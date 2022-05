El Gobierno regional destina un millón y medio de euros a proyectos que mejoran la empleabilidad y la inserción social de miles de personas de etnia gitana

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha explicado que algunos de los programas que desarrolla en Castilla–La Mancha la Fundación Secretariado Gitano (FSG) tienen datos de inserción laboral de casi un 80 por ciento, unos datos “espectaculares” que justifican la colaboración institucional con la Fundación Secretariado Gitano.



Asimismo, Blanca Fernández ha destacado la apuesta de la FSG por las mujeres gitanas y su labor pionera desde hace muchos años y ha recordado que la Consejería de Igualdad y Portavoz, a través del Instituto de la Mujer, colabora esta Fundación en el proyecto para la 'Promoción de la igualdad de las mujeres gitanas y atención a la múltiple discriminación: CALI’.

Toledo, 24 de mayo de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha está financiando, en estos momentos, con un millón y medio de euros una treintena de proyectos que llegan a miles de personas y cuya finalidad es mejorar la empleabilidad y la inserción social de las personas de etnia gitana.





La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha dado este dato hoy en la clausura de la Jornada ‘20 años del Programa Acceder. Promoviendo el empleo de la comunidad gitana’, de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), donde también ha señalado los buenos resultados de estos programas, tal y como lo demuestran las sucesivas evaluaciones que se vienen realizando. Todo ello, ha señalado, indica la necesidad de seguir incidiendo en la misma dirección “porque cada euro público que se destina a esto, inmediatamente tiene una rentabilidad medida objetivamente”.





En este sentido, según ha explicado la consejera, algunos de los programas que desarrolla en Castilla–La Mancha la Fundación Secretariado Gitano tienen datos de inserción laboral de prácticamente un 80 por ciento. De hecho, el Programa Acceder, al que se dedica la jornada de hoy, alcanza a una población de 4.800 personas y ha conseguido un primer empleo para 3.800, unos “datos espectaculares que justifican la colaboración institucional del Gobierno regional con la Fundación Secretariado Gitano”.





Al hilo de estas cifras, Blanca Fernández ha señalado otra cuestión importante y es la necesidad de no estigmatizar a las personas por su origen, algo que ha resumido señalando que “destinamos un millón y medio a treinta programas para miles de personas a las que cuando se les da la oportunidad, responden en el mismo porcentaje que las personas que no son de etnia gitana, esto me gusta señalarlo. Incluso, dependiendo del nivel de formación del que estemos hablando y si se trata de mujeres, responden mejor que la población que no es gitana”.





Por todo ello, la consejera de Igualdad y portavoz ha invitado a hacer una reflexión sobre cómo el estigma social, dependiendo del origen, la raza o el sexo de las personas “a veces actúa como elemento discriminador invisible, pero que es más potente que muchas otras cuestiones”.





Labor estratégica de la Fundación Secretariado Gitano





Blanca Fernández también ha agradecido a la Fundación Secretariado Gitano la labor que viene desarrollando y “que ha sido estratégica a lo largo de 40 años en nuestro país y 20 en Castilla–La Mancha”, ha señalado, subrayando la importancia de la Jornada celebrada hoy “para definir futuras líneas de trabajo”, algo en lo que han colaborado diferentes consejerías del Gobierno regional.





La consejera de Igualdad y portavoz ha valorado, especialmente, la apuesta de la FSG por las mujeres gitanas y su labor pionera desde hace muchos años. También, ha explicado que la Consejería de Igualdad y Portavoz, a través del Instituto de la Mujer, colabora con esta Fundación en el proyecto para la 'Promoción de la igualdad de las mujeres gitanas y atención a la múltiple discriminación: CALI’.





Este proyecto cuenta financiación europea y del propio Instituto de la Mujer y su objetivo es acompañar a las mujeres gitanas que, dentro del colectivo de personas gitanas ya tiene grandes dificultades a la hora de encontrar un empleo, sufren una doble discriminación.





Para finalizar, Blanca Fernández ha destacado la buena gestión de fondos europeos que la Fundación Secretariado Gitano viene realizando desde hace más de veinte años gracias a su “seriedad, rigor profesionalidad y resultados objetivos”.





