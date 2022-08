El Gobierno regional incrementa las ayudas para que los jóvenes que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes puedan comprar su primera vivienda

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que “esto nos permite llegar al cien por cien de toda la gente que, cumpliendo los requisitos, ha solicitado una ayuda”. Del mismo modo, ha remarcado que desde el Gobierno de García–Page “hemos aumentado el crédito ya en ocho convocatorias, incrementando en casi 24 millones de euros el dinero para poder llegar a 6.711 personas o familias que si no se hubiesen quedado fuera en un momento en el que las cosas no son fáciles”.



Toledo, 30 de agosto de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha ampliado las ayudas destinadas a que las personas jóvenes menores de 35 años que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes puedan comprar su primera vivienda.



Así lo ha asegurado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha asegurado que en total en este 2022 se destinarán tres millones de euros para estas ayudas y “esto nos permite llegar al cien por cien de toda la gente que, cumpliendo los requisitos, ha solicitado una ayuda”.



En este sentido, Hernando ha remarcado que desde el Gobierno de García–Page “hemos aumentado el crédito ya en ocho convocatorias, incrementando en casi 24 millones de euros el dinero para poder llegar a 6.711 personas o familias que si no se hubiesen quedado fuera en un momento en el que las cosas no son fáciles”.



Ayudas para la compra de vivienda a jóvenes de municipios de menos de 5.000 habitantes



La cuantía de la ayuda para adquisición de vivienda será hasta 10.800 euros por vivienda y no puede superar el 20 por ciento de su precio de compra. La vivienda objeto de ella deberá ser ocupada por el beneficiario en el plazo máximo de tres meses desde que sea entregada por la persona o entidad vendedora y constituirá su residencia habitual y permanente por un plazo mínimo de cinco años.



Además, el responsable de Fomento ha adelantado que “hemos reivindicado y acordado con el Ministerio que en el próximo Plan Estatal de Vivienda no tengamos el límite de esos 5.000 habitantes para que estas ayudas puedan ser efectivas, sino que podamos duplicar ese umbral hasta los 10.000 habitantes y eso nos permite tener una ayuda para adquirir una vivienda en Castilla–La Mancha en el 96 por ciento de los municipios de la región”.



Para finalizar, Hernando ha avanzado que el próximo Consejo de Gobierno de Castilla–La Mancha aprobará el bono joven de alquiler que, ha reivindicado, “forma parte de ese esfuerzo añadido que hay que hacer cuando las cosas son complicadas”.







