El Gobierno regional muestra su compromiso con el plurilingüismo y la internacionalización de los centros educativos con la puesta en marcha de diferente programas

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha anunciado que la publicación de la convocatoria del proceso de admisión en escuelas oficiales de idiomas será a principios del mes de mayo y que el próximo 6 de abril comenzará el desarrollo de la fase de prácticas de 18 alumnos y alumnas de Grado Medio de FP y de FP Básica en distintas empresas de Italia.

Rosa Ana Rodríguez ha destacado que el programa ‘Start Up English’ es una iniciativa que “complementa nuestra apuesta por el plurilingüismo” y permite ampliar al alumnado “su carácter multicultural, a la vez que estimula la visión que tiene del mundo, fomenta su creatividad y desarrolla sus habilidades comunicativas”.



Toledo, 25 de marzo de 2022.– La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha puesto en valor el compromiso del Gobierno de Castilla–La Mancha con el plurilingüismo y la internacionalización de los centros educativos de la región a través de la puesta en marcha de diferente programas y procesos.



En este contexto, ha adelantado una serie de medidas que se desarrollarán en las próximas semanas. La primera de ellas es que el Diario Oficial de Castilla–La Mancha (DOCM) publicará la convocatoria del proceso de admisión en escuelas oficiales de idiomas a principios del mes de mayo.



La segunda medida es que el próximo 9 de mayo se va a celebrar en Ciudad Real una jornada dedicada a fomentar el aprendizaje de lenguas extrajeras. Mientras que la tercera medida es que el próximo 6 de abril comenzará el desarrollo de la fase de prácticas de 18 alumnos y alumnas de Grado Medio de Formación Profesional y FP Básica en distintas empresas de Italia.



Todas estas novedades las ha dado a conocer la consejera en la presentación del programa ‘Start Up English’, una iniciativa promovida por la Fundación Globalcaja Horizonte XXII, y en la cual han participado también el presidente de la Fundación, Rafael Torres, y del director general de Hactton Events, Carlos Jiménez, entre otros asistentes.



Rosa Ana Rodríguez ha destacado que el programa que “hoy presentamos es una iniciativa que complementa nuestra apuesta por el plurilingüismo y permite ampliar al alumnado su carácter multicultural, a la vez que estimula la visión que tiene del mundo, fomenta su creatividad y desarrolla sus habilidades comunicativas”.



‘Start Up English’



‘Start Up English’ es un programa de inmersión lingüística, entrenamiento en habilidades emprendedoras y STEAM que se desarrollará en verano. Los niños y jóvenes participantes se alojarán en las localidades irlandesas de Carlow, Thurles, Waterford, donde permanecerán durante tres semanas con familias de estos municipios.



Los participantes asistirán a 20 horas semanales de clases de inglés, talleres y actividades para desarrollar sus habilidades emprendedoras y STEAM, contarán con tres excursiones de día completo a diferentes emplazamientos de Irlanda, así como con deportes y actividades de grupo durante dos tardes a la semana, acompañados por monitores bilingües.



Toda la información se encuentra disponible en la página web de la Fundación Globalcaja Horizonte XXII (https://horizontexxii.com/start–up–english–2022/ ), donde también se realizan las inscripciones.







