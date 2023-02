El Gobierno regional impulsa la construcción de seis viviendas con apoyos y un centro de Día para personas con discapacidad intelectual en Torrijos

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha explicado que estos proyectos suman una inversión conjunta de casi cinco millones de euros, financiados con Fondos Europeos del Plan de Recuperación. “Los fondos europeos no solo nos dan la oportunidad de poner en marcha nuevos recursos, sino de hacerlo con la ilusión de ser pioneros en Castilla–La Mancha en recursos que den respuesta eficiente a las personas más vulnerables”, ha insistido.



“Con su construcción y puesta en marcha nos situaremos como punta de lanza de los recursos de atención a las personas más vulnerables, en este caso a las personas con discapacidad, que queremos que sean modélicos para la región, para el país y también en el ámbito europeo”, ha declarado la consejera.



Torrijos (Toledo), 27 de febrero de 2023.– El Ejecutivo de Castilla–La Mancha sigue ampliando la red de recursos de atención especializada a personas con discapacidad. Hoy el presidente regional, Emiliano García–Page, ha asistido a la presentación de un doble proyecto de gran relevancia para la provincia de Toledo, como es la construcción de seis viviendas con apoyos y un centro de Día para personas con discapacidad intelectual en la localidad de Torrijos.



Un acto celebrado en el Centro de Mayores ‘El Casino’, al que han asistido el alcalde, Anastasio Arevalillo; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; los delegados de la Junta en Toledo, Javier Úbeda; así como el director general de Discapacidad, Javier Pérez.



La consejera de Bienestar Social ha explicado que Gobierno regional pone en marcha estos recursos con la “inestimable” colaboración del Ayuntamiento de Torrijos, que cede para ello una agrupación de parcelas, con una superficie de 5.130 metros cuadrados, en una zona muy céntrica de la localidad.



En este sentido, ha manifestado que la financiación señalada para materializar ambas infraestructuras es cercana a los cinco millones de euros procedentes de los Fondos Europeos de Recuperación. “Es un proyecto de futuro”, ha apuntado, “los fondos europeos no solo nos dan la oportunidad de poner en marcha nuevos recursos, sino de hacerlo con la ilusión de ser pioneros en Castilla–La Mancha en recursos que den respuesta eficiente a las personas más vulnerables”.



Además, ha añadido García Torijano, en discapacidad Castilla–La Mancha es pionera, “lo hemos hecho con la Ley de Apoyo Garantizado, también con la de Atención Temprana, muy trabajada por todo el movimiento asociativo y el Gobierno, y que ha concitado la unanimidad del parlamento”. Asimismo, ha adelantado que ya se está trabajando “con vistas a futuro” en la Ley de Accesibilidad, la cual se encuentra en período de información pública y en conversaciones con la ONCE para “hacer una normativa que nos iguale a todos, porque la accesibilidad es cosa de todos y nos involucra a todos”.



Por su parte, el alcalde de este municipio, Anastasio Arevalillo, ha agradecido “el esfuerzo que está haciendo la Junta de Comunidades para que nadie se quede en el camino” y se ha referido a este nuevo proyecto como “el recurso de la paz”, en referencia a la tranquilidad que estas viviendas con apoyos les va a dar a los familiares de las personas con discapacidad de este municipio y su comarca, el contar con estos recursos donde les atenderán y cuidarán cuando ya no estén sus progenitores. “Eso es lo que hace una administración que piensa y actúa con el corazón”, ha asegurado.



Viviendas y centro de Día para fomentar la vida autónoma de las personas con discapacidad



El centro de Día será un recurso especializado con 45 plazas con diferentes espacios funcionales divididos en módulos de entre siete y diez plazas, donde se ofrecerán distintos niveles de apoyo en función de la accesibilidad cognitiva y física, de las personas usuarias. También contará con salas de convivencia y espacios para terapia ocupacional y fisioterapia y zonas ajardinadas al aire libre.



Por su parte, las seis viviendas con apoyos seguirán el modelo de unidades convivenciales que promociona la autonomía personal de las personas con discapacidad. Tendrán 48 plazas y estarán estructuradas como viviendas unifamiliares en planta baja con sala de estar, comedor y cocina. Tal y como ha señalado la consejera, estas viviendas van a dar la oportunidad de tener “una vida autónoma, normalizada, que es lo que todos los ciudadanos queremos; poder vivir de una manera independiente, con los apoyos que cada uno necesitemos”.



Actualmente, se han adjudicado los contratos para la redacción de los proyectos y la dirección y ejecución de obra con una financiación de 200.000 euros a dos estudios de arquitectura que hoy han presentado las futuras infraestructuras, mientras las obras, según ha avanzado la consejera “se licitarán este verano”.



16 nuevas viviendas con apoyos siguiendo el nuevo modelo



La titular de Bienestar Social ha enmarcado estos proyectos dentro del impulso que el Gobierno regional está dando a los recursos de atención a personas con discapacidad, ya que estas seis viviendas de Torrijos forman parte de las 16 nuevas viviendas con apoyos, que van a sumar 300 nuevas plazas residenciales en cuatro provincias. Estos nuevos recursos suponen alejarse del modelo de institucionalización y buscar el modelo que Europa dice que es el modelo a seguir, ha afirmado la consejera. A estas viviendas y cuatro centros de Día de nueva construcción se van a destinar 16 millones de euros.









