El Gobierno regional inyectará cerca de 600.000 euros para impulsar la mejora de la bodega de la cooperativa Nuestra Señora de Manjavacas

Se trata de una subvención concedida del 40 por ciento para una inversión de más de 1,2 millones de euros, con el objetivo de seguir mejorando sus instalaciones gracias al apoyo del Gobierno de Castilla–La Mancha.



El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado esta mañana el buen desarrollo de la vendimia y ha resaltado que se trata de “una cosecha de mucha calidad” y “el grado de la uva de este año nos va a permitir elaborar unos vinos estupendos”.

Mota del Cuervo (Cuenca), 10 de septiembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha concedido cerca de 600.000 euros de ayudas públicas a la Cooperativa Nuestra Señora de Manjavacas de Mota del Cuervo (Cuenca) para que puedan seguir desarrollando el proceso de modernización y mejora de su bodega, ayudas sin las que habría sido imposible afrontar esta inversión.



El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha trasladado esta buena noticia a su presidente Francisco Javier Lillo; al gerente Juan Fuentes, así como a miembros de la directiva y socios de esta empresa conquense, tras la emisión del programa radiofónico Agropopular dirigido por César Lumbreras y emitido este sábado en directo desde sus instalaciones.



En concreto, esta ayuda supone el 40 por ciento de la inversión que se va a ejecutar en un proyecto por algo más de 1,2 millones de euros y que servirá para, entre otras acciones, realizar la construcción de un porche donde se trasladarán las prensas; la remodelación, aislamiento y revestimiento de la nave en la que se ubicaban éstas, así como la adquisición de nueve depósitos, tres contenedores de orujo con sus sinfines correspondientes o dos equipos de frío.



Este no es el único apoyo que recibe esta cooperativa por parte del Gobierno regional a través de VINATI para la mejora de la bodega, ya que, en la convocatoria de 2021, fueron otros más de 300.000 euros de subvención concedidos para la nueva nave para la embotelladora.



En una cooperativa en la cual se cuenta con 2.000 socios, siendo 700 viticultores con 6.000 hectáreas de viñedo, y en plena campaña de la vendimia, el titular de Agricultura de Castilla–La Mancha, sobre el terreno, ha destacado que se prevé una “cosecha de mucha calidad” en toda la región, más corta que en años anteriores con una estimación de menos de 20 millones de hectolitros de vino y mosto, recalcando, sobre todo, que “el grado de la uva de este año nos va a permitir elaborar unos vinos estupendos”.



En esta línea ha hablado también el presidente de la DO La Mancha, Carlos David Bonilla, quien ha asistido al programa, y ha reconocido el buen grado con el que está entrando la uva, más que en años anteriores, lo que hace prever vinos de excelente calidad en la denominación.



Por su parte, Juan Fuentes, gerente, ha destacado que en la cooperativa en estos momentos no hay existencias, ya que, sobre todo, están basados en la exportación, y lo que está llegando en esta campaña lo hace con buen color en tintos, un claro perfil aromático, y con garantía para vinos que podrán defender en el mercado. Su presidente, Javier Lillo, por su parte, ha recordado que comenzaron la campaña a principio de agosto con variedades como el chardonnay y esperan finalizar para mediados del mes de octubre.



La Tubería a la Llanura Manchega, con agua “para beber”, a pocos meses de su apertura



Además, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural se ha referido en los micrófonos de Agropopular a la importancia del agua en Castilla–La Mancha. Así, ha recordado que Mota del Cuervo, es uno de los 15 municipios que se van a beneficiar de la apertura del sistema de abastecimiento de la Llanura Manchega, una infraestructura que costó 350 millones de euros que hoy están enterrados “y vamos a sacar a la luz”.



La apertura del primer ramal, el nororiental, beneficiará a más de 80.000 ciudadanos de 15 municipios del Alto Guadiana: los de Pedro Muñoz y Socuéllamos, en Ciudad Real; Belmonte, Los Hinojosos, Horcajo de Santiago, Las Mesas, Mota del Cuervo, El Pedernoso, Las Pedroñeras, El Provencio, San Clemente, Santa María de los Llanos y Villamayor de Santiago, en la provincia de Cuenca; y Minaya y Villarrobledo, en la de Albacete.



Sus habitantes, ha remarcado Martínez Arroyo, “van a tener acceso a agua en calidad suficiente” gracias a la Tubería a la Llanura Manchega, recordando que es “un sistema de abastecimiento para consumo humano”, “para beber” que se necesita en nuestra tierra “que no hay agua”, “y la necesitamos para beber y para nuestro desarrollo”.



En este sentido ha apuntado que es una apuesta realizada desde el Gobierno de Castilla–La Mancha y con el Gobierno de España que se abrirá a principios de 2023. De esta infraestructura, ha dicho, “va a depender el futuro de esta tierra”.



En la jornada de hoy en Mota del Cuervo, el consejero ha estado acompañado del director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández; la directora general de Alimentación, Elena Escobar; o el delegado provincial de Agricultura, Joaquín Cuadrado.





