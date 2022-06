El Gobierno regional destaca la importancia de la defensa y la seguridad para garantizar la libertad y la democracia

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en relación al debate abierto sobre la necesidad de incrementar el gasto en defensa y de desarrollar una política de defensa común en el seno de la Unión Europea, ha recordado que ese gasto, además de aumentar la seguridad, contribuye a la generación de empleo y al refuerzo de la innovación en materia tecnológica.

Toledo, 22 de junio de 2022.– El Gobierno regional ha destacado la importancia de la defensa y la seguridad para garantizar la libertad y la democracia, ya que “sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay democracia y sin democracia no podemos gozar de la prosperidad que nos han permitido, en el caso de Castilla–La Mancha, los 40 años de desarrollo del Estatuto de Autonomía”.



Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la inauguración del XXXIV Seminario Internacional de Seguridad y Defensa ‘La agresión rusa despierta a la OTAN y a la UE’, organizado por la Asociación de Periodistas Europeos (APE), en el que ha participado junto al almirante Juan Francisco Martínez, secretario general de Política de Defensa (Segenpol); y el secretario general de la APE, Miguel Ángel Aguilar.



Ruiz Molina ha señalado que el conflicto en Ucrania ha abierto un debate sobre la necesidad de incrementar el gasto en defensa y de desarrollar una política de defensa común en el seno de la Unión Europea.



“Nos ponemos como objetivo el 2 por ciento del PIB, lo que significa duplicar el gasto en defensa en los próximos diez años”, ha indicado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, quien ha añadido que esto, además de aumentar la seguridad, contribuye a la generación de empleo y al refuerzo de la innovación en materia tecnológica.



Asimismo, ha dicho que permitirá hacer frente a una asignatura pendiente en la Unión Europea como es la política de defensa. En este sentido, ha abogado por “sacar el máximo partido” al sector, a través de la creación de un consorcio industrial a nivel europeo mediante el cual se puedan generar sinergias con el consorcio americano.



40 años de España en la OTAN y del Estatuto de Autonomía de Castilla–La Mancha



Ruiz Molina ha recordado que son 40 años los que lleva España en la Alianza Atlántica, los mismos que tiene el Estatuto de Autonomía de Castilla–La Mancha, y ha asegurado que es “un orgullo” que este seminario se celebre en Toledo, motivo por el que ha mostrado su agradecimiento a la APE por organizar este evento en la capital regional. “Nuestro papel como Gobierno es ser los mejores anfitriones”, ha continuado el consejero, quien ha deseado a la organización éxito en las conclusiones.



Por su parte, el almirante Juan Francisco Martínez ha hecho hincapié en que “toda guerra es un fracaso” y en la dificultad de alcanzar el alto el fuego en el conflicto en Ucrania. “Ha fallado la arquitectura de seguridad en Europa y tenemos que reconstruirla”, ha apuntado.



De su lado, Miguel Ángel Aguilar ha destacado que la invasión de Rusia ha sido “el despertador de nuestra conciencia, de los deberes de la OTAN” y ha explicado que en el transcurso de este seminario se debatirá, entre otras cuestiones, sobre las consecuencias de esta guerra y su significado, así como la aportación de España a la OTAN y viceversa.





