El Gobierno regional participa en el acto institucional en las Cortes con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha felicitado al presidente de las Cortes de Castilla–La Mancha, Pablo Bellido, por el premio CERMI.ES Accesibilidad Universal 2022 “por su compromiso, que no se queda en palabras, sino que se materializa con unas obras y con unos resultados y, por ende, en unos reconocimientos como el que hoy recoge por la accesibilidad en este parlamento”.

García Torijano ha afirmado que Castilla–La Mancha es un referente en accesibilidad “y vamos a serlo también con esa ley que queremos llevar a cabo en 2023, adaptarla a los nuevos tiempos y a las necesidades y circunstancias que se dan en la calle”, ha dicho, refiriéndose al proceso participativo que se abrirá en enero para recoger las aportaciones de la ciudadanía y las entidades, usuarios y actores del ámbito de la discapacidad sobre la Ley de Accesibilidad de Castilla–La Mancha.

Toledo, 2 de diciembre de 2022.– La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha participado en el acto institucional celebrado en las Cortes de Castilla–La Mancha con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el sábado 3 de diciembre.



Ha sido un acto celebrado en el Salón de Plenos del Parlamento regional, institución que ha recibido el Premio ‘CERMI.ES Accesibilidad Universal’, que ha recogido el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, de manos de la presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla–La Mancha, Cristina Gómez y de la consejera de Bienestar Social.



García Torijano ha afirmado que “es muy bonito ver cómo todo un parlamento se alinea con las entidades, con el CERMI, para seguir trabajando por la inclusión y por la igualdad de oportunidades para todo el mundo”.



La consejera ha felicitado al presidente y, en su nombre, a las Cortes de Castilla–La Mancha por el premio recibido “por hacer posible que sea posible acceder a la Cámara regional a todas las personas, independientemente de si van o no en una silla de ruedas”. Por tanto, “quiero felicitarle por su compromiso, que no se queda en palabras, sino que se materializa con unas obras y con unos resultados y, por ende, en unos reconocimientos como el que hoy recoge por la accesibilidad en este Parlamento”, ha recalcado.



En este sentido, la titular de Bienestar Social ha abogado por “ponerse en el lugar del otro para poder mejorar el día a día de las personas con discapacidad y seguir trabajando en la línea de las oportunidades para todos, para conseguir un mundo más accesible, más inclusivo”.



Asimismo, Bárbara García Torijano ha afirmado que Castilla–La Mancha “es un referente en muchas cosas, y una de ellas, es la accesibilidad”. En este sentido, ha resaltado que “vamos a serlo también con esa ley que queremos llevar a cabo en 2023, adaptarla a los nuevos tiempos y a las necesidades y circunstancias que se dan en la calle”, refiriéndose al proceso participativo que se abrirá en enero para recoger las aportaciones de la ciudadanía y las entidades, usuarios y actores del ámbito de la discapacidad sobre la Ley de Accesibilidad de Castilla–La Mancha.



Por último, la consejera ha manifestado la necesidad de seguir eliminando barreras “no sólo las físicas, sino las sociales y las mentales que muchas veces nos ponemos y que deben desaparecer para poder conseguir esas metas”. También ha reiterado su apoyo al CERMI de Castilla–La Mancha al afirmar que “sois un movimiento imprescindible y un aliado del Gobierno. Trabajamos juntos para tener éxitos como el que hoy podemos celebrar en estas Cortes”.



Actividades institucionales por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad



Desde CERMI–CLM en colaboración con las Cortes regionales han celebrado una jornada festiva que se ha desarrollado durante toda la mañana del viernes en el edificio del Convento de San Gil, sede del Parlamento de Castilla–La Mancha.



A primera hora, tras disfrutar de un desayuno a ciegas dinamizado por la ONCE, los participantes han tomado parte de una actividad de simulación de accesibilidad, dinamizada por Ilunion Accesibilidad.



Como parte del acto institucional también ha tenido lugar una mesa redonda bajo el título “Hacia una nueva ley de accesibilidad en Castilla–La Mancha”, en la que han intervenido nueve representantes de las entidades que forman parte del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Esto es, ASPAYM CLM, FASPAS CLM, FACLM, Salud Mental, Down CLM, ASPACE CLM, ADACE CLM, ONCE Y CERMI CLM. De este modo, han expuesto sus reivindicaciones y experiencias personales sobre temas como las barreras personas que se encuentra un usuario en silla de ruedas, barreras acústicas y cognitivas y la invisibilidad de la discapacidad psicosocial, entre otras problemáticas que las personas con discapacidad quieren visibilizar en esta fecha señalada a nivel internacional.





