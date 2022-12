El Gobierno regional refuerza los recursos de atención a personas mayores en zonas con riesgo extremo de despoblación

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha afirmado que “hoy es un día doblemente feliz para Elche de la Sierra, para la comarca y la provincia, porque iniciamos dos proyectos importantes” con los que se da respuesta a las personas mayores, como “el Centro de Día, donde vamos a intentar que las personas sigan fortaleciéndose y pudiendo vivir de forma independiente en sus hogares y, cuando ya no pueda ser, dándoles un hogar”, a través de la nueva residencia.



Elche de la Sierra (Albacete), 7 de diciembre de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha inaugurado el Centro de Día de Elche de la Sierra, localidad albaceteña donde también ha presidido la colocación de la primera piedra de la futura residencia de mayores, junto a la alcaldesa, Raquel Ruiz; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; la vicepresidenta de las Cortes regionales, Josefina Navarrete; y la delegada provincial de Bienestar Social, Antonia Coloma, además de representantes de la empresa gestora del Centro de Día y promotora de la nueva construcción residencial, ATREDE 2022, S.L.



Son dos proyectos que se enmarcan en el empeño del Gobierno regional por transformar el modelo de atención a las personas mayores y de los cuidados de larga duración, especialmente en el mundo rural, apoyándose en las oportunidades que ofrecen los fondos europeos.



En este sentido, la consejera ha felicitado al Ayuntamiento y a su alcaldesa “por su insistencia y generosidad al ceder la parcela en la que se va a edificar la nueva residencia y por crear con ilusión un espacio donde los mayores del municipio pueden disfrutar de una atención integral y relacionarse con otras personas en su misma situación en el Centro de Día”.



Dos proyectos, ha dicho García Torijano, que son “un ejemplo de la colaboración público–privada, imprescindible para el desarrollo de estas iniciativas” y, por eso, ha felicitado a la empresa ATREDE 2022 “por su impulso y valentía” para acometer la construcción de una nueva residencia, para la que ha recibido una financiación de un millón de euros de fondos europeos, y que se añade a su compromiso en la gestión del Centro de Día municipal recién inaugurado.



Cumplimiento de compromisos de atención social en esta difícil legislatura



La consejera de Bienestar Social ha remarcado el cumplimiento de los compromisos adquiridos en esta complicada legislatura con tantas circunstancias adversas “como la pandemia o las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania”.



Así, ha afirmado, que “sin embargo, estamos llegando y cumpliendo con los compromisos que nos hemos marcado, porque como Gobierno entendíamos que teníamos que atender lo imprescindible, lo necesario, lo urgente, lo que nos venía sobrevenido, con lo que no contábamos, pero no dejar de lado todo ese trabajo que se llevaba haciendo y seguir con esos proyectos importantes para Castilla–La Mancha”. Del mismo modo, ha añadido que “podemos estar orgullosos, porque como Comunidad Autónoma hemos estado en las dos vertientes, trabajando de forma incansable”.



Un Centro de Día para el cuidado integral y el respiro familiar



La titular de Bienestar Social ha afirmado que “hoy es un día doblemente feliz para Elche de la Sierra, para la comarca y la provincia, porque iniciamos dos proyectos importantes” con los que se da respuesta a las personas mayores, como “el Centro de Día, donde vamos a intentar que las personas sigan fortaleciéndose y pudiendo vivir de forma independiente en sus hogares y, cuando ya no pueda ser, dándoles un hogar” a través de la nueva residencia.



En este sentido, ha recalcado, “es lo menos que pueden hacer el Gobierno de Castilla–La Mancha y los gobiernos municipales por todos nuestros mayores, para devolverles tanto trabajo esfuerzo y tanta dedicación y compromiso con su tierra”.



El Centro de Día para personas mayores que hoy se ha inaugurado, recibió a sus primeros usuarios este pasado lunes. Se trata de un centro edificado por el Ayuntamiento de Elche de la Sierra y que dispone de 30 plazas, 15 de las cuales forman parte de la red pública y son subvencionadas por el Gobierno regional, a través de la convocatoria de subvenciones a entidades públicas para centros de mayores, con 11.250 euros para 2022. Cuenta con una plantilla compuesta por la directora del centro, cuatro auxiliares, una psicóloga y una persona de limpieza y cuenta ya con siete en la que es su primera semana de funcionamiento.



En los Centros de Día, las personas usuarias reciben atención de carácter terapéutico, rehabilitador y psicosocial para mejorar o mantener su nivel de autonomía, a la vez que permiten a los familiares o cuidadores de apoyo un respiro en el cuidado y la orientación necesaria para facilitar la atención de la persona.



Primera piedra residencia de mayores



Por su parte, la futura residencia de Elche de la Sierra de la que hoy se ha puesto la primera piedra, se levantará sobre una parcela municipal de 5.000 metros cuadrados. Será un moderno edificio de cinco plantas con cuatro unidades de convivencia. Además, el proyecto incluye tanto la creación de un aula de nuevas tecnologías y su equipamiento, como las salas de fisioterapia, psicología, podología, peluquería y comedor que también se emplearán para prestar servicios de proximidad a la comunidad.



Elche de la Sierra no contaba hasta ahora con una residencia de mayores en su término municipal, estando las más próximas a un radio de 40 kilómetros y con un alto porcentaje de ocupación, por lo que, para acceder a una plaza pública en estos recursos hay una lista de espera muy elevada.



García Torijano ha recordado el protocolo de compromiso firmado hace un año con el Ayuntamiento de Elche de la Sierra para promover la iniciativa privada e incentivar el interés de las empresas por embarcarse en proyectos de atención a mayores. “Un protocolo que no queríamos que se quedara solo en una firma, sino en mucho trabajo, mucho empeño por parte de todos para que fuese una realidad”, ha señalado.



De esta forma, la localidad contará con una residencia de 80 plazas que permitirá que las personas mayores de este municipio y de su entorno “tengan la posibilidad de tener un hogar fuera de sus casas, pero dentro de su pueblo”.







