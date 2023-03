El Gobierno regional manifiesta su compromiso “inquebrantable” para generar oportunidades para las mujeres y los hombres del medio rural

Un ejemplo de ese compromiso es el Campo de Montiel donde el Ejecutivo que preside Emiliano García–Page ha invertido esta legislatura 126 millones de euros para “generar oportunidades en el medio rural”, tal y como ha dicho la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.

Blanca Fernández ha explicado que la hoja de ruta del Gobierno es “igualdad, justicia, empleo, riqueza y, por supuesto, un colchón social que nos pueda proteger a todos y todas en un momento dado de nuestra vida”.

Más de 200 mujeres han participado en el II Encuentro Comarcal de Mujeres del Campo de Montiel en el que la consejera ha puesto en valor el trabajo del asociacionismo de mujeres en todo el territorio y, en particular, en los pequeños municipios donde es “imprescindible”; de ahí que el Gobierno regional haya incrementado este año el presupuesto de la subvención destinada al asociacionismo de mujeres de 212.000 a 380.000 euros.

Terrinches (Ciudad Real), 27 de marzo de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha manifestado su compromiso con el medio rural y con los servicios públicos para mejora la calidad de vida y seguir generando oportunidades para las mujeres y los hombres que viven en el mismo.



Así lo ha explicado hoy, en Terrinches, la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha puesto como ejemplo de ese compromiso la comarca del Campo de Montiel, donde el Ejecutivo que preside Emiliano García–Page ha invertido esta legislatura 126 millones de euros para “generar oportunidades en el medio rural y este compromiso para nosotros es inquebrantable para nosotros”, ha aseverado la consejera.



Este importe se ha dirigido al sector agropecuario, al que se han destinado casi 75 millones “porque es el pilar básico de la economía”; a bienestar social, al que se han destinado 22,2 millones para proteger a las personas más vulnerables a personas mayores y con discapacidad; al tejido productivo y a las políticas de empleo se han destinado 15,4 millones y otros 8,5 millones se han dedicado a infraestructuras educativas, tal y como ha ido desgranando Blanca Fernández.



Otro ejemplo de estas políticas ha sido la reciente puesta en marcha del Transporte Sensible a la Demanda en el Campo de Montiel, una “iniciativa innovadora de Castilla–La Mancha”, que solo en su primer mes de vida en esta comarca han utilizado 1.872 personas en un total de 1.125 viajes, y que ya ha despertado interés en otras comunidades para ponerla en marcha.



“Esta es nuestra hoja de ruta; igualdad, justicia, empleo, riqueza y por supuesto un colchón social que nos pueda proteger a todos y todas en un momento dado de nuestra vida”, ha dicho la consejera.



Homenaje al tejido asociativo de mujeres



Delante de las más de 200 mujeres que han participado en el II Encuentro Comarcal de Mujeres del Campo de Montiel, la consejera ha puesto en valor el trabajo del asociacionismo de mujeres en todo el territorio, pero, en particular, en los pequeños municipios donde es “imprescindible”. En particular, la consejera ha felicitado a la Asociación Virgen de Luciana de Terrinches que cumple 31 años de vida y que ha sido homenajeada a través de las ocho juntas directivas que ha tenido, un homenaje que se ha hecho extensivo al resto de asociaciones de Castilla–La Mancha.



En este contexto, Blanca Fernández ha señalado que el Gobierno regional ha incrementado este año el presupuesto de la partida destinada al asociacionismo de mujeres, pasando de 212.000 en 2022 a 380.000 euros este año. “Con muy poco dinero son capaces de sacar cosas adelante”, ha aseverado la consejera, quien también ha manifestado el interés del Gobierno regional por empoderar a las mujeres, visibilizarlas y conseguir que toda la sociedad comprenda “que sin mujeres el medio rural no tiene futuro porque un pueblo que se masculiniza envejece y muere”.



En este encuentro con mujeres de Terrinches, Albaladejo, Santa Cruz de los Cáñamos, Villanueva de la Fuente, Castellar, Montiel, Villahermosa y Cózar, Blanca Fernández ha vuelto a reiterar el compromiso del presidente regional y de su Gobierno para facilitar las oportunidades y garantizar “que las mujeres tengan su espacio, sus oportunidades y puedan desarrollar su carrera profesional en el medio rural si así lo desean”.



Además de Blanca Fernández y la alcaldesa de Terrinches, Ana García, han acompañado a las mujeres participantes la delegada de Igualdad, Manoli Nieto–Márquez; los alcaldes de Cózar y Villahermosa; y concejalas de Cózar, Santa Cruz de los Cáñamos y Castellar de Santiago; así como concejalas y concejales de la localidad anfitriona.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando