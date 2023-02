El Gobierno regional cumple su compromiso y pone en marcha el segundo Punto de Atención Continuada (PAC) en Talavera de la Reina

Estará ubicado en el Centro de Salud Talavera III ‘Río Tajo’ y funcionará sábados, domingos y festivos, durante las 24 horas.



El presidente regional ha anunciado también que el próximo 1 de marzo “se pondrá la primera vacuna a un niño por meningococo” de manera totalmente gratuita. “Solo hay cuatro comunidades autónomas que la financian –ha explicado– y eso es algo para celebrar, porque se trata de meterle sentimiento y humanidad a la gestión sanitaria”.



Puertollano (Ciudad Real), 1 de febrero de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado hoy que el próximo sábado, 4 de febrero, comenzará a funcionar el segundo Punto de Atención Continuada de Talavera de la Reina (Toledo), un nuevo recurso asistencial que permitirá seguir mejorando la atención prestada y la calidad percibida de los pacientes.



Así lo ha indicado el jefe del Ejecutivo regional durante la visita que ha cursado este miércoles a Puertollano para conocer el estado de las obras del nuevo hospital, una infraestructura que el presidente ha querido poner en valor porque “la sanidad no espera” y constituye “una de las claves” del avance que ha experimentado el país.



“Esta es una obra de la que nos sentimos orgullosos, y no es un derroche”, ha garantizado García–Page, de la misma forma que no lo son las otras muchas obras sanitarias que se están acometiendo simultáneamente en muchos puntos de la región. “Cuando una obra se hace vieja hay que ir haciendo mejoras constantes, pero a veces hay que aprovechar la ocasión” y acometer un planteamiento más ambicioso, ha considerado el presidente regional, momentos antes de felicitar al actual hospital puertollanero por el medio siglo de vida que cumple este año.



Durante su intervención, el presidente regional ha comparado la situación actual del personal sanitario en la región, que cuenta con 37.000 profesionales, frente al cierre de hospitales que pretendía el último Gobierno del Partido Popular y ha anunciado también que el próximo 1 de marzo “se pondrá la primera vacuna a un niño por meningococo” de manera totalmente gratuita. “Solo hay cuatro comunidades autónomas que la financian –ha explicado– y eso es algo para celebrar, porque se trata de meterle sentimiento y humanidad a la gestión sanitaria”.



Asistencia sanitaria a más de 94.000 usuarios



El segundo Punto de Atención Continuada anunciado hoy por el presidente castellanomanchego estará ubicado en el Centro de Salud Talavera III “Río Tajo” –situado en la calle Viena, 1– y estará operativo sábados, domingos y festivos, durante las 24 horas. La apertura de este nuevo recurso permitirá descongestionar los tramos de mayor afluencia que se registran en el actual Punto de Atención Continuada situado en el Centro de Salud ‘Talavera Centro’ y que se dan precisamente durante esos días.



Con estos dos Puntos de Atención Continuada se ofrecerá asistencia sanitaria a los algo más de 94.000 usuarios correspondientes a la ciudad de Talavera y a las localidades próximas que se encuentran adscritas a las 4 Zonas Básicas Urbanas (Talavera la Nueva, Las Herencias, El Membrillo, Mejorada, Segurilla, Cervera de los Montes, Pepino, Montesclaros y Cazalegas).



Cada Punto de Atención Continuada contará con una agenda propia para la atención continuada a demanda de los pacientes, independientemente de la Zona Básica de Salud a la que pertenezcan. En el caso de la atención domiciliaria urgente, los pacientes deberán seguir llamando al mismo número al que lo hacían hasta ahora, o al 112, desde donde se activará el recurso correspondiente.



Finalmente, en el caso de las consultas programadas de Enfermería y de domicilio programado de Enfermería se distribuirán por Zonas Básicas de Salud, de tal manera que el Punto de Atención Continuada del Centro de Salud Talavera Centro atenderá a los usuarios de su Zona Básica de Salud y a los del Centro de Salud La Algodonera, mientras que en el ‘Río Tajo’ se atenderá también a los de La Estación.



En esta visita, el presidente ha estado arropado por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; el presidente de Diputación provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; y el alcalde la ciudad minera, Adolfo Muñiz, así como por responsables de la obra.







