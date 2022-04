El Gobierno regional da un nuevo paso en el Plan ‘X Cuenca’ de mejora de la movilidad a través de tres nuevos servicios ASTRA

El nuevo servicio ha sido presentado por el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Fomento, Nacho Hernando, junto con la secretaría de Estado de Transporte, Maria José Rallo; y los alcaldes de Cuenca; de Arcas; de Chillarón de Cuenca; y de Fuentenava de Jávaga; Darío Dolz; Joaquín González Mena; Vicente Martínez; José Luis Chamón; y el primer teniente de Alcalde de Villar de Olalla, José María Pastor.

Cuenca, 4 de abril de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha da un nuevo paso en el Plan ‘X Cuenca’ de mejora de la movilidad a través de tres nuevos servicios ASTRA que van a integrar a cuatro municipios de la provincia beneficiando a más de 4.400 personas y que estará en funcionamiento para el próximo mes de mayo.



El nuevo servicio ha sido presentado por el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Fomento, Nacho Hernando, junto con la secretaría de Estado de Transporte, Maria José Rallo; y los alcaldes de Cuenca; de Arcas; de Chillarón de Cuenca; y de Fuentenava de Jávaga; Darío Dolz; Joaquín González Mena; Vicente Martínez; José Luis Chamón, respectivamente; y el primer teniente de alcalde de Villar de Olalla, José María Pastor.



Un acto al que, además, han asistido el presidente de la Diputación provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana y el director general de Transportes, Rubén Sobrino.



El consejero de Fomento ha destacado que “esto para nosotros es muy importante y forma parte de toda la apuesta que estamos haciendo por Cuenca, por la ciudad y por la provincia. En este sentido, ha asegurado que “la ciudad está viviendo una ‘edad de oro’ en términos de desarrollo de suelo industrial, de instalación de empresas, de crecimiento, de mejora de servicios; y de inversiones en hospitales y en centros de servicios sociales”. Además, ha explicado que “si Cuenca está creciendo también tiene que crecer su servicio de movilidad, y no podemos apoyarnos sobre antiguos métodos que no están siendo útiles ni competitivos para la gente”.



Asimismo, Hernando ha hecho hincapié en que “Cuenca es la vanguardia de muchas medidas que el resto de España está mirando con todos los ojos, con lupa, porque es más que evidente que mientras en otros lugares se lamentan del problema de la despoblación, en Cuenca y en Castilla–La Mancha lo que estamos haciendo es aportar soluciones que van a marcar el ritmo y el paso de la próxima década en la lucha contra la despoblación en el conjunto de España”, ha continuado.



Nuevos servicios ASTRA en Cuenca



Los nuevos ASTRA serás tres: Jábaga–Chillaron; el ASTRA Villar de Olalla y el ASTRA Arcas que contará con dos líneas. Los servicios tendrán 24 nuevas paradas, supondrán 25 expediciones nuevas de lunes a viernes, 19 nuevas para el sábado y tres para los domingos y festivos.



Este servicio ASTRA, además, será un ejemplo de intermodalidad con la llegada hasta la Estación de AVE ‘Fernando Zóbel’, favoreciendo los desplazamientos de la ciudadanía no solo a Cuenca, sino también a Madrid, Valencia o Albacete con los billetes y bonos AVANT.



Para la prestación de los nuevos servicios serán necesarios seis vehículos, cinco autobuses de 26 a 38 plazas y autobús de más de 55 plazas para la línea con llegada hasta ‘Cárnicas Frivall’. Los autobuses contarán con portamaletas para los desplazamientos intermodales y estarán serigrafiados. El precio de la tarifa para los ASTRA será de 1,30, 1,50 y 1,70 euros dependiendo del punto de partida y se aplicarán descuentos a jóvenes, mayores, personas con discapacidad y familias numerosas. Además, habrá bonos descuento de 27 euros al mes. Asimismo, se incluirán 2 nuevas marquesinas y 22 nuevos hitos para las nuevas paradas.



La totalidad de los servicios ASTRA de Cuenca supondrán 275.000 kilómetros al año y un coste total de 665.000 euros anuales.



Plan ‘X Cuenca’



Los nuevos servicios ASTRA de Cuenca se integran dentro del Plan ‘X Cuenca’ para la mejora de la movilidad en la provincia de Cuenca. Junto con la ampliación de servicios de las líneas regulares de media distancia y la implantación del transporte sensible a la demanda, los servicios ASTRA completan la mejora de la movilidad de competencia autonómica.



Asimismo, este plan contempla la mejora de los servicios ferroviarios por la línea de alta velocidad entre Madrid, Cuenca y Albacete; la mejora de los servicios urbanos de transporte entre la ciudad de Cuenca y la estación de alta velocidad Cuenca–‘Fernando Zóbel’; la integración urbana de los suelos ferroviarios desafectados, situados a los lados o márgenes de la traza ferroviaria; o la ejecución de un vial con calzada de doble vial por sentido entre la ciudad de Cuenca y la estación ’Fernando Zóbel’; entre otros.





