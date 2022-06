El Gobierno regional pone en valor la estabilidad y el diálogo social para incentivar el crecimiento económico y la creación de empleo

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha resaltado en la clausura de la XX Asamblea General de la Asociación Empresa Familiar de Castilla–La Mancha el compromiso del Ejecutivo de García–Page con el empresariado de la región y ha destacado una serie de indicadores que reflejan la fortaleza de la economía castellanomanchega en este momento actual de incertidumbre a nivel mundial.



En su intervención, ha puesto de manifiesto la importancia de la empresa familiar en la economía de Castilla–La Mancha, ya que representa el 94 por ciento de las empresas y el 85 por ciento de los empleos de la región, y ha destacado el papel de la AEFCLM en estos 20 años en la defensa del sector empresarial de la región.



Toledo, 20 de junio de 2022.– El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha puesto hoy en valor la estabilidad y el diálogo social como elementos fundamentales para incentivar el crecimiento y la creación de empleo y que el Gobierno de Castilla–La Mancha tiene como señas de identidad en su gestión diaria.



Así lo ha remarcado durante su intervención en el acto de clausura de la XX Asamblea General de la Asociación de Empresa Familiar de Castilla–La Mancha (AEFCLM) que se ha celebrado en Toledo, en el cual ha estado acompañado por el director territorial del Banco Santander en Castilla–La Mancha, Miguel Ángel Franco; y el presidente de la AEFCLM, Juan Ignacio de Mesa.



El máximo responsable de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado la labor de la AEFCLM en estas últimas dos décadas en defensa de la empresa familiar en Castilla–La Mancha, “que es como decir, de la propia estructura empresarial de nuestra región, ya que suponéis nueve de cada diez empresas de la región y aportáis ocho de cada diez empleos que hay en Castilla–La Mancha, siendo uno de los principales generadores de riqueza de la región y, por eso, sabéis que contáis con el apoyo y la colaboración del Gobierno de Castilla–La Mancha”.



Ruiz Molina ha precisado que la situación económica actual genera inquietud ya que está ralentizando la recuperación económica, que se había iniciado el año pasado, tras superar los peores efectos de la crisis económica generada por las restricciones sanitarias para hacer frente a la COVID–19.



“Una empresa lo que necesita para mantener su actividad con normalidad es que haya mucha estabilidad económica, laboral, social e institucional y creo que es necesario, por mi parte, trasladarles un mensaje de esperanza y confianza en el presente y futuro económico de la región”, ha señalado en su alocución.



Durante su intervención, ha informado de una serie de indicadores macroeconómicos positivos relacionados con Castilla–La Mancha, entre los que figuran una previsión de poder recuperar los niveles de PIB prepandémico a finales de 2022 tras ser la segunda comunidad autónoma que menos riqueza perdió en 2020. “A pesar de todas las incertidumbres siempre estamos hablando de crecimiento y no de decrecimiento como sucedió con la anterior crisis financiera de 2008”, ha dicho.



En materia de empleo, ha recordado que, según los últimos datos de la EPA del primer trimestre de 2022, se consolida en Castilla–La Mancha la tasa de paro más baja y la ocupación más alta desde 2008. “La tasa de paro se ha reducido prácticamente 13 puntos desde 2015, aunque continúa siendo una de las principales preocupaciones de este Gobierno, ya que nuestro objetivo es continuar adoptando todas las medidas posibles para colaborar en la creación de empleo junto con los empresarios y empresarias, verdaderos protagonistas de este hito”, ha precisado.



Otros datos que ha aportado es que Castilla–La Mancha estuvo en 2021 entre las seis comunidades autónomas que más inversión extranjera recibió y la tercera en incremento de exportaciones, así como la segunda región en la que más creció el gasto turístico nacional en la pasada Semana Santa. Además, en los primeros cuatro meses la producción industrial de la región se ha incrementado el doble que la media nacional.



“Son datos positivos que nos permiten visualizar mejor en qué situación nos encontramos, con nuestras fortalezas, y que justifican que seamos la segunda comunidad autónoma con el mejor índice de confianza empresarial”, ha puntualizado.



El consejero ha explicado que alcanzar estos datos positivos también ha contribuido la política financiera muy ortodoxa que el Gobierno de Castilla–La Mancha mantiene desde hace siete años, “que hace compatible mantener unas finanzas públicas saneadas, con el compromiso del presidente Emiliano García–Page de no escatimar recursos públicos para atender a los colectivos más vulnerables e impulsar la actividad económica en la Comunidad Autónoma”.



En esa línea, ha indicado que Castilla–La Mancha lleva dos años con superávit presupuestario a la vez que se ha incrementado más de un 7 por ciento el gasto público, “tanto para reforzar nuestros servicios públicos, como para atender a los sectores sociales más afectados por la crisis y ayudar a nuestras empresas, inyectándole liquidez”.



Asimismo, el responsable del Gobierno regional ha señalado que Castilla–La Mancha es la cuarta comunidad autónoma que más rápido paga a sus proveedores, en 14 días, frente a los 21 días de la media nacional y la Comunidad Autónoma que más ha reducido el peso de su deuda pública en el último año, según los datos publicados la pasada semana por el Banco de España. “Una deuda que también la hemos reducido términos absolutos, 754 millones de euros menos”, ha recalcado.



Siguiendo esa línea argumental, Ruiz Molina ha señalado que el Gobierno de García–Page ha estado renegociando la deuda pública para conseguir intereses más bajos, ”que nos ha permitido generar ahorros en relación a la carga financiera muy importantes que nos está permitiendo, no solo cumplir el compromiso adquirido por el presidente Garcia Page con los empresarios de mantener congelada la presión fiscal, sino reducirla mediante deducciones fiscales y la eliminación de tasas que hemos aprobado a lo largo de 2021 y que van dirigidas a las familias pero también a las empresas”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando