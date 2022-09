El Gobierno regional destaca que, con cerca de un 40 por ciento, la incorporación de las mujeres al campo se acerca a los criterios de paridad

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha destacado que “algo bueno está pasando en el medio rural y, sobre todo, en el campo”, y ha puesto como ejemplo que, a la llegada de Emiliano García–Page al Gobierno, las mujeres representaban el 16 por ciento de las incorporaciones al campo, mientras que en la última convocatoria la incorporación ha alcanzado el 36 por ciento. De la misma manera, Castilla–La Mancha es la segunda región con más titularidades compartidas, algo que ha sido posible gracias a que todas las convocatorias de la Consejería de Agricultura priorizan positivamente a las mujeres.



Junto a estas políticas, Blanca Fernández ha destacado otras medidas que han hecho posible que, en los últimos siete años, en Castilla–La Mancha se haya reducido en 14 puntos el desempleo femenino, cuatro puntos más que la media nacional, lo que está relacionado con otras políticas como las de Bienestar Social o las de Igualdad.

Lezuza (Albacete), 30 de septiembre de 2022–. Las políticas impulsadas por el Gobierno de Castilla–La Mancha en el medio rural en los últimos años están dando sus frutos, “algo bueno está pasando en el medio rural y, sobre todo, en el campo, donde los datos sobre la incorporación de jóvenes al campo indican que más de un tercio de las incorporaciones del relevo generacional son mujeres”. Así lo ha resaltado hoy la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en el segundo ‘Encuentro Comarcal de Mujeres del Medio Rural’, celebrado en Lezuza donde ha indicado que más de 1.300 mujeres se han incorporado al campo, “savia nueva, pero sobre todo savia de mujeres, algo muy necesario”.





Y es que tal como ha recordado la portavoz del Gobierno, a la llegada de Emiliano García–Page al Gobierno las mujeres eran el 16 por ciento, mientras que en la última convocatoria la incorporación ha sido del 36 por ciento. Unas cifras que arrojan “prácticamente criterios de paridad en la última convocatoria; eso significa que las mujeres están asumiendo el reto de incorporarse a las explotaciones agropecuarias y a la economía agroindustrial”, ha señalado Blanca Fernández. Esto ha sido posible gracias a que en todas las convocatorias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural se prioriza positivamente a las mujeres, una línea de trabajo “en la que vamos a seguir trabajando porque el medio rural sin mujeres no tiene ni presente ni futuro”.





Otro dato muy relevante es que Castilla–La Mancha se ha convertido en la segunda región de España con más explotaciones agrarias con titularidad compartida. De hecho, una de cada cuatro está ubicadas en la región, “un magnífico dato que indica que hay que seguir trabajando en la misma dirección, profundizando en estas políticas”, ha reseñado la consejera.





14 puntos menos de desempleo femenino





Junto a éstas, Blanca Fernández ha destacado otras medidas que han hecho posible que, en los últimos siete años, en Castilla–La Mancha se haya reducido en 14 puntos el desempleo femenino, cuatro puntos más que la media nacional, lo que está relacionado con otras políticas como las de Bienestar Social o las de Igualdad para promover la conciliación y la corresponsabilidad.





En el primer caso, y en relación con la comarca de Lezuza, el Gobierno regional ha destinado, en lo que va de Legislatura, más de 400.000 horas al servicio de ayuda a domicilio y cuatro millones de euros, aportados entre ayuntamientos y Junta de Comunidades, para atender directamente a 400 personas usuarias y beneficiar en conjunto a 900.





Además, ha añadido la titular de Igualdad y portavoz, en el sistema de la dependencia de estos municipios se atiende a más de 900 personas a través de las residencias, viviendas tuteladas, centros ocupacionales, con la teleasistencia, entre otros.





En el ámbito de las políticas de Igualdad, el Plan Corresponsables, impulsado por el Gobierno regional, va a permitir una inversión en esta comarca más de 358.000 euros entre 2021 y 2023. Ya durante 2021, su primer año de funcionamiento, ha posibilitado atender a casi 300 menores y generar 20 puestos de trabajo.





“Si sumamos las personas atendidas por la dependencia y las familias a las que hemos podido aliviar su situación a través del Plan Corresponsables son 1.200. 1.200 familias, pero son, sobre todo, 1.200 mujeres que si no existiera este tipo de políticas se tendrían que hacer cargo de la tarea de los cuidados”, ha hecho hincapié la consejera.





Por esta razón, ha afirmado, “desde el Gobierno de Emiliano García–Page tenemos meridianamente claro que la política social, especialmente en el medio rural, contribuye a hacer justicia social, que es lo primero, y a procurar calidad de vida sobre las personas más vulnerables. Pero, inmediatamente después, tiene un efecto directo sobre las oportunidades que deben tener las mujeres de incorporarse al mundo laboral en pie de igualdad”.





‘II Encuentro Comarcal de Mujeres Rurales’ en Lezuza





La consejera también ha expresado su satisfacción porque Lezuza acoja este segundo ‘Encuentro Comarcal de Mujeres del Medio Rural’. Se trata de una serie de jornadas impulsadas por la Consejería de Igualdad para tener contacto con las mujeres que viven en entornos rurales, intercambiar ideas, propuestas y conocer sus inquietudes “porque si algo tiene meridianamente claro el Gobierno de Emiliano García–Page es que sin mujeres el medio rural no tiene presente, pero, sobre todo, no tiene futuro”. A este segundo encuentro han asistido más de 200 mujeres de cuatro municipios de la comarca que, junto a la consejera, han estado acompañadas por la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado; el alcalde de la localidad, Alfonso Avendaño; el delegado de la Junta en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruíz Santos; y la delegada de Igualdad, Lola Serrano.





