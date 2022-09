El Gobierno regional culmina con los exámenes de Enfermería la segunda tanda de la mayor operación de consolidación de empleo en la historia de Castilla-La Mancha

El director general de Recursos Humanos del SESCAM, Iñigo Cortázar, ha destacado “la rapidez” con la que se están resolviendo todas las fases de los procesos selectivos en marcha, “como muestra de la apuesta del Ejecutivo regional por la estabilidad en el empleo”.

Toledo, 24 de septiembre de 2022.– El Servicio de Salud de Castilla–La Mancha ha concluido hoy sábado, con la realización de los exámenes de la categoría de Enfermería, la segunda tanda de la Oferta Pública de Empleo correspondiente a los años 2017–2018, “la mayor operación de consolidación de empleo en la historia del sistema sanitario público castellanomanchego”.





Así lo ha manifestado el director general de Recursos Humanos del SESCAM, Iñigo Cortázar, durante la visita que ha realizado al Campus Universitario de la Fábrica de Armas de Toledo para realizar el seguimiento de estos últimos exámenes, que se han celebrado simultáneamente en las cinco provincias de la región y a los que se han presentado más de 8.500 opositores, lo que supone el 65 por ciento de los que fueron admitidos para cubrir un total de 820 plazas de Enfermería.





“Este examen supone la culminación de todo el proceso de consolidación de empleo que está llevando a cabo el Gobierno de Castilla–La Mancha desde el año 2015 y que no se limita a la convocatoria de ofertas de empleo público, sino que comienza con la oferta de más plazas de formación de especialistas y continua con más y mejores contrataciones temporales y permitiendo a los profesionales tener opciones de movilidad y desarrollo”, ha asegurado Cortázar.





Asimismo, ha destacado “la rapidez” con la que se están resolviendo todas las fases de los procesos selectivos en marcha “como muestra de la apuesta del Gobierno del presidente Emiliano García–Page por la estabilidad en el empleo y por conseguir que profesionales con una gran especialización formen parte con plaza fija del sistema sanitario público regional”.





La Oferta Pública de Empleo del SESCAM 2017–2018, que incluye 3.225 plazas de un total de 63 categorías y que se está llevando a cabo de manera conjunta, arrancó a finales de 2021 con la celebración de la primera tanda de exámenes correspondientes a 20 especialidades médicas y la de pinches –883 plazas en total–, y cuyas plazas están terminado de adjudicarse a los aspirantes aprobados.





La segunda tanda, que incluye diez categorías profesionales y 1.706 plazas, se inició con los exámenes de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, técnico superior de Radioterapia, Anatomía Patológica y Laboratorio, matrona, higienista dental y técnico superior de Radiodiagnóstico, celebrados entre mayo y junio de este año; y ha continuado este mes de septiembre con las pruebas de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, el pasado sábado, y las de Enfermería que se han celebrado hoy.





Próximos exámenes





Por otra parte, dentro de la tercera tanda en la que se ha estructurado el desarrollo de esta OPE conjunta, se han distinguido igualmente dos fases, la primera de las cuales, que incluye ocho categorías y 150 plazas, ya tiene fijadas las fechas para los exámenes.





Así, el 22 de octubre, en el Campus Universitario de la Fábrica de Armas, tendrán lugar los exámenes de las especialidades de Anestesiología y Reanimación, para los que hay convocadas 51 plazas; Cirugía Oral y Maxilofacial (9); y Psicología Clínica (20).





Una semana después, el 29 de octubre, a la misma hora y en las mismas instalaciones, serán las pruebas de las especialidades de Análisis Clínicos (6 plazas); Cardiología (36); Medicina Nuclear (3); Nefrología (15); y Oncología Médica (10).





La Dirección General de Recursos Humanos está ultimando ya en la composición de los tribunales relativos a las últimas dieciséis categorías ?208 plazas––, todas ellas de facultativo, que completan esta tercera tanda.





En concreto, se trata de las categorías de Alergología, Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Endocrinología y Nutrición, Hematología y Hemoterapia, Medina Interna, Medicina Intensiva, Microbiología, Neumología, Radiodiagnóstico, Reumatología, Inspector Farmacéutico de Servicios Sanitarios, Inspector Médico, Médico de Admisión y Odontoestomatólogo.





“Nos costó mucho reactivar la maquinaria de las oposiciones en 2015, pero no hemos parado y no vamos a parar”, ha afirmado el director general de Recursos Humanos, quien ha adelantado que a lo largo del próximo año se completará con los procesos correspondientes a las categorías de Gestión y Servicios.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando