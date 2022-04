El Gobierno regional invierte 789.000 euros en modernizar equipamientos para mejorar la eficiencia energética en el Hospital Mancha Centro

Se ha completado la instalación de 1.200 placas fotovoltaicas, con las que se espera conseguir un ahorro económico de alrededor de 120.000 euros anuales y reducir de forma considerable la contaminación ambiental.

Además, se han sustituido por otros de menor consumo y mayor eficiencia energética tres equipos centralizados de producción de frío, la mitad de las calderas de gas natural y alrededor de un centenar de luminarias LED.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 3 de abril de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha invertido recientemente más de 789.000 euros en mejoras para el área de salud de Alcázar de San Juan, donde se está desarrollando un plan de eficiencia energética.



En esa línea por potenciar el uso de la energía renovable y reducir el efecto contaminante de las infraestructuras sanitarias, se acaba de completar la instalación de 1.200 placas fotovoltaicas en la cubierta del Hospital General Mancha Centro.



Con esta nueva estructura energética, cuya potencia instalada es de 522 KWp (Kilowatios pico), la propia red del centro sanitario va a disponer de más capacidad y se espera conseguir un importante ahorro económico de alrededor de 120.000 euros anuales, además de reducir de forma considerable la contaminación ambiental.



No en vano, con esta planta fotovoltaica se genera alrededor del diez por ciento por ciento de la energía eléctrica consumida en este centro hospitalario.



Pero ésta no es la única medida que se ha adoptado en el Hospital de Alcázar de San Juan para mejorar la gestión energética y reducir la contaminación ambiental. En ese doble objetivo hay que destacar que también se han sustituido los tres equipos centralizados de producción de frío de turbo–compresión por otros de menor consumo eléctrico y mayor eficiencia energética, adaptados a la normativa vigente relativa a la disminución de gases refrigerantes que afectan a la capa de ozono.



Asimismo, la mitad de las calderas de gas natural de generación de calor de este hospital han sido sustituidas por otras más modernas y eficientes que han ayudado a reducir hasta en un diez por ciento la emisión de CO2 a la atmósfera.



Además, se han instalado alrededor de un centenar de luminarias LED en toda la urbanización del complejo Mancha Centro, cambiando las farolas tradicionales de mayor consumo, contribuyendo así a un incremento del ahorro en iluminación nocturna y mejorando la luminosidad en los exteriores del edificio.



Dentro de las actuaciones previstas durante el presente año, se llevará a cabo también la actualización del ‘Sistema de Control de Instalaciones del Hospital’, incorporando además nuevas herramientas de análisis y optimización energética, así como la sustitución de la última de las calderas de la central.



Fondos FEDER



Gracias gracias a todas estas inversiones, financiadas en un 80 por ciento con fondos FEDER de la Unidad Europea y las previstas en proyecto, se evitará emitir a la atmósfera unas 1.900 toneladas cúbicas de CO2 al año.



Actualmente, se están realizando diversos estudios de optimización energética en los centros sanitarios de la Gerencia de Alcázar de San Juan para mejorar la calificación energética de los edificios sanitarios y reducir la huella de carbono mediante la disminución del consumo de energía no renovable y la emisión de CO2 a la atmósfera.





