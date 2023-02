El Gobierno regional impulsa dos importantes recursos sociales en Torrejón del Rey con un nuevo Servicio de Atención Temprana y un centro de mayores

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha avanzado la concesión de una subvención de más de 160.000 euros para la construcción de un centro de mayores para las dos asociaciones de mayores del municipio que actualmente no cuentan con un centro donde desarrollar sus actividades.



García Torijano ha llevado a esta localidad del Corredor del Henares “el compromiso del presidente Emiliano García–Page para impulsar nuevos proyectos en esta localidad y dar el empuje necesario a las políticas sociales aquí, donde otros gobiernos pasados no quisieron hacerlo”, ha afirmado.



Torrejón del Rey (Guadalajara), 2 de febrero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha va a impulsar este mismo mes de febrero dos importantes recursos de atención social en el municipio de Torrejón del Rey. Se trata, por un lado, de un nuevo Servicio de Atención Temprana, que supondrá el quinto que se abre en la provincia de Guadalajara, y por otro, de una importante inyección económica para la construcción de un centro de mayores por parte del Ayuntamiento.



Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante la celebración de la ‘Fiesta de Las Candelas’ de Torrejón del Rey, municipio del que es vecina desde hace años y al que ha llevado “el compromiso del presidente Emiliano García–Page para impulsar nuevos proyectos en esta localidad y dar el empuje necesario a las políticas sociales aquí, donde otros gobiernos pasados no quisieron hacerlo”, ha afirmado.



Nuevo Servicio de Atención Temprana en la zona del Corredor del Henares



Así, ha avanzado que este mismo mes de febrero comenzará su actividad el nuevo servicio de Atención Temprana de Torrejón del Rey con cerca de 30 familias participantes del municipio y del entorno del mismo “según las estimaciones que ha realizado la propia Delegación de Bienestar Social para ver con cuántos usuarios puede empezar a funcionar este servicio”.



Será gestionado por la entidad Nanna, que ya está a cargo de los otros cuatro servicios que dan cobertura actualmente a la provincia de Guadalajara desde Cabanillas del Campo, Azuqueca de Henares, Molina de Aragón y Sigüenza.



La sede de este nuevo servicio en Torrejón del Rey se ubica en dependencias municipales, anejas a la biblioteca y junto a la ludoteca infantil, cedidas por el Ayuntamiento que ya está ultimando su adecuación.



Tal y como ha recordado la consejera, la Atención Temprana en Castilla–La Mancha es universal y gratuita, y dentro de apenas una semana estará blindada con la Ley que se aprobará en las Cortes regionales.



Torrejón del Rey contará con su primer centro de mayores



García Torijano también ha avanzado el apoyo del Ejecutivo castellanomanchego, a través de la Consejería de Bienestar Social, para cubrir otra necesidad social en Torrejón del Rey, ésta en el ámbito de la atención a personas mayores.



En este sentido, ha anunciado que el Gobierno regional va a publicar esta semana la adjudicación definitiva de la convocatoria de subvenciones a entidades locales para la construcción de viviendas y centros de mayores y que recoge más de 160.000 euros de subvención al Ayuntamiento torrejonero con el fin de impulsar la construcción de un centro de mayores en el municipio.



Este nuevo recurso beneficiará a medio millar de socios y socias de las dos asociaciones con las que cuenta la localidad, la Asociación de mayores ‘Luis de Lucena’ y la de ‘Las castillas’, que actualmente no tienen un centro de referencia donde desarrollar sus actividades de socialización y envejecimiento activo.



Apoyo del Gobierno regional a las fiestas y tradiciones que dan identidad a los pueblos



La consejera de Bienestar Social ha llevado estos importantes anuncios para Torrejón del Rey en el día en el que este municipio celebra su Fiesta Mayor de Las Candelas.



En este contexto, ha asegurado que el Gobierno regional defiende el valor de los pueblos que “se esfuerzan por preservar sus tradiciones y la identidad que han ido cultivando a lo largo de los años y los siglos, y que hace únicos a estos municipios y a sus gentes”.



La consejera ha participado en los actos del ‘Día Grande’ de la localidad torrejonera, junto a la alcaldesa, Isabel García Arranz, miembros de la Corporación municipal y el senador Rafael Estéban, entre otras autoridades que no han querido perderse esta festividad que se remonta al Siglo XVII y los vecinos viven con gran devoción.



Tras la celebración religiosa, con la Misa Mayor y las procesiones alrededor de la iglesia, se ha celebrado la degustación de bollos, una tradición recuperada después de dos años suspendida por la pandemia. La titular de Bienestar Social ha animado a conocer y valorar estas tradiciones, así como a disfrutar mañana en Torrejón del Rey de la ‘Fiesta de La Rueda’, de Interés Turístico Provincial y que aspira a conseguir su declaración regional.





