El Gobierno regional defiende que las cuotas han sido palanca para la incorporación de las mujeres a la política, pero advierte que “queda mucho por hacer”

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha explicado la necesidad de las cuotas en los partidos políticos para que las mujeres se incorporen en igualdad porque si no se hace, “es muy difícil que estructuras que tradicionalmente han estado masculinizadas abran esas puertas con facilidad a las mujeres”.

Blanca Fernández ha recordado que, según la ONU, faltarían 130 años para alcanzar la igualdad de género en el ámbito político en el mundo si se sigue avanzando al ritmo actual; este plazo en Europa sería de 50 años, en América del Norte se alargaría a más de 70 y en América del Sur se superarían los 80.

Ciudad Real, 28 de octubre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha defendido esta tarde la necesidad de seguir empoderando a las mujeres en el campo de la política para que alcancen el lugar que les corresponde también en este ámbito de la vida “porque aún quedan muchas cosas por hacer”, y en ese sentido ha defendido que las cuotas han servido de palanca para la incorporación de las mujeres a la vida pública y a cargos de responsabilidad en la política.



Así lo ha manifestado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en el evento ‘Mujeres líderes en política’ organizado el ‘Hub Cívico Colabora, Participa Avanza’, que se incluye en la serie ‘Ciudad Real CÍVICA’ que se vienen celebrando desde este mes de junio.



A través de su experiencia, Blanca Fernández ha reflexionado acerca de cómo ha evolucionado la situación de las mujeres en la política española en las dos últimas décadas. Con esta perspectiva, la consejera ha asegurado que “quedan muchas cosas por hacer”, y ha defendido la necesidad de que existan cuotas en los partidos políticos para que las mujeres se incorporen en igualdad, porque si no se hace “es muy difícil que estructuras que tradicionalmente han estado masculinizadas abran esas puertas con facilidad a las mujeres”.



Blanca Fernández ha asegurado que las cuotas han sido una palanca y aunque hay que pensar en los aspectos cualitativos, también ha pedido no olvidar los cuantitativos, ya que, según Naciones Unidas, faltarían 130 años para alcanzar la igualdad de género en el ámbito político en el mundo si se sigue avanzando al ritmo actual; este plazo en Europa sería de 50 años, en América del Norte se alargaría a más de 70 y en América del Sur se superarían los 80. En algunos países se necesitarían hasta 500 años para alcanzar la igualdad en el ámbito político.



Por todo ello, la consejera ha insistido en que queda trabajo por delante porque las mujeres no se han incorporado al mundo en términos igualitarios, tampoco en el ámbito político en España, aunque en ese sentido ha recordado que nuestro país está en el número 14 del mundo, “es decir, en una posición privilegiada”. No obstante “queda mucho por hacer, de manera que nosotras, cada una desde nuestro ámbito, pondremos nuestro grano de arena para que las que vengan detrás lo tengan más fácil como hicieron quienes nos precedieron”, ha concluido Blanca Fernández.



En el evento, junto a Blanca Fernández ha participado Carmen Navarro, vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular; ambas han mantenido una conversación abierta, moderada por la periodista Laura Fábregas, en la que han hablado sobre sus experiencias personales en política y los retos de nuestra sociedad para fortalecer la calidad democrática desde la colaboración y el intercambio de ideas.



También han asistido la alcaldesa de la capital ciudadrealeña, Eva María Masías, y las delegadas provinciales de Igualdad y de Bienestar Social de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Manoli Nieto–Márquez y Manuela González–Horcajo, además de otras autoridades de ámbito local, regional y nacional.





