transformador muy importante y estáis empoderando a muchas niñas”.



Igualdad en el deporte



Por todas estas razones, la consejera de Igualdad y portavoz ha abogado por seguir trabajando en materia de deporte femenino porque, aunque se ha avanzado mucho, “aún queda mucho por hacer”. En ese sentido, ha señalado dos grandes logros desde que en 2015 se promulgó la Ley de la Actividad Física y el Deporte en Castilla–La Mancha.



Por un lado, tal y como ha detallado, se ha reducido la brecha de género en cinco puntos en el deporte federado, de manera que ahora mismo hay 23.000 mujeres aproximadamente en Castilla–La Mancha, con todo “sigue siendo una cifra muy minoritaria, por tanto, hay que dar impulsos que rompan esta inercia, porque las chicas solo representan el 22 por ciento de todo el deporte federado”.



En segundo lugar, Blanca Fernández ha indicado que en este período “hemos incrementado un 36 por ciento la participación de las niñas en el deporte base en Castilla–La Mancha y eso supone duplicar el incremento de los chicos”. En estos momentos, hay 33.000 niñas en el deporte base.



En conjunto, la consejera ha abogado por seguir trabajando en esta línea “por seguir esforzándonos” desde todas las administraciones para que la igualdad alcance también al mundo deportivo. Y en ese sentido, ha reflexionado que “la lucha por la igualdad, tanto en el ámbito deportivo como en el resto de los ámbitos, no tiene que pasar por el demérito de los hombres o por apartarlos, todo lo contrario, pasa porque estén con nosotras, de la mano, luchando por algo que es de justicia y que es que las mujeres estemos en todos los ámbitos”.



Para finalizar, Blanca Fernández ha recordado que la karateka talaverana, Sandra Sánchez, es la primera ‘Embajadora del Deporte de Castilla–La Mancha’, “lo que es una alegría”, y ha tenido palabras de afecto también para las deportistas Gema Arena, Paula Sevilla y Mercedes Castellanos, “porque todas son de la tierra y hay que presumir de ellas”.



En este acto, han participado igualmente el alcalde de Almagro, David Reina; la delegada provincial de Igualdad, Manoli Nieto–Márquez; el vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, David Triguero; la presidenta de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava y alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema García, y la presidenta del Almagro Club Fútbol–Sala Marqués y vocal de la junta directiva de la Federación de Fútbol de Castilla–La Mancha para el periodo 2020–2024, Conchi Ledesma, que ha intervenido en representación de los cuatro clubes.







