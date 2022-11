El Gobierno regional destaca la importancia de la Educación “para generar confianza y futuro en Castilla-La Mancha”

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha valorado los procesos de avance y mejora que estamos llevando a cabo y que hacen que “nuestro alumnado cada vez siga subiendo peldaños y lo haga con el apoyo de todos los que participan en la educación: los equipos docentes, el personal no docente y las administraciones que contribuyen decididamente a que nuestra educación sea cada día un poco mejor”.



Rosa Ana Rodríguez ha felicitado a todos los galardonados por su trabajo en favor de la educación durante el curso 2021–22 en una gala donde han participado alrededor de 700 personas de toda la comunidad educativa, así como representantes de las distintas administraciones y de la sociedad en general.



Cuenca, 18 de noviembre de 2022.– La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha destacado la importancia que tiene la Educación “para generar confianza y futuro en Castilla–La Mancha”.



Rodríguez se ha pronunciado así durante su intervención en la Gala del Día de la Educación, un acto homenaje a toda la comunidad educativa, que ha estado presidida por el jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García–Page, y a la que han asistido alrededor de 700 personas.



A esta gala, en la que se han hecho entrega de los galardones a todos aquellos que se han distinguido por su trabajo en favor de la educación durante el curso 2021–2022, también han participado, entre otros, el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro; el presidente de la Diputación y el alcalde de Cuenca, Álvaro Martínez Chana y Dario Dolz, respectivamente; el rector de la Universidad de Castilla–La Mancha, Julián Garde; la subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mari Luz Fernández; y la presidenta de la FEMP regional, Tita García; así como una amplia representación de alcaldes, concejales, equipos directivos, representantes sindicales, de AMPAS y de otros estamentos de la sociedad, y la totalidad del equipo de dirección de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.



La consejera, que ha felicitado a toda la comunidad educativa y ha dado la enhorabuena a los premiados, ha asegurado que “hoy es un día bonito porque celebrar la Educación siempre lo es” y ha agradecido al presidente regional Emiliano García–Page “su sensibilidad para seguir mejorando nuestro sistema educativo”.



Por otra parte, Rodríguez ha señalado que se ha elegido una escalera en esta gala para simbolizar todos los procesos de avance y mejora que estamos llevando a cabo “y que hace que nuestro alumnado cada vez siga subiendo peldaños y lo haga con el apoyo de todos los que participan en la educación: los equipos docentes, el personal no docente y las administraciones que contribuyen decididamente a que nuestra educación sea cada día un poco mejor”.



La titular de Educación también ha destacado la apuesta por la innovación, la inclusión educativa, por la igualdad y por todos los proyectos formativos que están en marcha.



Rodríguez ha tenido palabras de elogio para todos los premiados. Sobre los docentes, ha dicho que “han sabido sacar la mejor de las potencialidades a nuestros alumnos y alumnas y han sabido hacer de la inclusión una realidad”. Sobre los equipos directivos ha asegurado que “han dado la talla en situaciones además bastante adversas”; sobre el personal de administración y servicios, ha señalado que “sin su labor los centros educativos no podrían funcionar”.



Igualmente, ha agradecido a los ayuntamientos y entidades su trabajo “sin el cual no hubieran sido posibles muchas de las infraestructuras y muchas de las mejoras que se han acometido”. Con respecto a los galardonados por su trayectoria profesional ha afirmado que “son un referente a la hora de trabajar por y para la Educación de nuestra comunidad autónoma” y a las Escuelas Embajadoras “por llevar la mirada de Castilla–La Mancha a Europa”.



Asimismo, ha agradecido también a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “por lo que nos ayudan a mejorar la formación de nuestros alumnos y alumnas en temas muy sensibles” y a los alumnos y alumnas premiados “por hacernos sentir orgullosos”.



Premiados



Este año son 34 los premiados que han recibido un reconocimiento en las categorías de alumnado, centros educativos, entidades, profesorado y personal de la Administración y servicios. También hay premios especiales a la trayectoria profesional y al proyecto ‘Escuelas Embajadoras’.



En la categoría de alumnado, son cinco los alumnos y alumnas premiados. En concreto, Alba María Martínez Pérez, del IES ‘Don Bosco’ de Albacete; Hilario Martínez Correas, del IES ‘Francisco García Pavón’ de Tomelloso; Ignacio García Peñarrubia, del IES ‘Santiago Grisolía’ de Cuenca; Héctor Verdeal Rodríguez, del IES ‘Newton Salas’ de Villanueva de la Torre (Guadalajara); y Claudia Alonso Menéndez, del IES ‘Azarquiel’ de Toledo.



En el apartado de profesorado se han entregado cinco premios: a los docentes Mónica Moreno Navarro, del colegio ‘San Rafael’ de Hellín (Albacete); Laura Rodero Tejedor, del IES ‘Torreón del Alcázar’ de Ciudad Real; María Paloma Salcedo Moreno, del CEIP ‘Gloria Fuertes’ de Tarancón; y Clara Oviedo López, del Centro Rural Agrupado (CRA) ‘Río Tajo’ de Alcolea de Tajo (Toledo). También ha sido galardonado el equipo directivo del CEIP ‘Alcarria’ de Guadalajara.



Por lo que se refiere a los centros educativos, han sido seis los premiados: el IES ‘Rio Júcar’ de Madrigueras (Albacete); el CEIP ‘Nuestra Señora de los Ángeles’ de Pedro Muñoz (Ciudad Real); el Colegio ‘Salesianos’ de Puertollano; el IES ‘Cañada de la Encina’ de Iniesta (Cuenca); el CEIP ‘Maestra Plácida Herranz’ de Azuqueca de Henares; y el Centro Rural Agrupado (CRA) ‘Ribera del Guadyerbas’ de Mejorada (Toledo).



En el apartado de Administración y Servicios se han concedido tres premios. Dos a trabajadores y uno a la unidad técnica regional. Los trabajadores galardonados han sido: José Carlos Chapela Piñeiro, del IES ‘Clara Campoamor’ de Yunquera de Henares (Guadalajara) y Miguel Ángel González Vicente, de la Jefatura de Sección de personal docente en Cuenca.



En cuanto a las entidades, han sido tres los premios concedidos: al Ayuntamiento de Hellín, al AMPA del CEIP ‘Jorge Manrique’ de Ciudad Real y a la Guardia Civil y la Policía Nacional de Toledo.



También se ha premiado a seis docentes por su trayectoria profesional: a Jacinto González Gómez y María Dolores Artigao Castillo, de los IES ‘Bachiller Sabuco’ y ‘Andrés de Vandelvira’ de Albacete; a José Félix Fernández Megías, del IES ‘Fray Andrés’ de Puertollano; Anunciación Martínez Serrano, del CRA ‘Molinos de Júcar’ de Casas de Benítez (Cuenca); María Rosario de Miguel Ortega, de la delegación provincial de Educación de Guadalajara; y Consuelo Alcántara Bumbiedro, coordinadora del equipo de Atención educativa de las Aulas Hospitalarias y Domiciliarias de Toledo.



Por último, se ha concedido un premio al proyecto ‘Escuelas Embajadoras’ del que forman parte los IES ‘Alfonso VIII’ de Cuenca, ‘Luis de Lucena’ de Guadalajara, ‘Miguel Hernández’ de Ocaña, ‘Gabriel Alonso de Herrera’ de Talavera de la Reina, ‘Francisco García Pavón’ de Tomelloso, y el colegio ‘Divina Pastora’ de Toledo.









