El Gobierno regional destina 5,5 millones de euros para modernizar la gestión de los residuos en la provincia de Toledo

En un acto al que ha asistido el presidente García–Page, hoy se ha presentado la nueva planta de compostaje y la modernización de las instalaciones de recogida separada del Ecoparque de Toledo donde el Ejecutivo autonómico ya ha impulsado actuaciones de mejora por un importe superior a los 11,5 millones de euros en la presente legislatura.



El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha explicado que la inversión en estas nuevas instalaciones “revierte directamente en la mejora de la gestión de los residuos de casi 700.000 habitantes, agrupados en los 192 municipios de la provincia, a los que el Consorcio presta el servicio de recogida domiciliaria a través del contenedor marrón de estas localidades”.



Castilla–La Mancha se ha convertido en una referencia nacional en la aplicación de los principios de economía circular. Su Gobierno ha sido el primero en aprobar una ley pionera en España y, a través de su estrategia y plan de acción, avanza en la implantación de un modelo de consumo, gestión de bienes, materias primas y residuos más sostenible.



Toledo, 28 de marzo de 2023.– El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha destacado que el Gobierno regional continúa incentivando la modernización de las instalaciones de tratamiento de residuos de la región con el objetivo de “seguir avanzando hacia un modelo más sostenible de consumo y gestión de nuestros bienes, materias primas y residuos”.



Así lo ha afirmado durante el acto de inauguración de la nueva planta del Ecoparque de Toledo, que ha corrido a cargo del presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page. En este contexto, ha puesto en valor que gracias a una inversión de casi 5,5 millones de euros movilizados a través de fondos FEDER “hemos financiado la construcción de la nueva planta de compostaje que estamos conociendo hoy, que tiene entre sus objetivos la obtención de biogás para los vehículos del Ecoparque y para la flota de autobuses urbanos, además de tener la capacidad de convertir los biorresiduos tratados en compost para su comercialización”.



Junto a esta nueva infraestructura, “hemos modernizado también diferentes instalaciones del Ecoparque para aumentar la eficiencia en la recuperación de materiales del contenedor destinado a la fracción resto de residuos, con el fin de seguir mejorando los objetivos de reciclado en todos los flujos de residuos tratados en esta instalación y por ende, en la provincia y en la Comunidad Autónoma”.



Y “lo más importante”, según ha enfatizado, “la inversión en estas nuevas instalaciones revierte directamente en la mejora de la gestión de los residuos de casi 700.000 habitantes, agrupados en los 192 municipios de la provincia, a los que el Consorcio presta el servicio de recogida domiciliaria a través del contenedor marrón de estas localidades”.



Castilla–La Mancha, referente en la implantación de acciones de economía circular



El consejero también ha explicado que estas acciones que está promoviendo el Ejecutivo de García–Page no son novedosas; “fuimos de los primeros en apostar por la economía circular en este país para avanzar en la gestión de nuestros residuos aprobando la primera ley de España en esta materia en 2019, una ley que sirve de ejemplo al resto de comunidades y es alabada en Europa. Que nos ha puesto a la vanguardia en la implantación de un nuevo modelo de futuro que incluye una triple perspectiva, social, económica, y medioambiental”. Ha indicado también que “actualmente estamos desarrollando la Estrategia Regional de Economía Circular y su plan de acción”.



Escudero, que ha estado acompañado del viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchán, del presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutierrez; del director general de Economía Circular, Javier Ariza; y de los delegados de la Junta y de Desarrollo Sostenible en la provincia de Toledo, Javier Úbeda y Tomás Villarrubia; ha finalizado su intervención recordando que las presentadas hoy, “no son las únicas actuaciones del Ecopaque que hemos impulsado, puesto que gracias a los Fondos Next Generation, hemos movilizado cerca de otros seis millones de euros para continuar con la recogida selectiva de biorresiduos en municipios menores de 4.000 habitantes y mejorar las instalaciones de biometanización construidas con los fondos FEDER.



También se ha financiado con estos fondos Next Generation la puesta en marcha de la recogida selectiva del aceite de cocina usado y de los residuos textiles generados en la provincia de Toledo, además de la construcción de nuevas instalaciones “para la preparación, reutilización y el reciclado de este tipo de residuo textil, recogido separadamente, entre otros, unas actuaciones que tienen que estar finalizadas antes del 31 de marzo de 2026”, ha finalizado.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando