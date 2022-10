El Gobierno regional financia la reforma o modernización de 141 viviendas de mayores de titularidad municipal con 3,4 millones de euros

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha explicado que el Gobierno regional financia parte del mantenimiento de las viviendas de mayores municipales y, además, ha informado de la resolución de una convocatoria de subvenciones dirigida a seguir reforzando este servicio tan demandado por la ciudadanía “que da la oportunidad a los mayores de poder seguir viviendo en sus entornos, cerca de sus vecinos, de sus amigos de toda la vida y de su familia”.

En relación al informe que coloca a Castilla–La Mancha como la región donde más crece en términos porcentuales el gasto social entre 2019 y 2021, García Torijano ha asegurado que “si algo tiene claro el presidente Emiliano García–Page y todo su equipo de Gobierno es que queremos seguir manteniendo el estado de bienestar, reforzándolo y, por supuesto, no recortándolo durante la pandemia”.

Torija (Guadalajara), 28 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha está financiando con 3,4 millones de euros los proyectos de reforma o modernización de 141 viviendas de mayores de titularidad municipal en toda la región, mediante una convocatoria financiada con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de los Fondos Europeos Next Generation.



Uno de los recursos que se han beneficiado de estas subvenciones ha sido la Vivienda de Mayores de Torija, que ha visitado hoy la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, acompañada por el alcalde del municipio, Rubén García; la concejala Paloma López; y el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles.



La Vivienda de Mayores de Torija, que va a cumplir 20 años desde su puesta en marcha, ha actualizado su mobiliario mediante una subvención de 5.200 euros concedida a través de esta convocatoria. Gracias al interés del equipo de Gobierno de Torija y su alcalde se han podido renovar electrodomésticos y mobiliario, “haciendo más cómodo, accesible y hogareño este recurso” que cuenta con diez plazas, ha explicado García Torijano



La consejera ha expuesto que el Gobierno regional financia parte del mantenimiento de las viviendas de mayores municipales que “en el caso de Torija son 28.000 euros anuales” y, además, ha informado de la resolución de una convocatoria de subvenciones dirigida a seguir reforzando este servicio tan demandado por la ciudadanía “que da la oportunidad a los mayores de poder seguir viviendo en sus entornos, cerca de sus vecinos, de sus amigos de toda la vida y de su familia”.



Una convocatoria de subvenciones dirigida a Ayuntamientos en la que se han destinado 3,4 millones de euros para modernizar, adaptar, hacer obras de reforma o ampliar las viviendas de mayores de titularidad municipal y de la que se han beneficiado 141 en toda la región.



En la provincia de Guadalajara, ha detallado García, son 29 las solicitudes aprobadas para actuaciones en Viviendas de Mayores, por valor de 660.000 euros.



Castilla– La Mancha es la región que más crece en gasto social desde la pandemia



Bárbara García ha subrayado que, para el Gobierno regional, las personas son lo más importante. En este sentido, se ha referido al informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que coloca a Castilla–La Mancha como la Comunidad Autónoma que más incrementa su inversión en gasto social en términos porcentuales entre 2019 y 2021 en un 20,13 por ciento.



García Torijano ha asegurado que “si algo tiene claro el presidente Emiliano García–Page y todo su equipo de Gobierno es que queremos seguir manteniendo el estado de bienestar, reforzándolo y, por supuesto, no recortándolo durante la pandemia”. En este sentido, ha aseverado que “durante estos años tan difíciles, no sólo se han cumplido los compromisos, sino que, además, se ha reforzado en lo que entendemos que es lo más importante, como nos ha enseñado también la pandemia; que son las políticas sociales”, ha finalizado.





