El Gobierno regional moviliza un equipo de 26 personas del Plan INFOCAM para colaborar en la extinción de los incendios forestales de Canadá

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha explicado que “respondemos así a la petición de Canadá por la que demandaba personal experto y cualificado en la lucha contra incendios forestales a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil”. El equipo movilizado está compuesto por técnicos de incendios, analistas, técnicos de logística, así como bomberos y bomberas forestales pertenecientes a la unidad helitransportada de Campillos–Paravientos (Cuenca).



Castilla–La Mancha cuenta con un dispositivo “solidario frente a los incendios forestales”, ha indicado el consejero, quien ha añadido que “desde el momento que llegó esta petición, la respuesta de todo el dispositivo ha sido enorme ya que se han presentado muchas más personas voluntarias que plazas demandadas”. Las 26 personas se unirán este martes al convoy organizado a nivel nacional e internacional y partirán desde Madrid el miércoles 14 de junio.



Por otro lado, Escudero ha pedido “extremar las precauciones”, porque pese a que la situación meteorológica “nos ha dado una tregua y no se ha producido ningún tipo de siniestro estos últimos 15 días, la previsión indica que en la segunda quincena del mes de junio habrá un descenso de los niveles de humedad y un aumento de las temperaturas elevándose el nivel de riesgo”, ha dicho.

Toledo, 12 de junio de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha, a través del servicio de prevención y extinción de incendios Plan INFOCAM, dependiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible, va a movilizar un equipo de 26 personas para colaborar en la extinción de los incendios activos en Canadá “ya que el país norteamericano en las últimas semanas está siendo asolado por una ola de incendios forestales muy grave”.



Así lo ha manifestado en rueda de prensa el consejero José Luis Escudero, tras informar al Consejo de Gobierno, explicando que el equipo movilizado está compuesto por técnicos de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha, analistas, técnicos de logística, así como bomberos y bomberas forestales pertenecientes a la unidad helitransportada de Campillos–Paravientos (Cuenca).



“El Gobierno de Castilla–La Mancha responde así a la petición de Canadá por la que demandaba personal experto y cualificado en la lucha contra incendios forestales a través del mecanismo Europeo de Protección Civil”, ha indicado Escudero. “Desde el momento que llegó esta petición, a finales de la semana pasada, la respuesta del dispositivo ha sido enorme y de una gran solidaridad ya que se han presentado a participar en la misión muchas más personas voluntarias que plazas demandadas”, ha señalado.



El consejero ha aprovechado para agradecer públicamente “su predisposición, tanto a los que van como a los que se han ofrecido, pero no han podido incluirse, y también a los que se quedan protegiendo el patrimonio natural de la Castilla–La Macha. Pues todos ellos se han caracterizado en los últimos años por ser un ejemplo de profesionalidad y eficacia tanto en las intervenciones dentro del territorio de Castilla–La Mancha como fuera de él”.



Escudero ha explicado que “estas 26 personas se unirán este martes al convoy organizado a nivel nacional e internacional y partirán desde Madrid el próximo miércoles 14 de junio hasta Canadá, haciendo escala en Lisboa, donde se unirán más compañeros portugueses para permanecer allí colaborando en la extinción unos 15 días, inicialmente, en la provincia de Quebec, una de las más afectadas por los incendios forestales estos días”.



De este modo, este dispositivo se integrará en el operativo del Mecanismo Europeo de Protección Civil organizado para la intervención contra los incendios forestales. Un operativo formado por cerca de 300 personas movilizadas de países como Francia, Portugal y España, además de medios y recursos de países fuera de la Unión Europea.



Canadá sufre desde hace aproximadamente un mes una oleada de incendios destacable tanto por el número como por las dimensiones alcanzadas. En su conjunto, ha ardido una extensión similar a la de Países Bajos, con decenas de miles de evacuados. “Ningún dispositivo puede mantener presión sobre tantos incendios y durante tanto tiempo sin sufrir mella, por lo que han solicitado ayuda internacional y desde Castilla–La Mancha vamos a responder”, ha asegurado. Además, se va a firmar un protocolo por el que el Gobierno canadiense asume los gastos.



Dispositivo solidario dentro y fuera de España



En este contexto, el titular de Desarrollo Sostenible ha destacado “la solidaridad de nuestro dispositivo, que nos ha convertido en un referente nacional e internacional en la materia”. Al respecto, ha indicado que los “incendios forestales no entienden de fronteras y, una vez más, demostramos que se puede contar con Castilla–La Mancha cuando hace falta”.



En la última campaña, el Plan INFOCAM colaboró en más de 30 intervenciones que llevadas a cabo fuera de la región en nueve comunidades autónomas “movilizando para las mismas a más de 700 bomberos y bomberas forestales que trabajaron en la extinción de diferentes incendios forestales”, ha recordado Escudero.



En los meses transcurridos de 2023, ha informado el consejero, “hemos enviado medios hasta en cuatro ocasiones a incendios de comunidades limítrofes, como Valencia, Madrid o Extremadura, además de haber desplazado a Chile a un equipo de siete profesionales que asesoró en las tareas de extinción en los graves siniestros que sufrió el país andino”, ha detallado.



Operativo los 365 días del año



El titular de Desarrollo Sostenible ha recalcado que “el Gobierno de Castilla–La Mancha ha consolidado el operativo del Plan INFOCAM que cuenta con cerca de 3.000 personas (entre bomberos forestales de la empresa pública Geacam, técnicos de la Junta de Comunidades, del cuerpo de Agentes Medioambientales y del personal perteneciente a medios aéreos y maquinaria pesada). Está operativo los 365 días del año tanto en tareas de extinción como de prevención y, en la actualidad, tiene activados sus medios materiales y humanos ante cualquier posible emergencia.



Extremar las precauciones “es tarea de todos”



Por último, Escudero ha vuelto a insistir en extremar las precauciones para evitar los incendios forestales siempre que se acuda a los espacios naturales. “Pese a que la situación meteorológica nos ha dado una tregua y no se ha producido ningún tipo de siniestro estos últimos 15 días, la previsión indica que en la segunda quincena del mes de junio habrá un descenso de los niveles de humedad relativa y un aumento progresivo de las temperaturas máximas y mínimas, elevándose el nivel de riesgo”, ha dicho.



El consejero ha concluido recordando el lema de la campaña frente a los incendios forestales que ha lanzado este verano el Gobierno regional ‘Actúa contra el cambio climático’, incidiendo en “la responsabilidad de que combatir los incendios forestales ‘Es Tarea de Todos’, puesto que nueve de cada diez incendios forestales se producen por la mano del hombre y, por tanto, son evitables”.









