El Gobierno regional ofrece recomendaciones para realizar unas compras responsables durante el ‘Black Friday’ y el ‘Ciber Monday’ e informa de alternativas como el ‘Green Friday’

La Dirección General de Consumo y Agenda 2030 ha asegurado que es importante hacer un seguimiento del precio de los productos; realizar una búsqueda previa, planificar las compras y evitar decisiones impulsivas, desconfiar de las ofertas demasiado atractivas, prestar atención al pago y a las condiciones de devolución y guardar las facturas, tickets y correos electrónicos.



Además, ha advertido, que a la hora de adquirir los productos on–line, es preferible hacerlo a través de las webs y establecimientos que incorporan el distintivo de ‘Confianza Online’ o en empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.





Toledo, 22 de noviembre de 2022.– Cada año son más las grandes cadenas comerciales y plataformas de venta online las que se suman al popularmente conocido ‘Black Friday’ e incluso muchos de ellos las adelantan unos días y prolongan todo el fin de semana hasta el siguiente lunes, conocido como ‘Cyber Monday’, dos jornadas de descuentos que tendrán lugar este próximo viernes 25 de forma física en algunas tiendas y el lunes 28 de noviembre, que se limita a las ventas por internet.



Con motivo de ambas jornadas, la Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, ha ofrecido algunas recomendaciones a la ciudadanía para realizar sus compras de forma segura, tanto en los comercios de forma presencial, como on–line. En este caso, han informado, es preferible hacerlo a través de las webs y establecimientos que incorporan el distintivo de ‘Confianza Online’ o en empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo, pues en caso de tener que reclamar podrá resolver su conflicto de forma amistosa, rápida y gratuita.



En primer lugar, es importante hacer un seguimiento del precio de los productos y comprobar que las ofertas sean reales. Los descuentos engañosos son una de las quejas más recurrentes de los consumidores en ediciones anteriores del ‘Black Friday’, así junto al precio rebajado o más bajo siempre tiene que figurar el original.



En segundo lugar, es recomendable realizar una búsqueda previa para encontrar la mejor opción de compra, pues durante estos días se puede encontrar el mismo producto a precios muy diferentes. Así, antes de realizar sus compras es aconsejable redactar una lista de productos para saber si realmente compensa su adquisición: por tanto, en tercer lugar, es importante planificar las compras y evitar decisiones impulsivas.



En cuarto lugar, hay que desconfiar de las ofertas demasiado atractivas. Algunas ofertas de productos y también las entregas desde el extranjero podrían ocultar falsificaciones, productos en mal estado o redes de comercialización fraudulentas. Asimismo, los productos ofertados no podrán ser defectuosos, con taras o de peor calidad que los que se venden habitualmente.



Atención al pago y a las condiciones de devolución



Otro aspecto importante es prestar atención al pago y a las condiciones de devolución. Es importante comprobar que el coste indicado en el producto incluye el IVA y para compras por internet, además es conveniente comprobar los gastos de envío y elegir formas de pago seguras. En cualquier caso, hay que comprobar si al inicio de la barra de direcciones aparece ‘https’, lo que indica que la página está utilizando una conexión segura.



Para preservar la privacidad es necesario comprobar que el proceso de solicitud y compra se hace, en todo momento, en un entorno seguro. Esta circunstancia se puede verificar si aparece un candado cerrado en la barra de direcciones de la página que se visita.



En relación al procedimiento de devolución, es importante que la ciudadanía conozca las opciones que tiene y no olvidar que existe un derecho de desistimiento en sus compras de 14 días. También se debe vigilar que la información sobre los plazos de entrega de los productos sea clara y precisa, adecuándose estos a la práctica habitual. Asimismo, es aconsejable comprobar si figuran datos de contacto con la empresa, de modo que pueda hacerlo fácilmente en caso de necesidad.



Y, para terminar, se recomienda guardar las facturas, tickets y correos electrónicos para, en caso de tener que realizar un cambio o reclamación, tener las facturas y tickets de compra o, para pagos por internet, los correos electrónicos de confirmación que reciba. Al respecto, se deben comprobar también las compras realizadas con los extractos de la tarjeta, de forma que pueda identificar cargos no reconocidos.



‘Green Friday’, día dedicado al consumo responsable



Finalmente, la Consejería de Desarrollo Sostenible recuerda una práctica sostenible como alternativa a ambas jornadas que se ha denominado ‘Green Friday’, dedicado al consumo responsable, verde y ético; en el que ONGs, grupos ecologistas, pequeñas marcas y empresas ofrecen una alternativa más sostenible y más consciente.



El ‘Green Friday’ se puede celebrar no haciendo compra alguna en dicha fecha (viernes 25 de noviembre), con objeto de contrarrestar el sobreconsumo y el consumo compulsivo y, en consecuencia, el impacto ambiental que éstos producen; o en su caso, realizar las compras en marcas responsables y sostenibles que ofrezcan productos respetuosos hacia las personas y el medio ambiente. Para ello, se deben observar los sellos que acreditan tal condición, o bien, acudir a tiendas de comercio justo y consumo sostenible.



Asimismo, si se desea realizar alguna consulta al respecto se puede acudir a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) o a los servicios de Agenda 2030 y Consumo de las Delegaciones Provinciales de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades.





