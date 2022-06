El Gobierno regional resalta la importancia de la unidad institucional y social en la defensa de los Derechos y Libertades del colectivo LGTBI

La delegada provincial de Igualdad ha subrayado que “ha sido un objetivo primordial lograr que en esta segunda legislatura del Gobierno del presidente Emiliano García–Page, saliera adelante la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla–La Mancha”.



Lola Serrano ha reconocido el trabajo que desarrollan las entidades LGTBI en la Comunidad Autónoma y en la provincia de Albacete, tanto las que llevan años realizando esta labor de compromiso social y concienciación, como las asociaciones y colectivos de nueva creación.

Albacete, 29 de junio de 2022.– El Gobierno regional ha subrayado hoy, la importancia de que “todas las Administraciones públicas permanezcamos unidas por la defensa de los Derechos y Libertades del colectivo LGTBI”.



Así lo ha trasladado la delegada provincial de Igualdad en Albacete, Lola Serrano, durante la celebración de la Jornada por la Diversidad Sexual, ‘Ya somos Ley en Castilla–La Mancha’, realizada en la Casa Perona, sede de la Delegación de la Junta en Albacete, con motivo de la Semana del Orgullo LGTBI, en la que también ha resaltado la necesidad de esta unidad institucional y social para “alcanzar la no discriminación y la igualdad de trato, así como el cumplimiento de los Derechos Humanos”.



Durante su intervención Serrano ha reconocido el trabajo que desarrollan las entidades LGTBI en la Comunidad Autónoma y en la provincia de Albacete, tanto las que llevan años realizando esta labor de compromiso social y concienciación, como las asociaciones y colectivos de nueva creación.



La delegada provincial de Igualdad, Lola Serrano se ha referido a la temática central de esta Jornada, remarcando que “ha sido un objetivo primordial lograr que en esta segunda Legislatura del Gobierno del presidente Emiliano García–Page, saliera adelante la Ley autonómica LGTBI en la Comunidad Autónoma”.



Serrano ha recordado que la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla–La Mancha fue aprobada el 5 de mayo de 2022, por unanimidad, siendo una legislación “histórica”, consensuada con todas las fuerzas políticas de las Cortes regionales y las asociaciones LGTB, además de ser una ley muy participada en la que se ha trabajado de manera intensa.



Trayectoria y objetivos de la Ley LGTBI en CLM



Esta Legislación tuvo tres exposiciones públicas, se sometió a un amplio proceso de participación, siendo la segunda norma autonómica más participativa, y antes de su tramitación parlamentaria, fue aprobada por el Consejo de Gobierno de Castilla–La Mancha, el 23 de febrero de 2022.



La Ley se compone de 66 artículos estructurados en un título preliminar, cinco títulos, cinco disposiciones adicionales, una derogatoria y cinco finales.



Entre sus principios rectores se encuentran la protección de los derechos humanos y constitucionales; la atención de las reivindicaciones históricas del colectivo LGTBI; la garantía de la igualdad real y efectiva y la no discriminación que establece la Constitución; la perspectiva de género; su carácter integral y transversal; la prevalencia de la atención respetuosa a la diversidad; la cooperación interadministrativa; el deber de intervención ante la discriminación; la visibilidad a las personas LGTBI en Castilla–La Mancha y el interés superior de la niñez.



Y en cuanto a los derechos, regula los mecanismos de implementación de igualdad y no discriminación; el libre desarrollo de la personalidad; la integridad personal frente a la violencia; la intimidad personal, familiar y propia imagen; la promoción de salud física, mental, emocional, sexual y reproductiva, así como a los recursos y resarcimientos efectivos y la reparación de derechos violados.



Como aspectos novedosos, la norma contiene una clara referencia a la visibilidad de los derechos de las mujeres dentro del colectivo LGTBI bajo el principio rector de igualdad de género, así como a la formación en materia LGTBI dentro de las administraciones públicas de la región.



Esta Ley hace referencia a la prohibición de las terapias de conversión y de la mutilación genital en bebes intersexuales, excepto si el criterio médico establece que es lo mejor para su salud; la despatologización de la transexualidad; medidas igualitarias de acceso a los recursos en el medio rural; la puesta en marcha del Consejo de Participación LGTBI en Castilla–La Mancha, y la del Servicio de Atención integral LGTBI, además de que la norma establece la posibilidad de evaluar si es necesario un recurso de acogida específico para las personas LGTBI que sufran una expulsión de su hogar por su orientación o identidad sexual; la personación como acusación popular de la Junta de Comunidades en caso de homicidio, asesinato o cuando las circunstancias lo aconsejen o la búsqueda de referentes en materia de memoria democrática.



En la parte económica hay que destacar que esta Ley cuenta con memoria económica, con un programa presupuestario propio para 2022 y la creación de una unidad administrativa de Igualdad en la Diversidad LGTBI.



Además, se contempla la futura creación del Consejo regional de Diversidad Sexual y la creación de un Servicio de Orientación a la Diversidad Sexual



Serrano ha estado acompañada del delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos; el asesor de la Consejería de Igualdad, Carlos Beltrán; la representante de la Asociación Quorum, Gema Olmedo; la representante de la Asociación “Asexórate”, Pilar Soria Soriano; el concejal de Igualdad y Participación, Manuel Martínez; el diputado provincial de Igualdad, Pedro Antonio González; la secretaria provincial de CCOO, Carmen Juste y representantes de diferentes colectivos de Albacete y provincia como la Red Feminista.



Esta Jornada ha contado además con la proyección del cortometraje “Os queremos aquí” de la Asociación Plural LGTBI Mancha Centro y una charla sobre la educación afectivo sexual impartida por Pilar Soria Antonio de la Asociación Asexórate.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando