El Gobierno regional priorizará a las empresas que incluyan menús con productos ecológicos para la distribución en los centros sociosanitarios

García–Page ha avanzado que el próximo mes de abril, la localidad ciudadrealeña de Valdepeñas acogerá la XXXIV edición de los premios Gran Selección ‘Campo y Alma’, y que Talavera de la Reina hará lo propio con el acto institucional del Día del Agua, que tendrá lugar el próximo 22 de marzo.



El presidente regional ha advertido del “riesgo de involución” que existe, a pesar de haberse aprobado el nuevo Plan del Tajo. Un riesgo que ha ejemplificado en la “clara inclinación de un partido muy radical en España, que hace de la hipoteca al Tajo casi una bandera política en contra de los propios regantes de Castilla–La Mancha, por el simple hecho de que realmente evoca tiempos de falta de libertad”.



Nuremberg (Alemania), 14 de febrero de 2023.– El Gobierno regional va a priorizar en los pliegos de concesión a aquellas empresas que incluyan menús con productos ecológicos para la distribución en los centros sociosanitarios, como ya venía sucediendo en los menús de los comedores escolares y en el suministro de alimentos para los hospitales. Así lo ha anunciado este martes el presidente autonómico, Emiliano García–Page, quien ha reseñado que se trata de una decisión “importante” por lo que significa tanto para los consumidores de la región, como para la “economía circular” de los propios productores de Castilla–La Mancha.



Durante su visita a la Feria Biofach, la más importante a nivel internacional de agricultura y productos orgánicos que se celebra entre el 14 y el 17 de febrero en Nuremberg, García–Page ha destacado que se trata de aportar “nuestro grano de arena en apoyo de los productores” con decisiones “que vayan introduciendo el concepto ecológico no solo en la producción, sino en el consumo en la región”.



De esta forma, se trabajará en un acuerdo entre todos los organismos de contratación de la Junta para la incorporación de criterios relativos a productos ecológicos y productos de calidad diferenciada en la adjudicación de contratos del sector público regional, que se integrará en la futura Estrategia General de Contratación de Castilla–La Mancha que ya se está abordando.



Día del Agua en Talavera y Gran Selección ‘Campo y Alma’ en Valdepeñas



Con su presencia en este evento, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha querido acompañar y apoyar a las 13 empresas de la región que participan en Biofach. En este sentido, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que, tras la pandemia sanitaria, se estén recuperando “todos los eventos feriales y de comercialización en los que participa Castilla–La Mancha” y ha destacado que la región “es la referencia sin discusión dentro de la producción ecológica” de España.



Acompañado del consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, el presidente García–Page ha aprovechado su intervención ante los medios de comunicación para avanzar también que el próximo mes de abril, la localidad ciudadrealeña de Valdepeñas acogerá la XXXIV edición de los premios Gran Selección ‘Campo y Alma’, y que Talavera de la Reina hará lo propio con el acto institucional del Día del Agua, que tendrá lugar el próximo 22 de marzo.



En este contexto, el presidente regional ha subrayado que la elección de la Ciudad de la Cerámica y de celebrar un acto de esas características responde un año más “a la concienciación de la región en el recurso que está en el origen de cualquier producción, que es el agua”; y ha mostrado su deseo de que en este evento “podamos hablar con claridad de cuáles son los intereses de los regantes de Talavera y del Alberche, y que se pueda enterar todo el mundo”.



Muy vigilantes para el cumplimiento de los planes hidrológicos



Por otro lado, y a preguntas de los medios sobre la importancia del agua en la producción ecológica, Emiliano García–Page ha insistido en que “es importante que sepamos que en España ya hay una alternativa clara a la hipoteca del Tajo”. A su juicio, “solo en los sitios donde sabemos lo que escasea el agua, le damos el valor que no le dan otros, y la decisión que ha tomado España –con la aprobación del nuevo Plan Hidrológico del Tajo– se va a abrir paso a marchas forzadas”.



No obstante, ha advertido de que “vamos a estar muy vigilantes” ante las “reticencias e intentos de volver atrás” que puedan darse. Así, ha recordado la intención de su Ejecutivo de personarse “en cualquier recurso que planteen los distintos gobiernos autonómicos o las organizaciones de todo tipo en España” contra el nuevo plan. “No solo vamos a estar vigilantes para defenderlo, sino que además vamos a estar muy pendientes de los documentos técnicos para que se adapten las reglas de explotación del trasvase a lo largo de este proceso anual que queda pendiente”, ha añadido.



Un “riesgo de involución” que García–Page ha ejemplificado en la “clara inclinación de un partido muy radical en España, que hace de la hipoteca al Tajo casi una bandera política, incluso para los que son del Tajo y en contra de los propios regantes de Castilla–La Mancha, por el simple hecho de que realmente evoca tiempos de falta de libertad”.



Para el presidente regional, se trata de un hecho “increíble”, por lo que ha abogado porque sea una “condición exigible” a todo el que quiera representar al pueblo de Castilla–La Mancha “que hablen con claridad de cuáles son los intereses que defienden y a qué intereses se pliegan. Es doloroso que haya políticos de esta Comunidad Autónoma que vayan precisamente a rendir tributo o a granjearse el favor de los regantes del Levante, perjudicando notablemente los intereses de los propios regantes de la región y, muy concretamente, de los del Alberche”, ha apostillado.











